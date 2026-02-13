Die beliebtesten Elektroauto-News der Woche

Was war los bei Elektroautos die letzten Tage? Wir zeigen die beliebtesten (meistgelesenen) News der vergangenen Woche hier auf ecomento.de.

Ionity senkt die Preise für spontanes Laden in Deutschland und macht damit die beiden Ad-hoc-Tarife Ionity Direct sowie Ionity Go günstiger. Mehr »

Mit einer festen Trennwand für die Bus-Version des VW ID. Buzz entsteht eine dritte Interieur- und Transportlösung für die Elektroauto-Reihe. Mehr »

Mercedes-Chef Ola Källenius bekräftigt das Engagement des Autobauers für die E-Mobilität, fordert aber weiteres Entgegenkommen der Politik. Mehr »

Batterieelektrische Lkw gewinnen in der Logistikbranche an Bedeutung. Das zeigt eine Umfrage unter über zweihundert Logistikunternehmen. Mehr »

Oliver Samson widerspricht dem Klischee vom einfachen Elektroauto-Design und erklärt die technischen und gestalterischen Herausforderungen. Mehr »

Die Preise gebrauchter E-Autos sanken im Q4 2025 wieder spürbarer, sowohl im Gesamtmarkt als auch bei vielen der beliebtesten Modelle. Mehr »

Ford und Octopus Energy führen das bidirektionale Laden von Elektroautos namens Vehicle-to-Grid (V2G) für Privatkunden in Deutschland ein. Mehr »

Die Volkswagen Group meldet einen Produktionsmeilenstein: Fünf Millionen elektrische Antriebe für Vollstromer wurden im Konzern gefertigt. Mehr »