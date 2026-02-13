Tesla verkündet neue Aktion: „Tesla Bonus” von 3000 Euro und 0 Prozent Zinsen

Tesla bietet in Deutschland einen neuen „Tesla Bonus“ für das Model Y Hinterradantrieb und Model Y Maximale Reichweite Hinterradantrieb an. Der US-Hersteller beschreibt dies als zusätzliche Fördermaßnahme für die E-Mobilität zusätzlich zur neuen Elektroauto-Kaufprämie des Bundes.
Man stocke die staatliche E-Auto-Förderung mit einem zusätzlichen Bonus in Höhe von 3000 Euro auf, teilt das Unternehmen mit. Dieser Rabatt gelte für alle Kunden – auch die, die von der staatlichen Förderung ausgeschlossen sind. Insgesamt könne man nun je nach Förderanspruch durch die neue Tesla-Prämie bis zu 9000 Euro beim Kauf einsparen.
Der Bund gewährt Privatkunden beim Kauf von Elektroautos, Plug-in-Hybriden und E-Autos mit sogenanntem Range Extender ab 2026 wieder eine staatliche Förderung. Je nach Fahrzeugart und persönlichen Umständen liegt sie zwischen 1500 und 6000 Euro. Es gibt Einkommensobergrenzen, bis zu denen der Zuschuss ausgezahlt wird – diese liegen bei 80.000 Euro Haushaltseinkommen im Jahr, mit zwei Kindern bei 90.000 Euro.
Zusätzlich zum neuen Rabatt durch den „Tesla Bonus“ verringert das Unternehmen den Zinssatz für Finanzierungen für das Model Y Hinterradantrieb und das Model Y Maximale Reichweite Hinterradantrieb auf 0 Prozent. Das gilt auch für Haushalte, die von der staatlichen Förderung ausgeschlossen sind.
„Durch die Kombination aus dem 3.000 € Bonus, dem ‚Tesla Bonus‘, und dem Wegfall der Zinslast sinkt die monatliche Belastung signifikant“, wirbt der US-amerikanische Elektroautobauer. „Mit diesem neuen Paket unterstreicht Tesla seinen Anspruch, Elektromobilität für die breite Masse einfacher verfügbar zu machen.“
Regulär kosten das Model Y Hinterradantrieb und das Model Y Maximale Reichweite Hinterradantrieb hierzulande mindestens 39.990 beziehungsweise 46.990 Euro. Das aktuelle Angebot von 3000 Euro Rabatt durch Tesla ist bis zum 31.03.2026 gültig und über den Online-Konfigurator sowie in allen Tesla Stores verfügbar.
Kommentare
blue meint
Entfernt. Bitte verfassen Sie konstruktive Kommentare. Danke, die Redaktion.
Fred Feuerstein meint
Na sowas, jetzt macht es Tesla schon wie Volkswagen und gibt einen Bonus in Höhe von 3000 €. Der Preis liegt jetzt bei knapp 38.000 € für das Einstiegsmodell…Ist ok.
Shino2 meint
Meine Schwägerin hat sich einen bestellt.
April/Mai Lieferung.
Model Y Premium AWD. Bin sehr gespannt um die Unterschiede zu meinem alten Model Y.
BEV meint
das Quicksilver im Titelbild is so geil, das viele dafür sogar 2600 Euro Aufpreis zahlen =) =)
(nur verfügbar beim Premium)
wer sich das nicht leisten möchte, sollte jetzt zum reduzierten Model Y RWD greifen
für knapp 38.000 Euro, unschlagbar
joerg2 meint
Naja, nachdem Trump jetzt auch noch die Klimaschutzregel kippt kann Tesla ja Verbrenner bauen, um in den USA Fahrzeuge abzusetzen.
David meint
Da brennt die Grünheide bei Teppich Murks! Tatsächlich sind die Gründe, dieses Auto nicht zu wählen, nicht mit 3000 € zu reparieren.
Miro meint
Ich hoffe du kaufst keinen bmw oder mercedes. die produzieren nämlich beim putinfreund orban. und vw mit dieselskandal ist auch eher uncool. wird also dünn so langsam. und china ist halt auch china.
alles schwierig ne? :-)
M. meint
In Ungarn sind bald Wahlen.
Thorsten 0711 meint
Ich könnte mir vorstellen, dass es viele Ungarn gar nicht so schlecht finden wie Orban Firmen ins Land geholt hat. Bei der letzten Wahl in 2022 erhielt er, bzw. seine Partei, immerhin 54% der Stimmen.
de.statista.com/statistik/daten/studie/1298758/umfrage/ergebnis-der-parlamentswahlen-in-ungarn-2022/
BEV meint
achso wenn VW den „Bonus“ über Monate immer wieder verlängert ist das normal aber wenns von Tesla kommt nicht
das Standard war meines Erachtenst im Vergleich zum Premium hoch eingepreist und immerhin hat man jetzt einen Rabatt für Barkäufer und einen niedrigen Zins für Leasing und Finanzierung, also genau das was andere ohnehin schon immer machen
20% Rabatt beim Händler ist nichts ungewöhnliches
Powerwall Thorsten meint
Bei dir brennt der Tesla Busch einfach jeden Tag und das schon seit Jahren, aber das hat wohl mehr mit deiner Stellenbeschreibung als mit Tesla zu tun.
LOL meint
ach ich glaub er ist so traurig, dass er dafür noch nicht mal Geld bekommt ;-)
Miro meint
Ich finde auf der Seite keine Hinweise auf die hier angegebenen News.
BEV meint
einfach im Konfigurator schauen,
sehr gut es Angebot, sofort bestellen!
made in germany!
brainDotExe meint
Ich mag keine SUVs.
Fred Feuerstein meint
Interessiert keinen was du magst.
brainDotExe meint
Kann sein dass das dich nicht interessiert, aber „keinen“ bestimmt nicht.
Steven B. meint
„Alles muss raus“ oder wie war da mal ein Slogan für den Räumungsverkauf in früheren Zeiten? Bekanntlich hat man da Platz gemacht für die neue Ware. Da von Tesla aber nichts neues angekündigt wurde, fällt das Argument weg. Womöglich werden sie anstatt der Model 3 und Y auch dort Robiter bis zum bitteren Ende produzieren wollen. Fahrzeuge sind ja schon lange nicht mehr der Markt den Tesla versuchte zu besetzen. Als möglicher Käufer würde ich es aber schon mit der Angst zu tun bekommen, wenn ich mir jetzt einen Tesla kaufen würde und eines Morgens steht man auf, schlägt die Zeitung auf – oder liest auf X, dass Tesla künftig nur noch Roboter bauen wird. So ist es ja mit X und S geschehen, trotz neuerlichen Facelifts. Vertrauen unter Kunden zu wecken sieht in meinen Augen anders aus. Für die völligen Schmerzfreien bleibt hingegen ein Schnäppchen-Tesla…