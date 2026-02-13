Die beliebtesten Elektroauto-News der Woche

ecomento.de

in Autoindustrie von

Was war los bei Elektroautos die letzten Tage? Wir zeigen die beliebtesten (meistgelesenen) News der vergangenen Woche hier auf ecomento.de.

Ionity senkt Ad-hoc-Schnelllade-Preise in Deutschland

IONITY-Charger Ionity senkt die Preise für spontanes Laden in Deutschland und macht damit die beiden Ad-hoc-Tarife Ionity Direct sowie Ionity Go günstiger. Mehr »

VW ID. Buzz erhält mit neuer Trennwand separaten Passagier- und Laderaum

ID.-Buzz-Energy-KR-Trennwand-1 Mit einer festen Trennwand für die Bus-Version des VW ID. Buzz entsteht eine dritte Interieur- und Transportlösung für die Elektroauto-Reihe. Mehr »

Mercedes-Chef Källenius: EU-Vorgaben schrumpfen den Markt statt ihn zu stärken

Ola-Kaellenius-Mercedes-CLA-Concept Mercedes-Chef Ola Källenius bekräftigt das Engagement des Autobauers für die E-Mobilität, fordert aber weiteres Entgegenkommen der Politik. Mehr »

Logistikbranche-Umfrage: Batterieelektrische Lkw klar vor Wasserstoff

Mercedes-eActros Batterieelektrische Lkw gewinnen in der Logistikbranche an Bedeutung. Das zeigt eine Umfrage unter über zweihundert Logistikunternehmen. Mehr »

Kia-Europe-Designchef: Neue Herausforderungen durch den Elektroantrieb

Oliver Samson widerspricht dem Klischee vom einfachen Elektroauto-Design und erklärt die technischen und gestalterischen Herausforderungen. Mehr »

Die Preise gebrauchter E-Auto sanken im Q4 2025 wieder spürbarer

Audi-Q4-e-tron- Die Preise gebrauchter E-Autos sanken im Q4 2025 wieder spürbarer, sowohl im Gesamtmarkt als auch bei vielen der beliebtesten Modelle. Mehr »

Ford & Octopus Energy starten bidirektionales Laden: "Bis zu 16.000 km kostenfrei"

Ford-Explorer-laedt-bidirektional Ford und Octopus Energy führen das bidirektionale Laden von Elektroautos namens Vehicle-to-Grid (V2G) für Privatkunden in Deutschland ein. Mehr »

Volkswagen meldet 5 Millionen produzierte Elektroantriebe

E-Antrieb-APP550 Die Volkswagen Group meldet einen Produktionsmeilenstein: Fünf Millionen elektrische Antriebe für Vollstromer wurden im Konzern gefertigt. Mehr »

Über den Autor

Thomas Langenbucher ist Experte für Elektromobilität mit beruflichen Stationen in der Automobilindustrie und Finanzbranche. Seit 2011 berichtet er auf ecomento.de über Elektroautos, nachhaltige Technologien und Mobilitätslösungen. Mehr erfahren.

