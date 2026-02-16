Tesla führt KI-Begleiter Grok in seinen Elektroautos in Europa ein

Tesla hat mit der Einführung von „Grok“ in Europa begonnen. Der KI-Begleiter ist kostenlos in der Softwareversion 2026.2.6 enthalten, deren Update für berechtigte Fahrzeuge begonnen hat.

Grok ist eine künstliche Intelligenz der ebenfalls von Tesla-Chef Elon Musk gegründeten Firma xAI, die darauf ausgelegt ist, Antworten auf Fragen zu einer Vielzahl von Themen zu liefern: Physik, Mathematik, Biologie, Philosophie, Geschichte und mehr.

Integriert in Tesla-Elektroautos kann Grok laut dem Unternehmen auf Anfrage des Fahrers Navigationsbefehle initiieren – sei es zum Festlegen eines Ziels, zum Anpassen von Routen unterwegs oder zum Entdecken von Sonderzielen. Es kann auch auf das Benutzerhandbuch zugreifen, fundierte Ratschläge zu bewährten Vorgehensweisen, idealer Nutzung und Wartungstipps geben und Dashboard-Warnungen interpretieren.

Über das Lenkrad und den Touchscreen des Tesla-Fahrzeugs kann die „Persönlichkeit“ wie folgt eingestellt werden:

Die üblichen Grok-Modi: Assistent, Sprachlehrer, Therapeut, Geschichtenerzähler, Meditation, Doc, Verschwörung

Spezielle Modi für Kinder: Vorlesestunde für Kinder, Quizspiel für Kinder

NSFW-Modi (nur ab 18): Unhinged, Sexy, Motivation, Romantisch, Argumentativ

Der Assistent kann auch durch Auswahl verschiedener Persönlichkeiten personalisiert werden:

Ara – fröhlich, weiblich

Eve – beruhigend, weiblich

Leo – britisch, männlich

Rex – ruhig, männlich

Sal – weich, männlich

„Durch die Möglichkeit, die Persönlichkeit des KI-Begleiters an ihre Vorlieben anzupassen, können alle Passagiere die Reisezeit für ansprechende Gelegenheiten zum Lernen, zur Unterhaltung oder für eine effizientere Navigation zu ihrem Ziel nutzen“, so Tesla. Grok sei in einer Vielzahl von Sprachen verfügbar und biete einen angenehmen, menschenähnlichen Gesprächsfluss und natürliche Formulierungen.

Grok wird derzeit eingeführt und ist auf berechtigten Model S, Model 3, Model X und Model Y verfügbar. Um Grok zu aktivieren und zu verwenden, benötigt man ein Premium-Konnektivitäts-Abonnement oder eine stabile WLAN-Verbindung. Unterhaltungen seien für Tesla anonym und nicht mit dem Fahrzeug verknüpft, wodurch die Privatsphäre des Besitzers gewährleistet werde, verspricht das US-Unternehmen.