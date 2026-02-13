Tesla verkündet neue Aktion: „Tesla Bonus” von 3000 Euro und 0 Prozent Zinsen

Tesla bietet in Deutschland einen neuen „Tesla Bonus“ für das Model Y Hinterradantrieb und Model Y Maximale Reichweite Hinterradantrieb an. Der US-Hersteller beschreibt dies als zusätzliche Fördermaßnahme für die E-Mobilität zusätzlich zur neuen Elektroauto-Kaufprämie des Bundes.

Man stocke die staatliche E-Auto-Förderung mit einem zusätzlichen Bonus in Höhe von 3000 Euro auf, teilt das Unternehmen mit. Dieser Rabatt gelte für alle Kunden – auch die, die von der staatlichen Förderung ausgeschlossen sind. Insgesamt könne man nun je nach Förderanspruch durch die neue Tesla-Prämie bis zu 9000 Euro beim Kauf einsparen.

Der Bund gewährt Privatkunden beim Kauf von Elektroautos, Plug-in-Hybriden und E-Autos mit sogenanntem Range Extender ab 2026 wieder eine staatliche Förderung. Je nach Fahrzeugart und persönlichen Umständen liegt sie zwischen 1500 und 6000 Euro. Es gibt Einkommensobergrenzen, bis zu denen der Zuschuss ausgezahlt wird – diese liegen bei 80.000 Euro Haushaltseinkommen im Jahr, mit zwei Kindern bei 90.000 Euro.

Zusätzlich zum neuen Rabatt durch den „Tesla Bonus“ verringert das Unternehmen den Zinssatz für Finanzierungen für das Model Y Hinterradantrieb und das Model Y Maximale Reichweite Hinterradantrieb auf 0 Prozent. Das gilt auch für Haushalte, die von der staatlichen Förderung ausgeschlossen sind.

„Durch die Kombination aus dem 3.000 € Bonus, dem ‚Tesla Bonus‘, und dem Wegfall der Zinslast sinkt die monatliche Belastung signifikant“, wirbt der US-amerikanische Elektroautobauer. „Mit diesem neuen Paket unterstreicht Tesla seinen Anspruch, Elektromobilität für die breite Masse einfacher verfügbar zu machen.“

Regulär kosten das Model Y Hinterradantrieb und das Model Y Maximale Reichweite Hinterradantrieb hierzulande mindestens 39.990 beziehungsweise 46.990 Euro. Das aktuelle Angebot von 3000 Euro Rabatt durch Tesla ist bis zum 31.03.2026 gültig und über den Online-Konfigurator sowie in allen Tesla Stores verfügbar.