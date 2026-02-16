AutoScout24-Vertriebschef: Aufweichen des „Verbrenner-Aus“ könnte E-Auto-Markt helfen

Stefan Schneck, Vertriebsleiter von AutoScout24 in Deutschland, sieht im geplanten Aufweichen des „Verbrenner-Aus“ in der EU ab dem Jahr 2035 ein paradoxes Potenzial für die Elektromobilität. Er kritisiert die emotional geführte Diskussion über das Verbot von Verbrennungsmotoren und betont, dass solche politischen Eingriffe das Marktgleichgewicht verzerren.
„Gerade bei so einer emotionalen Entscheidung, die acht oder neun Jahre in der Zukunft liegt, bringt ein Verbrennverbot viel Polemik und Irrationalität in das Thema, so dass bei vielen eine natürliche Abwehrhaltung entsteht“, sagt Schneck im Interview mit dem Handelsblatt. Laut ihm braucht es eine „Entemotionalisierung“. Es wäre sinnvoller, die Rahmenbedingungen zu verbessern, um eine kostengünstige und gut aufgestellte Infrastruktur zu schaffen. Das könnte den Umstieg auf Elektroautos erleichtern, da der hohe Spritpreis und die höheren Wartungskosten von Verbrennern in Zukunft nicht mehr attraktiv wären.
Schnecks Einschätzung zur neuen E-Auto-Kaufprämie des Bundes: Er sieht den größten Hebel im Flottengeschäft, insbesondere bei Mietwagenfirmen und Dienstwagenanbietern, da hier die großen Volumina entstehen. Die Kommunikation über die Fördermaßnahme sei zu Beginn unklar gewesen, was viele Privatkäufer davon abgehalten habe, Entscheidungen zu treffen. Mit der rückwirkenden Förderung seit Januar gebe es nun einen Aufholeffekt. Einige Hersteller kombinierten die staatliche Förderung zudem mit eigenen Verkaufsaktionen, was die Wirkung langfristig verstärken könnte.
„Die Förderung ist zu einseitig“
Dennoch kritisiert Schneck das Förderregime insgesamt als zu einseitig. Besonders die ausschließliche Fokussierung auf Neuwagen benachteilige den Gebrauchtwagenmarkt. Dies schade nicht nur den Restwerten gebrauchter E-Autos, sondern widerspreche auch einem sozial ausgewogenen Ansatz. „Nicht jeder denkt an einen Neuwagen. Für viele ist der Gebrauchte der realistische Einstieg,“ erklärt er. Eine nachhaltigere Lösung wäre seiner Meinung nach gewesen, auch gebrauchte Elektrofahrzeuge in die Förderung einzubeziehen und verstärkt in den Ausbau der Ladeinfrastruktur zu investieren.
Für Autokäufer sieht Schneck momentan keinen Grund zu warten, wenn sie ohnehin in den nächsten Monaten ein Elektrofahrzeug anschaffen wollen. Viele Hersteller böten derzeit attraktive Leasingkonditionen, die durch die staatliche Förderung noch verstärkt würden. Allerdings warnt Schneck davor, dass der Markt für Elektromobilität noch nicht den Reifegrad von Verbrennerfahrzeugen erreicht hat. „Wir sehen fast monatlich starke Veränderungen. Da wird noch viel passieren.“ Besonders für Käufer, die die Risiken von Wertverlusten vermeiden möchten, sei Leasing derzeit eine attraktive Option.
Abschließend äußert Schneck Bedenken hinsichtlich der Dumping-Leasingraten, die es vor einigen Jahren aufgrund der E-Auto-Kaufprämie „Umweltbonus“ gab. Er erklärt, dass bei einigen Händlern Fahrzeuge mit zu optimistischen Restwerten zurückgekommen seien, was zu Verlusten geführt habe. Diese Verluste seien zwar nicht existenzgefährdend, könnten jedoch zu Problemen führen, wenn nicht ein „kerngesundes Geschäft“ vorhanden sei. Am Ende bleibe die Frage: „Wer zahlt es – Händler, Hersteller, Leasinggesellschaft oder Herstellerbank? Irgendwo landet das Risiko letztlich immer in den Büchern.“
Kommentare
MK2 meint
Es ist erschreckend, dass Politik meint, kein Change Management betreiben zu müssen.
Da wird agiert wie bei Ludwig XIV und einfach etwas angeordnet. Gehorsam oder Rübe ab. Fehlt nur das Paradebett.
Nur haben wir keinen absolutistischen Herrscher mehr und der Souverän ist das Volk. Uns das regiert mit Reaktanz wenn von der Leyen oder Habeck aus ihren Paradebetten rufen: „Wenn sie sich kein Elektroauto leisten können, sollen sie sich mit dem Fahrdienst kutschieren lassen“ oder. „Wärmepumpe, sonst Rübe ab“.
Auch wenn ich beides begrüße – da wurde viel kaputt gemacht.
South meint
Völliger Blödsinn aus der untersten Schublade, das bleibt es auch beim 100mal und beim zigsten Account und Namen. Das hat mit Demokratie nix zu tun, Das hat es auch noch nie geben…. und das haben wir auch schon zum zigsten Mal erklärt….
South meint
Völliger Bl ö dsi nn aus der untersten Schublade, das bleibt es auch beim 100mal und beim zigsten Account und Namen. Das hat mit Demokratie nix zu tun, Das hat es auch noch nie geben…. und das haben wir auch schon zum zigsten Mal erklärt….
South meint
Das Volk ist der Souverän ist bei dir nur ein hohle Phrase für ICH ICH ICH, und genau das ist eben nicht die Grundlage der Demokratie , kann sie gar nicht sein, denn auch die nächste Generation und Minderheiten werden explizit in einer Demokratie geschützt.
Einer hat das letztens Mal auf einen schönen Nenner gebracht. Es heisst eigentlich nicht America first, sondern dann America alone, denn darauf läufts hinaus. Und das gleiche zählt auch bei uns. Eine Gesellschaft, die nur ihren kurzfristigen Nutzen auf Kosten aller anderen und zukünftigen Bürger sucht, ist keine Gesellschaft mehr…
Gunnar meint
Das ist ein interessanter und berechtigter Punkt. Kann gut sein, dass man mit der Aufweichung des „Verbrennerverbots“ die reflexhaften Blockaden löst und die Leute wieder etwas nüchterner über zukünftige Autokäufe nachdenken.
Mäx meint
Ich weiß nicht…da wird einfach das nächste Argument aufgemacht.
Irgendwas mit gar nicht umweltfreundlicher, Winterreichweite, Kosten usw. usw.
Gibt da ja viele lustige Videos über die Gurtpflicht, das Tempolimit auf Landstraßen, die Herabsetzung der Promille Grenze usw.
Nein nein nein, das alte ist besser.
Heute kräht kein Hahn mehr danach, wenn der Polizist einen Strafzettel ausstellt, wenn man nicht angeschnallt war, ist einfach normal geworden.
MK meint
@Mäx
So sehe ich es auch: Die Mehrheit will immer erstmal, dass alles so bleibt, wie es war…und wird auch immer irgendeine Erklärung finden, warum das das einzig richtige ist, müsste man sich doch sonst am Ende selber fragen, warum man den Wandel bei sich nicht vielleicht schon vor Jahren umgesetzt hat.
Gibt es dann noch eine große Lobby, die Billionen mit einem nahezu Monopol verdient, tut sie natürlich einiges dafür, solche vorgeschobene Argumente mit großen Kampagnen als „Allgemeinwissen“ zu verankern (Grade in der Diskussion über die Versorgung der Raffinerie Schwedt wurde wieder angeführt, dass weit über 90% des Treibstoffs in Berlin aus dieser Raffinerie kämen. Nicht, weil eine Kette einen so hohen Marktanteil hat, sondern weil egal ob Shell, Aral, Esso, Total, Jet usw, die Treibstoffe doch letztlich alle nach Regionen und nicht nach Markenzugehörigkeit in den gleichen Fabriken hergestellt werden).