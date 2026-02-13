Die beliebtesten Elektroauto-News der Woche

Was war los bei Elektroautos die letzten Tage? Wir zeigen die beliebtesten (meistgelesenen) News der vergangenen Woche hier auf ecomento.de.
Ionity senkt Ad-hoc-Schnelllade-Preise in Deutschland
Ionity senkt die Preise für spontanes Laden in Deutschland und macht damit die beiden Ad-hoc-Tarife Ionity Direct sowie Ionity Go günstiger. Mehr »
VW ID. Buzz erhält mit neuer Trennwand separaten Passagier- und Laderaum
Mit einer festen Trennwand für die Bus-Version des VW ID. Buzz entsteht eine dritte Interieur- und Transportlösung für die Elektroauto-Reihe. Mehr »
Mercedes-Chef Källenius: EU-Vorgaben schrumpfen den Markt statt ihn zu stärken
Mercedes-Chef Ola Källenius bekräftigt das Engagement des Autobauers für die E-Mobilität, fordert aber weiteres Entgegenkommen der Politik. Mehr »
Logistikbranche-Umfrage: Batterieelektrische Lkw klar vor Wasserstoff
Batterieelektrische Lkw gewinnen in der Logistikbranche an Bedeutung. Das zeigt eine Umfrage unter über zweihundert Logistikunternehmen. Mehr »
Kia-Europe-Designchef: Neue Herausforderungen durch den Elektroantrieb
Oliver Samson widerspricht dem Klischee vom einfachen Elektroauto-Design und erklärt die technischen und gestalterischen Herausforderungen. Mehr »
Die Preise gebrauchter E-Auto sanken im Q4 2025 wieder spürbarer
Die Preise gebrauchter E-Autos sanken im Q4 2025 wieder spürbarer, sowohl im Gesamtmarkt als auch bei vielen der beliebtesten Modelle. Mehr »
Ford & Octopus Energy starten bidirektionales Laden: "Bis zu 16.000 km kostenfrei"
Ford und Octopus Energy führen das bidirektionale Laden von Elektroautos namens Vehicle-to-Grid (V2G) für Privatkunden in Deutschland ein. Mehr »
Volkswagen meldet 5 Millionen produzierte Elektroantriebe
Die Volkswagen Group meldet einen Produktionsmeilenstein: Fünf Millionen elektrische Antriebe für Vollstromer wurden im Konzern gefertigt. Mehr »