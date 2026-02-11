Audi integriert neue Apps für Parken, Laden und Tanken

Audi ergänzt sein bereits verschiedene Angebote in den Kategorien Entertainment, Gaming und Musik umfassendes App-Portfolio um zwei Dienste: Über „EasyPark“ wickeln Kunden den gesamten Parkvorgang, über „ryd“ das Tanken, Laden und Waschen direkt im Auto ab. Die Vorteile laut dem Premium-Autobauer: „weniger Stress bei Parkplatz- und Tankstellensuche, kürzere Wartezeiten sowie stets die passende Zahlungsmöglichkeit zur Hand.“

„ryd“ ist bereits in allen Audi-Modellen mit Audi Application Store verfügbar. „EasyPark“ soll sukzessive bis Ende des ersten Quartal 2026 ausgerollt werden. Für beide Apps ist ein eigener Account bei den Anbietern notwendig, dort werden auch die Zahlungsinformationen hinterlegt. Über den Audi Application Store im Fahrzeug ist eine einmalige Einrichtung in den jeweiligen Apps notwendig.

„EasyPark“

Mit der App „EasyPark“ können Audi-Kunden in rund 1300 europäischen Städten auf über 60.000 Parkflächen – darunter öffentliche Parkzonen, private Parkplätze und Parkhäuser – parken. Steuert ein Audi eine von EasyPark unterstützte Fläche an und wird der Gangwahlhebel in die Parkposition „P“ gebracht, öffnet sich die vorab installierte App über ein Pop-up-Fenster im MMI-Display. Dort erscheint dann automatisch die Meldung „Dieser Parkbereich wird von EasyPark unterstützt. Tippe hier, um den Parkvorgang zu starten“.

Möglich machen den EasyPark-Service sogenannte GPS-Trigger, die automatisch bestimmte App-Funktionen auslösen. Dann reicht ein Klick auf dem Display aus und die digitale Parkuhr läuft. Nähert sich die bezahlte Parkzeit dem Ende, verschickt die App eine Erinnerung an das Smartphone – auf Wunsch lässt sich dann direkt über das Telefon oder über das MMI-Display die Parkzeit verlängern. Das System beendet den Parkvorgang automatisch, sobald der Audi die Parkfläche verlässt und dabei auf über 15 Kilometer pro Stunde beschleunigt.

„ryd“

Die App „ryd“ ermöglicht kontaktloses Tanken, Laden und Waschen sowie den Zahlungsprozess in einer Anwendung. Das funktioniert deutschlandweit an den Tankstellen großer Marken wie Aral und Esso sowie auch bei lokalen Anbietern sowie laut Audi an rund 90 Prozent aller Ladepunkte. Europaweit ist ryd in mehr als zehn Ländern verfügbar, in Summe an über 10.000 Tankstellen und an mehr als einer Million Ladepunkten.

So funktioniert ryd: Tankstellen im Umkreis werden automatisch erkannt. Über ein Pop-up-Fenster im MMI-Display des Audi-Autos öffnet sich dann die vorab installierte App. Kunden müssen dann die gewünschte Tankstelle auswählen, die Zapfsäulennummer eingeben, den maximalen Tankbetrag sowie das präfierte Zahlungsmittel bestimmen und den weiteren Anweisungen auf dem Bildschirm folgen. Nach dem Tanken können sie einsteigen und – nach einer Bestätigung im MMI-Display – direkt weiterfahren.

Auch der Ladevorgang funktioniert nach diesem Prinzip: Mit der App lässt sich die passende Ladestation finden. Liegt diese weiter entfernt, lässt sie sich ins Audi-Navigationssystem als Ziel übertragen. Anschließend startet der Routenplaner die Vorkonditionierung. An der Ladesäule wird dann automatisch ryd geöffnet: Dort schalten Kunden nur noch die gewünschte Ladesäule frei und schließen den Stecker an. Den Ladevorgang beenden sie durch Ziehen des Steckers oder über das MMI-Display im Fahrzeug. Nach einer Bestätigung des Abrechnungsvorgangs im Display kann die Fahrt weitergehen.

All dies funktioniert auch ohne bestehenden Vertrag mit einem Stromanbieter, ohne zusätzliche Ladekarte und ohne QR-Code. „Besonders bequem ist auch die Autoreinigung: Mit wenigen Klicks in der App lässt sich an den teilnehmenden Waschanlagen die nächste Reinigung buchen“, erklärt Audi.

Audis App-Portfolio wächst

Über den Audi Application Store bietet das Unternehmen seinen Kunden bereits marktspezifisch verschiedene Drittanbieter-Apps an. Darunter Streamingdienste wie Disney+, DAZN, YouTube, AirConsole oder Spotify oder auch Nachrichtenportale wie Bloomberg. Der Audi Application Store ist im MMI integriert und setzt kein Smartphone voraus.

Für die Nutzung des Stores sind zusätzlich zum Infotainmentsystem die Ausstattung „Audi Application Store und Smartphone-Interface“ sowie ein myAudi-Account und eine aktive Datenverbindung erforderlich.