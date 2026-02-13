Mercedes führt vierte Antriebsvariante des Elektro-CLA ein

Bisher konnte man beim neuen elektrischen Mercedes CLA mit EQ Technologie unter zwei Batterievarianten wählen. Das große Akkupaket gibt es optional auch in Verbindung mit Allradantrieb. Nun kommt eine vierte Variante: Sie bietet den bekannten Heckantrieb mit einem neuen, mittleren Akkupack.

Mit dem neuen CLA 250 schließt Mercedes die Lücke zwischen dem CLA 200 und dem CLA 250+. Der 200er verfügt als Basismodell der Baureihe über eine 58 kWh große LFP-Batterie. Der 250+ kombiniert als reichweitenstärkstes Modell einen 200 kW/272 PS starken Heckantrieb mit einem 85-kWh-Akkupaket mit NMC-Zellen. Der neue CLA 250 hat auch eine NMC-Batterie, diese kommt aber nur auf 71 kWh nutzbaren Energiegehalt. Die Reichweite liegt mit bis zu 674 Kilometern nach WLTP-Norm zwischen der Version 200 (542 km) und dem 250+ (792 km).

Mit 52.871,50 Euro brutto ist der CLA 250 ungefähr 3500 Euro teurer als der CLA 200 sowie etwa 2900 Euro günstiger als der CLA 250+. Das derzeit einzige Allrad-Modell der Baureihe CLA 350 4MATIC kostet hierzulande über 60.000 Euro, dafür gibt es die 85-kWh-Batterie mit einem 260 kW/354 PS starken Antriebssystem.

Der neue CLA 250 hat bis auf die Batterie den gleichen Antrieb wie der CLA 250+. Mit dem 200 kW/ 272 PS leistenden Elektromotor mit Zwei-Gang-Getriebe geht es wie beim CLA 250+ in 6,7 Sekunden von 0 auf 100 km/h. Die Höchstgeschwindigkeit liegt bei elektronisch begrenzten 210 km/h. Die maximale Ladeleistung des neuen 71-kWh-Akkupacks reicht mit bis zu 250 kW nicht an die 320 kW der 85-kWh-Batterie heran. Der Ladevorgang von zehn auf 80 Prozent dauert damit 20 Minuten.

Aktuell ist die neue Antriebsvariante im Mercedes-Konfigurator nur bei der CLA-Limousine verfügbar. Inzwischen haben die Stuttgarter aber auch den im Heck geräumigeren CLA Shooting Brake mit EQ Technologie eingeführt. Ob und wann es ein 250er-Version geben wird, bleibt abzuwarten.