DIW-Analyse: Energiewende kommt voran, aber noch zu langsam

Der Ausbau der erneuerbaren Energien in Deutschland hat zuletzt an Dynamik gewonnen, reicht aber weiterhin nicht aus, um die gesetzlich festgelegten Ausbauziele bis zum Jahr 2030 zu erreichen. Das zeigt der aktuelle Energiewende-Monitor des Deutschen Instituts für Wirtschaftsforschung (DIW Berlin), der die Entwicklung zentraler Schlüsseltechnologien im zweiten Halbjahr 2025 analysiert.
Während demnach die Photovoltaik, die Windkraft an Land sowie Stromspeicher zuletzt deutlich zulegen konnten, kommt die Nutzung von erneuerbarem Strom in den Bereichen Wärme und Verkehr weiterhin zu langsam voran. „Bei der Energiewende sehen wir derzeit Fortschritte in vielen Bereichen, aber insgesamt noch nicht das Tempo, das für Klimaschutz und Energiesouveränität wünschenswert wäre“, sagt Studienautor Wolf-Peter Schill, Leiter des Forschungsbereichs „Transformation der Energiewirtschaft“ im DIW Berlin.
Bei der installierten Leistung liegt Deutschland von den Zielen für 2030 noch ein gutes Stück entfernt. Bei der Photovoltaik war Ende 2025 gut die Hälfte (117 von 215 Gigawatt) der im Erneuerbare-Energien-Gesetz (EEG) für das Jahr 2030 vorgesehenen Leistung erreicht, bei der Windkraft an Land mit fast 60 Prozent noch etwas mehr. Deutlich größer ist der Rückstand bei der Offshore-Windenergie. Beim aktuellen Ausbautempo kommt die Photovoltaik dem für das Erreichen des 2030er Ziels nötigen Tempo mit 88 Prozent am nächsten, auch die Windkraft an Land hat zuletzt spürbar aufgeholt.
Sektorenkopplung bleibt Baustelle
Fortschritte gibt es auch bei der Kopplung mit den Sektoren Wärme und Verkehr: Im Heizungsmarkt erreichten Wärmepumpen im zweiten Halbjahr 2025 mit 48 Prozent einen Rekordanteil an den Neuinstallationen. Bei den Neuzulassungen von Elektrofahrzeugen zeigt sich sowohl bei Pkw als auch bei Lkw ein Aufwärtstrend. Dennoch bleiben die Marktanteile vergleichsweise niedrig: Im vergangenen Halbjahr hatte nur etwa jedes fünfte neu zugelassene Auto in Deutschland einen reinen Elektroantrieb.
„Mit Blick auf das Ziel der Klimaneutralität 2045 brauchen wir insbesondere bei Wärmepumpen und Elektrofahrzeugen eine deutlich stärkere Beschleunigung“, betont Schill.
Bei der Flexibilität im Stromsystem gab es derweil leichte Fortschritte. Die Zahl der Stunden mit negativen Großhandelspreisen ist im zweiten Halbjahr 2025 deutlich zurückgegangen – ein Hinweis darauf, dass Angebot und Nachfrage besser zusammengefunden haben. Zugleich wächst der Zubau großer Batteriespeicher. Dennoch bleibt die weitere Steigerung von Flexibilität im Energiesystem eine Herausforderung.
„Günstige Rahmenbedingungen sollten konsequent genutzt werden“
Nach Einschätzung von Studienautor Schill sind die Voraussetzungen für eine Beschleunigung der Energiewende derzeit so gut wie noch nie. Technologische Fortschritte, gesunkene Kosten und verbesserte Genehmigungsverfahren sprächen dafür, den eingeschlagenen Kurs zu forcieren. Gleichzeitig sende die aktuelle Bundesregierung bislang gemischte Signale.
„Wenn der Ausbau der Erneuerbaren gebremst wird, droht ein unguter Kreislauf“, warnt Schill. „Auch wenn die Stromnachfrage derzeit unter anderem wegen des geringen Wachstums der Zahl von Elektrofahrzeugen und Wärmepumpen langsamer steigt als erwartet: Der Strom wird später fehlen, wenn die Erneuerbaren jetzt nicht kräftig ausgebaut werden.“
Eine beschleunigte Energiewende sei nicht nur klimapolitisch geboten, sondern könne auch industrie- und geopolitisch sinnvoll sein, sagt Schill. Der Ersatz von Öl und Gas durch erneuerbaren Strom, Elektrofahrzeuge und Wärmepumpen verringere die Abhängigkeit von fossilen Energieimporten deutlich. „Die Politik sollte die günstigen Rahmenbedingungen nutzen und sowohl den Ausbau der erneuerbaren Energien als auch die Sektorenkopplung gemeinsam kraftvoll vorantreiben – statt auf die Bremse zu treten.“
Kommentare
M. meint
Die als Wirtschaftsministerin (schlecht) getarnte Gas-Lobbyistin tut gerade alles, um das zu verhindern.
Gestern noch auf Linkedin gelesen: offenbar (Quelle offen) versuchen Firmen, für den Eigendarf selbst EE auszubauen – und erhalten dann keine Genehmigung! Wie verrückt ist das?
Daher ist das geringe Ausbautempo fast noch ein Wunder – eigentlich müsste das Thema in sich zusammenfallen.
Man kann nur dem klaren Kostenvorteil zuordnen, dass es überhaupt noch Zubau gibt.
Futureman meint
Inzwischen ist Solarstrom in Kombination mit Speicher die günstigste Energieform um 24/7 Strom bereit zu stellen. Leider haben wir aktuell eine Wirtschaftsministerin die vor (und wohl auch nach) ihrer Dienstzeit von einem Gasunternehmen bezahlt wurde/wird. Daher wird z.Zt. alles mögliche unternommen, den Ausbau erneuerbarer Energien zu stoppen. Denn rein wirtschaftlich (vor allem volkswirtschaftlich) müsste der Ausbau von Sonne, Wind und Speicher massiv beschleunigt werden.
Gerade im PKW-Bereich eröffnet sich durch die riesigen fahrbaren Speicher eine immense Chance unschlagbar günstig unterwegs zu sein. Gut für jeden, der es trotz massiver fossiler Lobbyarbeit einfach jetzt schon macht.
atamani meint
@Futureman
Wenn PV/Speicher so billig sind, wieso muss dann jede Anlage subventioniert und staatlich gefördert werden?
Warum musste Dtld alleine 2024 18,5Mrd€ EEG Subventionen zahlen?
Warum werden 2026 29,5Mrd€ DIREKTE Strom Subventionen gezahlt?
Auch kein E Auto läuft ohne Subvention. Komisch, immer ist alles so günstig, braucht aber höchste Subventionen und staatliche Förderung!
MK meint
@atamani:
Was Sie sicher meinen, sind Einspeisevergütungen nach dem EEG. Diese werden ab Netzanschluss für 20 Jahre garantiert. Heißt: Die Subventionsmilliarden werden hauptsächlich für alte, damals noch ineffizientere und teurere Anlagen gezahlt….und sie werden als Differenz zum Börsenstrompreis gezahlt. Heißt: Ist der Strom teurer, fließt gar kein Fördergeld. Dass die Summe so hoch ist, liegt nur daran, dass Strom aktuell unerwartet billig ist. Wenn die Fördersumme 2026 steigen sollte (und wie viel es tatsächlich wird, kann jetzt keiner sagen udn jeder, der eine Zahl in den Raum wirft, sagt zwangsläufig die Unwahrheit, da das eben vom minutengenauen Börsenstrompreis und von der Erzeugung, also maßgeblich vom Wetter abhängig ist), liegt das also daran, dass der Strom dank so vieler Erzeugungsanlagen so viel billiger geworden ist als man jemals prognostiziert hätte.
Heutzutage bekommt man übrigens grade mal gut 4 ct bei einer privaten Solaranlage. Da lohnt sich eben Speichern im eigenen Akku und dann nachts nutzen (was einen automatischen Verzicht auf die „Förderung“ bedeutet). Für Windkraftanlagen wird meist gar keine Einspeisevergütung mehr garantiert.
Was Sie in Ihrer Aussage aber auch „vergessen“, ist wo das Geld für diese Einspeisevergütungen herkommt. Nämlich größtenteils von den Erbauern von Windkraftanlagen: Der ungeschlagene Rekord liegt in 2023, als eine einzige Auktion von rechten für den Bau von Offshore-Windkraftanlagen vor deutschen Küsten rund 12,6 Milliarden € in die Staatskasse spülte.
Dazu gibt es (neben z.B. auch der Mehrwertsteuer auf Strom) ja auch noch die Energiesteuer, über die aktuell rund 2,05 ct pro kWh Strom zusätzlich an den Staat abgeführt werden.
Und welche Subvention für den Kauf eines privaten eAutos letztes Jahr genau habe ich verpasst? Ja, tatsächlich bekommt man die KFZ-Steuer geschenkt. Das finde ich als eAutofahrer aber übrigens auch nicht gut, halte die Verlängerung dieser Abschaffung für Falsch und glaube kaum, dass das bei auch nur einem einzigen eAuto-Fahrer die Entscheidung beeinflusst hat: Auch wenn man befreit ist, bekommt man einen Steuerbescheid. Bei meinem Elroq wären es llaut Bescheid ohne Befreung 86 € pro Jahr, also 430 €, wenn ich das Auto mindestens 10 Jahre behalte und die vollen 5 Jahre Verlängerung, die die neue Bundesregierung verschenkt hat, ausschöpfe….ob 10 Jahre Nutzung bei meinen 45.000 km pro Jahr Fahrleistung realistisch sind, stelle ich schon mal in Frage. Ein Verbrenner hat bei mir auf jeden Fall noch nie 10 Jahre überlebt…das andere ist aber: Das Auto hat unterm Strich deutlich über 40.000 € gekostet, wären also umgelegt auf 10 Jahre 4.000 € pro Jahr. Für Strom rechne ich rund 3.000 € pro Jahr, für die Versicherung kommen nochmal über 1.000 € pro Jahr. Selbst wenn das Auto also komplett wartungsfrei 450.000 km schaffen würde, würde die KFZ-Versicherung also nur 1% meiner jährlichen Auto-Kosten ausmachen. Dem einzigen, dem dieser Steuererlass hilft, ist also jemand wie Sie, der es als Angriffspunkt nutzt, um eAutos schlecht zu reden. Als eAutofahrer selber spürt man die Einsparung dadurch hingegen überhaupt gar nicht.
Peter meint
Atamani, man hat Dir leider einen Bären aufgebungen. Deine Angaben sind sowohl in der Zahl als auch in der Bezeichnung und als Konsequenz daraus auch in der Schlussfolgerung schlicht falsch.
Und zusätzlich mal noch eine andere Frage: Weißt Du zufällig, wie viel wir alle letztes Jahr für den Import von Öl und Gas bezahlt haben?
Jeff Healey meint
„Die Politik sollte die günstigen Rahmenbedingungen nutzen und sowohl den Ausbau der erneuerbaren Energien als auch die Sektorenkopplung gemeinsam kraftvoll vorantreiben – statt auf die Bremse zu treten.“
Dem gibt es nichts mehr hinzuzufügen.
Danke für den Beitrag.
Ich hoffe die Botschaft kommt an den richtigen Stellen an und wird verinnerlicht.
Es wäre sehr wichtig für unser Land.
RudiFaehrtTesla meint
Leider werden wir erstmal für die nächsten 10Jahre wieder in die Dunkelheit verschwinden. Die derzeitige Politik ist ein Energiewendedesaster.
Jeff Healey meint
Absolut!
Leider.
MK meint
@RudiFaehrtTesla:
Zum Glück ist man ja immer noch mehr „seines eigenen Glückes Schmied“ als grade AfD-Anhänger zu gllauben scheinen, schieben die doch alles, was in ihrem Leben nicht perfekt läuft, gerne auf die Politik:
Ist es nicht irgendwie lustig, dass das Jahr nachdem Merz mit „wir schaffen das Heizungsgesetz ab“ die Bundestagswahl gewonnen hat das erste Jahr war, in dem Wärmepumpen die Marktführerschaft bei neuen Heizungen übernommen haben? Dass trotz einer „es darf kein Verbrennerverbot geben“-Regierung erstmals die rein elektrischen Fahrzeuge in einem Jahr ohne Kaufanreiz einen Marktanteil von über 20% hatten? Und dass trotz allem immer noch 3mal so viele neue Solaranlagen gebaut worden sind wie neue Gebäude?
Also: Würde ich mir eine schnellere Energiewende wünschen? Ganz sicher. Ich glaube aber, das geht denen, die auch finanziell die Möglichkeit haben, sie umzusetzen, ganz genauso. Das Problem ist doch eher: Nach ihrem ganzen Gerede haben Politik und Industrie gar nicht damit gerechnet. So baut VW Stellen ab und verkündet gleichzeitig Lieferzeiten für in Deutschland gebaute eAutos wie den Cupra Born von gerne mal 1,5 Jahren…
Ich glaube, der Schalter ist umgelegt und lässt sich nicht mehr zurückdrehen: Früher kannten die meisten Eigenheimbesitzer Solaranlagen und eAutos nur daher, dass z.B. die Bildzeitung irgendwo ein eAuto in Deutschland gefunden hat, das abgebrannt ist…und dabei verschwiegen hat, dass jeden Tag über 40 Verbrennerfahrzeuge auf deutschen Straßen durch Defekte in Flammen aufgehen. Mittlerweile sehen die Eigenheimbesitzer die Solaranlagen, die Wärmepumpen und eAutos aber in der Nachbarschaft…bei Nachbarn, die meist mega glücklich damit sind…und die Erfahrung von Nachbarn, Freunden, Verwandten und Kollegen schlägt dann halt die selektive Horrorberichterstattung der Bild.
atamani meint
@Jeff Healey
2026 alleine 29,5 Mrd€ DIREKTE SUBVENTIONEN für Strom in Dtld.
Indirekte kommen natürlich on Top!
Neue Gaskraftwerke müssen ebenfalls subventioniert werden.
Und trotzdem 8 MAL mehr CO2 Ausstoß als Frankreich!
Die Faktenlage ist eindeutig. Dtld hat mit die höchsten Stromkosten der Welt, und doch einen hohen CO2 Ausstoß!
Die Kosten explodieren weiter…
Peter meint
Atamani, die Faktenlage ist leider nicht das, was Du hier referierst. Die Zahlen sind schlicht falsch.