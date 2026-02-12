Bundeswehr: Sicherheitsbedenken gegen vernetzte Fahrzeuge aus China

Fahrzeuge, die mit Kamera- und Radarsystemen ausgestattet sind, die sich auch zum Ausspähen von Sicherheitsbereichen nutzen lassen, dürfen bestimmte Flächen der Bundeswehr nicht mehr befahren. Dabei haben die Sicherheitsbehörden besondere chinesische Fahrzeuge im Fokus, deren Daten in der Volksrepublik verarbeitet werden. Die Hersteller der Volksrepublik drängen vor allem mit Elektroautos nach Europa und Deutschland.
„Aufgrund der steigenden Marktanteile chinesischer Autohersteller im europäischen Markt, der geopolitischen Lage und der chinesischen Machtambitionen ergibt sich die Notwendigkeit, mögliche Risiken chinesischer Fahrzeuge genau im Blick zu haben“, teilte ein Sprecher des Bundesinnenministeriums (BMI) Zeitschrift Auto Motor und Sport mit. „Nach derzeitigem Kenntnisstand im BMI verfügen chinesische Fahrzeuge über hochkomplexe und vernetzte Systeme.“
Das Bundesverteidigungsministerium (BMVg) hat auf Anfrage von Auto Motor und Sport bestätigt, dass es „Zufahrtverbote für gewisse Fahrzeugtypen für spezielle Sicherheitsbereiche gibt“. Ein Ministeriumssprecher sagte: „Grundsätzlich stellen aus Sicht der militärischen Sicherheit alle Sensoren eines Fahrzeugs, die für eine Ausspähung geeignet sind, eine Bedrohung dar. Darunter fallen Kamera- und Radarsysteme, Mikrofone sowie selbstständige und fernsteuerbare Datenübertragungssysteme. Aus diesem Grund muss bei Bedarf die Zufahrt zu sicherheitsempfindlichen Bereichen eingeschränkt werden.“
Details zu den Maßnahmen und Orten wollten das Innenministerium und das Verteidigungsministerium nicht mitteilen.
Verschiedene Medien hatten Ende Januar über Planungen Polens berichtet, chinesischen Autos den Zugang zu Militäranlagen sowie das Parken in deren Nähe zu versagen. Die Behörden des Nachbarlandes befürchten, dass sensible Informationen auf Servern in China gespeichert und genutzt werden könnten.
Kommentare
Futureman meint
Dann sollten die bei der Bundeswehr aber auch nur noch einheimisches Öl verwenden. Nicht das in importiertes Öl irgendwas reingekippt wird, was im Ernstfall die Flugzeuge abstürzen lässt. Ach geht ja gar nicht, wie so vieles von Lobbyismus geprägten Aussagen.
hu.ms meint
Jetzt habe ich einen leap B5 mit 68er akku ins ausge gefasst und jetzt das…. :-))
Werner Mauss meint
Da ja deutsche Autofirmen jahrzehntelang Marktführer in China waren, hoffe ich doch das die Bundeswehr alles über China weiß. Die 1,9 Milliarden Chinesen haben halt sicher extreme Angst vor den 70 Millionen Deutschen, auf den anderen Rest würde ich mich mal im Ernstfall nicht verlassen. Ich denke man sollte in der BW nicht zu oft amerikanische Actionfilme konsumieren.
M. meint
Wie üblich Fakenews – aber so kennt man dich:
China hat 1,4 Mrd. Einwohner, nicht 1,9 Mrd.
Deutschland hat 82 Mio Einwohner, nicht 70 Mio.
Ist aber eigentlich egal, weil es darum nicht geht. Deutschland ist Teil der EU und Teil der Nato (jedenfalls, was davon noch übrig ist). Darum geht es.
Dann: Autos hatten lange (vor allem ohne Kameras und Radar) nicht die Möglichkeit, Details ihrer Umgebung zu erfassen.
Viel wichtiger ist aber: China erlaubt nicht, Daten jeglicher Art einfach so nach Europa zu senden.
Das habe ich selbst mal mitbekommen bei einem Hersteller für Wallboxen – der durfte Betriebsdaten nicht nach Deutschland schicken, weil das Gerät Netzausfälle erkennen konnte – und das Wissen zu Netzausfällen unterliegt in China der nationalen Sicherheit.
Was haben die gemacht? Eine Cloud in China aufgebaut. Das gibt es in keinem anderen Land.
Aber das ist ja, was ich umgekehrt auch fordere: chinesische Autos – die Zugriff auf sensiblere Daten haben – haben diese Daten in Europa zu belassen. Und zwar nachvollziehbar.
Ansonsten – Nutzungsverbot, wie umgekehrt auch.
Thema gegessen.
Future meint
Die chinesischen Agenten werden sicherlich einfach ein vernetztes Fahrzeug aus westlicher Produktion nutzen, um die Bundeswehr auszuspionieren.
Wie macht die Bundeswehr das mit den Handys aus chinesischer Produktion – dürfen die auch nicht mehr in die Kasernen?
LOL meint
Genau das ist ja immer der oberwitz bei der Diskussion bezüglich Autos … scheinbar interessiert es niemanden, dass tausende Smartphones von chinesischen Herstellern, Dronen, Kameras usw. unterwegs sind und Apps wie TikTok auf sehr vielen Geräten installiert ist.
der Unterschied ist lediglich, dass wir noch eine Automobilbranche haben, alles andere kommt sowieso nicht aus Europa
Mäx meint
Als Angestellter bei der Bundeswehr darfst du auch privat chinesisch fahren und ein chinesisches Smartphone haben.
Es geht doch um Dienstgeräte und da würde es mich stark wundern, wenn das alles aus China kommt.
Jörg2 meint
Es geht (auch) um Bewegungsprofile.
Wenn der Angestellte der BW integrierter Bestandteil von z.B. einem Regimentsführungspunkt ist (z.B. als IT-Mitarbeiter), dann sollte sein privates Smartphone im Dienst- und Übungsfall (im Einsatz sowieso) sonstwo sein, nur nicht am Mann.
M. meint
Meinst du Hardware aus chinesischer Produktion, Hardware eines chinesischen Herstellers oder chinesische Software?
Da würde ich lieber nochmal unterscheiden.
Das gilt natürlich auch für Autos. Die Batterie an sich spioniert eher nicht. Da muss man sich das OS des Fahrzeugs anschauen, und da sind die Zugriffswege zumindest schwieriger als das einfach schon per default installiert zu haben.
Jörg2 meint
Das Problem ist sicherlich wichtig.
Berichte über die Fremdauswertung von Daten mobiler Geräte gibt es ja viele. Das Paradebeispiel sind die Jogging-Strecken von US-Militärangehörigen auf Strava beim Auslandseinsatz.
Die Bundeswehr erlaubt es nach-wie-vor, dass ihre Angehörigen im Auslandseinsatz ihre privaten Smartphone nutzen (Quatriga 2025, Grand Eagle).