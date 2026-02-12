Umfrage: Jeder Dritte kennt neue Elektroauto-Kaufprämie nicht

Jeder Dritte (34 %) in Deutschland hat bislang nicht von der neuen staatlichen Elektroauto-Kaufprämie gehört. Das geht aus einer repräsentativen Umfrage des Meinungsforschungsinstituts YouGov im Auftrag der Deutschen Presse-Agentur hervor. Dafür wurden im Februar insgesamt 2100 Personen befragt.
Eine Mehrheit der Befragten, die von der neuen Prämie bereits gehört hatten, fühlt sich nicht gut informiert: 42 Prozent sagen, sie seien eher schlecht informiert. 12 Prozent fühlen sich sehr schlecht informiert. Als eher gut informiert empfindet sich etwa jeder Dritte (32 %), als sehr gut informiert 6 Prozent.
Knapp jeder Fünfte bewertet die neue Stromer-Prämie als schlecht, jeder Vierte als mittelmäßig. Gut finden die ab 1. Januar 2026 geltende Förderung 30 Prozent der Befragten und sehr gut jeder Zehnte.
Für mehr als die Hälfte der Befragten (53 %) hat die neue Prämie keinen Einfluss auf Überlegungen zum Kauf oder Leasing eines E-Autos. Für 21 Prozent kommt ein elektrischer Pkw generell nicht infrage. Etwas wahrscheinlicher macht die neue Prämie für 14 Prozent der Befragten den Kauf oder das Leasing, deutlich wahrscheinlicher für 6 Prozent.
Das Bundesumweltministerium hat erklärt, dass Privatkunden beim Kauf von Elektroautos, Plug-in-Hybriden und E-Autos mit sogenanntem Range Extender wieder eine staatliche Förderung bekommen können. Je nach Fahrzeugart und persönlichen Umständen liegt sie zwischen 1500 und 6000 Euro. Es gibt Einkommensobergrenzen, bis zu denen der Zuschuss ausgezahlt wird – diese liegen bei 80.000 Euro Haushaltseinkommen im Jahr, mit zwei Kindern bei 90.000 Euro.
Kommentare
MrBlueEyes meint
Also kennen 2/3 die Förderung?
Bei einem BEV-Marktanteil von ca. 20% sind das ungefähr 3 Mal so viel, wie aktuell wirklich gekauft wird… ist doch in Ordnung…
Halber Akku meint
Ähnliche Ergebnisse wird man auch bei Umfragen zu anderen aktuellen Themen haben. Wenn mich ein aktuelles Thema nicht betrifft, warum soll ich mich dann im Detail darüber informieren. Aufgrund der starken Zunahme von Meldungen über Digitale Kanäle findet auch eine zunehmende Information nur noch an der Oberfläche statt. Und dann gibt es zunehmend noch Menschen, die leben nur noch in ihrer Bubble – leider…
F. K. Fast meint
Warum soll ich mich im Detail darüber informieren, wenn es mich/uns eh nicht betrifft. Wir kaufen keine Neuwagen privat, sondern nur geschäftlich.
Richard meint
ich denke mal, dass die meisten, für die das relevant ist, auch bescheid wissen. Warum soll man sich da genau informieren, wenn der Kauf eines Autos gar nicht ansteht oder in Frage kommt,
Andre meint
Ich denke, dass es schon größer Unterschied ist, ob man die Details kennt oder ob man überhaupt etwas von der Förderung gehört hat.
Nichts von der Förderung gehört zu haben, gleicht für mich der kompletten Nachrichtenaufnahmeverweigerung.
Andre meint
Da frage ich mich, wie die Leute leben, wenn sie aktiv die Nachrichtenaufnahme komplett ignorieren.
Alles Verfechter des Begriffs „Lügenpresse“?
Dagobert meint
Selbst die Junge Freiheit und andere rechte Medien haben darüber berichtet. Es dürfte sich wohl eher um Menschen handeln, die gar keine (oder sehr wenig) Nachrichten konsumieren. In einer repräsentativen Reuters Umfrage aus 2025 gaben 37% der Deutschen an Nachrichten manchmal oder oftmals zu meiden.
Werner meint
Man muss dazu noch mehr tun als die Nachrichten zu ignorieren.
Eigentlich bekommt man doch auch im Freundeskreis, unter Arbeitskollegen oder in der Vereinsarbeit viel von relevanten Nachrichten mit.
Und wenn jemand aus dem Bekanntenkreis ein neues Auto in Aussicht hat, wird er das meistens weitererzählen.
Finde daher die 34% Uninformierte besorgniserregend hoch