Tesla führt KI-Begleiter Grok in seinen Elektroautos in Europa ein

Tesla hat mit der Einführung von „Grok“ in Europa begonnen. Der KI-Begleiter ist kostenlos in der Softwareversion 2026.2.6 enthalten, deren Update für berechtigte Fahrzeuge begonnen hat.
Grok ist eine künstliche Intelligenz der ebenfalls von Tesla-Chef Elon Musk gegründeten Firma xAI, die darauf ausgelegt ist, Antworten auf Fragen zu einer Vielzahl von Themen zu liefern: Physik, Mathematik, Biologie, Philosophie, Geschichte und mehr.
Integriert in Tesla-Elektroautos kann Grok laut dem Unternehmen auf Anfrage des Fahrers Navigationsbefehle initiieren – sei es zum Festlegen eines Ziels, zum Anpassen von Routen unterwegs oder zum Entdecken von Sonderzielen. Es kann auch auf das Benutzerhandbuch zugreifen, fundierte Ratschläge zu bewährten Vorgehensweisen, idealer Nutzung und Wartungstipps geben und Dashboard-Warnungen interpretieren.
Über das Lenkrad und den Touchscreen des Tesla-Fahrzeugs kann die „Persönlichkeit“ wie folgt eingestellt werden:
- Die üblichen Grok-Modi: Assistent, Sprachlehrer, Therapeut, Geschichtenerzähler, Meditation, Doc, Verschwörung
- Spezielle Modi für Kinder: Vorlesestunde für Kinder, Quizspiel für Kinder
- NSFW-Modi (nur ab 18): Unhinged, Sexy, Motivation, Romantisch, Argumentativ
Der Assistent kann auch durch Auswahl verschiedener Persönlichkeiten personalisiert werden:
- Ara – fröhlich, weiblich
- Eve – beruhigend, weiblich
- Leo – britisch, männlich
- Rex – ruhig, männlich
- Sal – weich, männlich
„Durch die Möglichkeit, die Persönlichkeit des KI-Begleiters an ihre Vorlieben anzupassen, können alle Passagiere die Reisezeit für ansprechende Gelegenheiten zum Lernen, zur Unterhaltung oder für eine effizientere Navigation zu ihrem Ziel nutzen“, so Tesla. Grok sei in einer Vielzahl von Sprachen verfügbar und biete einen angenehmen, menschenähnlichen Gesprächsfluss und natürliche Formulierungen.
Grok wird derzeit eingeführt und ist auf berechtigten Model S, Model 3, Model X und Model Y verfügbar. Um Grok zu aktivieren und zu verwenden, benötigt man ein Premium-Konnektivitäts-Abonnement oder eine stabile WLAN-Verbindung. Unterhaltungen seien für Tesla anonym und nicht mit dem Fahrzeug verknüpft, wodurch die Privatsphäre des Besitzers gewährleistet werde, verspricht das US-Unternehmen.
Kommentare
M. meint
Während die Fans das natürlich abfeiern, können die anderen aufatmen, dass die das nicht ertragen müssen:
https://www.heise.de/news/Widerlich-Kritik-an-X-wegen-sexualisierter-Deepfakes-von-Grok-nimmt-zu-11130336.html
https://www.deutschlandfunk.de/grok-empfiehlt-hitler-gegen-angeblichen-hass-von-juden-auf-weisse-musk-konzern-kuendigt-konsequenzen-100.html
https://www.faz.net/aktuell/feuilleton/grok-3-laesst-musk-und-trump-bei-frage-nach-fake-news-weg-110319792.html
https://www.mimikama.org/grok-musk-trump-falschinformationen/
Zwei Erkenntnisse:
1) zumindest bei den hier auftretenden Fans ist kein weiterer Schaden zu erwarten – auf dem Niveau liefern die ja längst ab
2) der Vorwurf der Fans, die Redaktion dieser Seite würde wohlwollende Berichterstattung der „zahlenden Kunden“ (die deutsche Autoindustrie, wer sonst) durchführen, kann nach dem unkommentierten Durchwinken dieser Meldung als Fake News betrachtet werden.
Cadrick Bauer meint
Und was genau sind „berechtigte Fahrzeuge“??
Wir haben 2026.2.3 in beiden Autos. Beide mit Premium-Konnektivität.
Ich wüsste nicht, dass da irgendwas von Grok in den 2026er Updates war.
Professor meint
2026.2.6
Da warst wohl zu schnell ;-)
Määäx meint
Ich nehme an, dass nur Ryzen-Prozessoren vorerst die KI erhält. Also alles ab 2022.
OMG meint
Was natürlich ziemlich frech ist von Tesla. Ich habe auch den alten Intel Gen. 3.
Die Freischaltung von Grok ist an die premium connectivity gebunden. Und da zahlen alle den selben Preis, egal, ob die Hardware es hergibt oder nicht.
Määäx meint
Hmmm, war aber abzusehen ehrlicherweise. In anderen Autos musst du immer das neuste Auto kaufen, hier bekommt man die neusten Features in einem bis zu 4!!! Jahre alten Auto.
Ryzen wird in den nächsten 2-5 Jahren weiterhin das Maß aller Dinge sein, was Updatefähigkeit angeht.
MK meint
Damit kann Tesla dann in der neuen Software inhaltlich das, was die VW-Software dank ChatGPT-Integration jetzt schon über ein Jahr kann?
Okay, ich kann in meinem Skoda keinen „Verschwörungsmodus“ auswählen und Ü18-Modi gibts auch nicht. Das sehe ich aber nicht unbedingt als Defizit ;)
RudiFaehrtTesla meint
Ohhh bitte, du willst doch nicht die 90er-VW-Software mit dem von Tesla vergleichen wollen? Da hast du schon bereits verloren.
Fischmeister meint
Also bitte, Tesla gab es in den 90ern noch nicht mal. Deren Software ist jetzt auch nicht so überragend, nur anders. Du hast scheinbar noch nicht in einem aktuellen MEB Fahrzeug gesessen. Während man bei anderen aber einen Fortschritt in der Entwicklung erkennt und die Autos besser werden, kann man bei Tesla nur beten das das nächste Update nicht wieder etwas verschlechtert. Und falls doch, gibts als Gutmachung Furzgeräusche. Die Freude darüber spiegelt dann auch den Intellekt einiger Teslafahrer. Und Software ist auch nicht nur ein funktionierendes UI, sondern die Funktion der Systeme. Und da ist Tesla mal sowas von 90er.
Optimist meint
Kann das auch ein 3 Jahre alter VW per OTA Update bekommen?
RudiFaehrtTesla meint
Das habe ich vergessen zu erwähnen. Danke!
Bei VW setzt so eine Funktionserweiterung zwingend den Neukauf des Autos voraus.
Schön wäre es, wenn unsere OEMs OTA endlich vollumfänglich könnten und zwar für alle Autos welche auch schon 10 Jahre alt sind, dann wären die Software technisch wirklich nicht mehr soweit abgehängt..
eBikerin meint
Ich mach es kurz: ja!
RudiFaehrtTesla meint
Nein. Nur im gleichen Major-Release. Sofern du noch einen uralten Softwarestand hast, ist es eben nicht möglich.
Andi EE meint
Ich denke auch, dass das über die KI die VW gekauft wird, integriert werden kann. Die Anfrage wird ja zum Server gesendet. Das „Reden“ ist ein Problem, weil die Latenzzeit (Verzögerung) im Gespräch nicht hoch sein darf. Ich weiss nicht wie es im Tesla funktioniert, ob die Sprachauswertung im Fahrzeug oder erst auf dem Server oder direkt im Fahrzeug interpretiert werden. Letzteres wäre bei VW vielleicht ein Problem, weil man so dauernd grosse Datenpakete zur Analyse schicken müsste?!
Im Hinblick auf die dauernde Verfügbarkeit, hat Tesla mit Starlink gewaltige native Vorteile. Überall ist alles aufgegleist bei Tesla, das ist einfach beeindruckend. Das Fahrzeug kann ja auch alle relevanten Befehle aus der KI übernehmen und die Hardware (Auto) steuern. Bei den anderen ist das alles noch weit in der Zukunft. Die haben ja nicht mal die Sensorik zum autonomen Fahren. Bei Tesla können alle beweglichen Teile im Fahrzeug mit der Software angesprochen und automatisch angepasst werden. Das kann man nicht vergleichen, die Teslas sind Roboter und das wird jetzt immer mehr sichtbar werden. Insbesondere dann, wenn FSD endlich in der supervised Version in Europa freigegeben wird.
Franky meint
„Premium“ habe ich eh nicht, sehe keinen Mehrwert darin. Den sehe ich auch mit KI nicht. Routen werden auch ohne erstellt, was sollte ich sonst mit einer LLM im Auto?
Modus „Verschwörung“… ich schmeiß mich weg! :D
Ansonstzen nutze ich Grok am Desktop durchaus schon mal, weil diese Software nicht so überkorrekt wie OpenAI ist.
Määäx meint
Ich sehe den Nutzen durchaus eindeutig: „Erstelle mir einen Navigationsplan nach München (Annahme: ich bin in Berlin). Ich möchte in ca. 150-250km an einem Subway etwas essen, wo ich auch mit mind. 150kW laden kann. Danach möchte ich ca. 250km später an einem Ort Laden, wo ich mir einen guten Kaffee kaufen kann und mein Hund eine Runde Gassi gehen kann“.
Sowas erstellt dir die KI innerhalb von Sekunden. Wie lange brauchst du, um herauszufinden, welcher Subway Schnellladestationen vor der Tür hat? Oder wo Schnelllader direkt an nem Feld für einen Spaziergang sind?
Stromspender meint
„Die üblichen Grok-Modi: Assistent, Sprachlehrer, Therapeut, Geschichtenerzähler, Meditation, Doc, Verschwörung“
Verschwörung?! Ernsthaft? Gut, andererseits beweist ‚Grok‘ damit ein gerüttelt Maß an realistischer Selbsteinschätzung.
Justin Case meint
Hoffentlich gibt es ein Opt-Out. Sonst müsste ich mir die Updates klemmen.
Powerwall Thorsten meint
Entfernt. Bitte verfassen Sie konstruktive Kommentare. Danke, die Redaktion.
Andi EE meint
„Assistent, Sprachlehrer, Therapeut, Geschichtenerzähler, Meditation, Doc, Verschwörung …“
Das ist einfach nur verrückt, man kann sich mit dem Teil ganz normal unterhalten und das Wissen in diesen Bereichen übersteigt das von normalen Usern bei Weitem. Nur Experten/Profis/Ärzte sind in Details vielleicht noch besser. Wahnsinn wie schnell das alles kommt.
Witzig find ich auch die verschiedenen Persönlichkeiten, die man ja dann in der Art der Kommunikation, auch noch schärfen oder abschwächen kann.
Cadrick Bauer meint
Vorsicht!
KIs lernen aus dem, was im Internet ist. Egal ob richtig oder falsch. Und sie verbreiten selbst viele Fehler – aus dienen sie wiederum lernen.
Ein selbst-verstärkender Effekt.
KIs erleichtern einem die Recherche – aber man MUSS alles konkret überprüfen, was nicht 100% glasklar korrekt ist.
Andi EE meint
Das gilt vielleicht für allgemeine Dinge (Basiswissen / was grad läuft / Aktualität), die für Grok (oder andre KI) kein wirkliches Business-Modell sind. Sobald du etwas verkaufst wie FSD, muss mit Qualität gefüttert werden. Es macht ja keinen Sinn, wenn du Premium-Produkt hast und das in dem Fall mit Fahrfehlern fütterst. Wo jetzt genau bei Grok die Prioritäten liegen, weiss ich nicht. Kürzlich hat man sich ja dazu erklärt.
Nur weil man Fehler in der KI findet, heisst das nicht, dass sich die Sache nicht rasend schnell verbessert. Und schlussendlich misst man sich da mit Menschen die in 95% Fachbereich null Ahnung haben.
Das Faszinierende ist doch, dass man sich hier wie mit einem Menschen unterhalten kann und die Qualität der Antworten ist im Schnitt deutlich über den Menschen. Oder bist du Arzt. Psychologe, Professor für Geschichte, Geographie, Physik … ja wohl kaum.
Powerwall Thorsten meint
Liebe Reaktion, was daran ist jetzt bitte nicht konstruktiv?
Ich freu mich auf das Update und ich freu mich auch auf die Kommentare.
Halber Akku meint
Das war nicht die Redaktion. Das war Grok ;)