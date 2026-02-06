ADAC warnt vor intransparenten Abo-Modellen im Auto

Datenzugriff, Navigation, Infotainment: Viele Funktionen in Fahrzeugen sind heute nur noch gegen Bezahlung verfügbar. Der ADAC hat in Kooperation mit der Fachzeitschrift c’t eine Marktanalyse zu den verschiedenen Abo-Modellen durchgeführt. Verbraucher werden demnach oft nicht ausreichend über die Kosten und die Laufzeiten aufgeklärt. Zudem verfolgt fast jeder Hersteller eine individuelle Strategie, was die Vergleichbarkeit erschwert.
Hersteller bieten als digitalen Service zum Beispiel den Remote-Zugriff auf Fahrzeugdaten an, wobei je nach Marke verschiedene Funktionen zur Verfügung stehen. Hierzu gehören beispielsweise die Standortabfrage aus der Ferne oder die Steuerung der Klimaanlage via App. Diese Services sind häufig für mehrere Jahre gratis: Bei Skoda profitieren die Kunden drei Jahre lang kostenlos von diesen Funktionen, bei Audi und Opel werden Autofahrer ganze zehn Jahre versorgt. Kunden des chinesischen Elektroautobauers Nio müssen sogar das gesamte Fahrzeugleben lang nicht für diese Funktionen bezahlen.
Auch für Navigation und einige Funktionen des Infotainments müssen Autofahrer nach einer gewissen kostenlosen Laufzeit inzwischen bezahlen: BMW verlangt nach drei Freimonaten 9,98 Euro im Monat, bei Mercedes-Benz bezahlen die Kunden nach drei kostenlosen Jahren bis zu 329 Euro im Jahr. Komplett im Dunkeln stehen die Kunden von Renault: Hier sind die Preise nach Ablauf der kostenlosen Phase im Jahr 2027 noch gar nicht bekannt. Volvo wiederum kündigt an, seine Kunden erst kurz vor Ablauf der vierjährigen Gratisphase informieren zu wollen.
Großes Gefälle hinsichtlich der Abo-Gestaltung
Der Marktvergleich zeigt, dass es ein großes Gefälle innerhalb der Herstellerlandschaft hinsichtlich der Abo-Gestaltung gibt. Verbraucher haben nur unter großem Aufwand die Möglichkeit, die tatsächlichen Kosten der digitalen Dienste über die Lebensdauer ihres Fahrzeuges realistisch einzuschätzen.
Der ADAC empfiehlt besonders Käufern von jungen Gebrauchtwagen, dass sie sich vor dem Vertragsabschluss über den aktuellen Status der digitalen Dienste an Bord informieren. Viele Funktionen könnten nur noch für wenige Monate kostenlos sein oder seien vielleicht schon abgelaufen. In jedem Fall gelte es, sich gut über das Kosten- und Abomodell des jeweiligen Herstellers zu informieren.
Auch sollten sich Käufer von Gebrauchtwagen schriftlich dokumentieren lassen, welche digitalen Funktionen dauerhaft im Kaufpreis enthalten sind. Darüber hinaus könne es hilfreich sein, die kostenpflichtigen Funktionen generell zu hinterfragen: Brauche man sie wirklich dauerhaft und könnte nicht auch eine kostenpflichtige App eines Drittanbieters eine vergleichbare Leistung bringen?
Fahrzeughersteller sollten aus Sicht des ADAC klarer kommunizieren, wie lange welche Funktionen kostenfrei zur Verfügung stehen und welche Folgekosten anfallen. Ein Fahrzeug werde meist für mehrere Jahre gefahren, weshalb Kunden eine langfristige Kostenperspektive benötigten. Auch sollten Abos von einem Eigentümer zum nächsten übertragbar sein, um Wertverlust zu minimieren. Funktionen, die zur Sicherheit und zuverlässigen Nutzung des Fahrzeuges beitragen, müssten über den gesamten Lebenszyklus des Autos kostenfrei zur Verfügung stehen. Zudem sollten Hersteller Schnittstellen anbieten, die Drittanbietern einen sicheren und standardisierten Zugriff auf wichtige Fahrzeugdaten ermöglichen.
Kommentare
Jeff Healey meint
(…) „bei Audi und Opel werden Autofahrer ganze zehn Jahre versorgt.“ (…)
Vorbildlich!
Gerade Opel kann man in der Hinsicht einfach mal loben, als „Nicht-Premium“ Marke die Kunden nicht mit Abos zu belasten.
F. K. Fast meint
Bei unserem e-Golf war der App-Zugriff, glaube ich, nur 1 Jahr kostenfrei dabei. Ich hatte dann einmal verlängert, aber nur 1 oder 2x genutzt, also wurde es nicht erneut verlängert. Ich vermisse nichts.
Future meint
Beim Elektroauto ist das Aftersalegeschäft nicht mehr so üppig wie beim Verbrenner, weil bei den Pflichtterminen zur Wartung nicht mehr viel zu tun ist: Innenraumfilterwechsel, frische Bremsflüssigkeit, Durchsicht und Staubsaugen sind schnell erledigt. Kaputt geht auch viel weniger wegen der einfachen Technologie. Was also tun?
Natürlich sind Abos jetzt eine Möglichkeit, doch noch etwas Geld zu verdienen. Das hat sich die Autoindustrie von den Software- und Entertainmentindustrien abgeguckt. Bei BMW und Mercedes ist das teuer und bei Nio ist alles gratis, steht im Text. Also gibt es für die interessierten Privatkäufer nun noch einen weiteren Aspekt beim TCO-Vergleich. Für alle anderen spielen die Kosten sowieso keine so große Rolle.
David meint
Der Kunde bei Tesla ist es gewohnt, dass man zehn Euro einschmeißen muss, damit das Auto überhaupt richtig funktioniert. Bei allen anderen Herstellern ist das nicht so. Entsprechend muss man sich bemühen, ein Mehrwert zu schaffen, für den der Kunde auch in ein paar Jahren bereit ist, Geld zu zahlen.
RudiFaehrtTesla meint
So richtig gelesen hast du den Text wohl nicht? Nirgends wird Tesla erwähnt. Aber eben alle deutschen OEMs welche für alles unverschämte Abos anbieten…..
Andre meint
Bei Kia z.B. werden 7 Jahre lang die Navi-Updates kostenfrei zur Verfügung gestellt.
Bei Smart wird auch niemand mit irgendwelchen Abos belästigt.
Das sind schon Vorteile gegenüber europäischen OEM’s.
T. meint
Nichts und niemand ist gezwungen, für irgendwelche Konnektivität bei Tesla irgendetwas zu zahlen. Selbstverständlich kann man bei Tesla alternativ die Konnektivität über den Smartphone Hotspot oder jede andere WLAN-Verbindung vollumfänglich herstellen.
Es geht wirklich nur noch über dreiste Lügen, den Konzern zu denunzieren.
Fred Feuerstein meint
„Der Kunde bei Tesla ist es gewohnt, dass man zehn Euro einschmeißen muss, damit das Auto überhaupt richtig funktioniert“ Normalerweise antworte ich auf deine Posts schon gar nicht mehr, aber hier sieht man einmal mehr, dass du einfach nur Blödsinn schreibst.
Gerade bei deinem geliebten Volkswagenkonzern oder auch BMW ist es doch so, dass Navi, Abstandsregeltempomat oder Sitzheizung als Abo eingeführt wurde. Abo abgelaufen, keine Features mehr. Das gilt sogar für die bescheuerte Volkswagen WeConnect App. Das gibt es so nicht bei Tesla, da funktioniert das Auto so wie ich es gekauft habe ohne Abo.
Steffen meint
Navi bei VW ist halt buchungstechnisch mit FSD bei Tesla zu vergleichen. FSD kriegst du auch nur, wenn du dafür bezahlst. Wenn du bei VW das Navi mit dem Auto mitbestellst und geich einmalig dafür bezahlst, wirst du auch nicht weiter behelligt. Allein bei der Connect App und bei den anderen digitalen Diensten gebe ich dir Recht, das ist scheiße bei VW, dass man nach zwei Jahren jährlich dafür zahlen soll. Bei Skoda erst nach drei Jahren.
Fred Feuerstein meint
„Navi bei VW ist halt buchungstechnisch mit FSD bei Tesla zu vergleichen.“
Was ist das denn für ein Unsinn? Durch das Navi von Volkswagen fährt das Auto keinen Meter von selbst. Das Navi ist nicht mehr als ein Navi, ein schlechtes noch dazu.
Steffen meint
Beides kann man einmalig kaufen und zahlt dann nie wieder. Deswegen „BUCHUNGSTECHNISCH“. Absolut vergleichbar. Es ging nicht darum, was das Gekaufte dann macht oder kann. Lesen und verstehen.
Jörg2 meint
Das eine Navilösung mit automatisierten Fahren vergleichbar ist, halte ich für eine steile These.
Mary Schmitt meint
Bei VW hast du den dem FSD deutlich überlegenen Drive Assist für kleines Geld und in vielen Paketen und Sondermodellen ohne separate Berechnung mit dabei und es fallen keinerlei monatliche Gebühren an. Bei Tesla ist das ja jetzt anders und wie mal liest sollen sogar die wenigen Bezahlkunden die 7000-15000 Dollar, die sie für den FSD hingeblättert haben mit dem Weiterverkauf verlieren. Anscheinend rückwirkend. Tesla halt. Ein durch und durch verdorbenes Unternehmen. Aber das hat nichts mit den erwähnten 10€ pro Monat zu tun, die man benötigt, damit Alltagsfunktionen laufen.
T. meint
Schön dass du merkst, dass du komplett daneben gelegen hast. Wenn du irgendwann noch begreifst, dass man keine 10 € für die vollumfängliche Konnektivität zahlen muss, bist du auf dem richtigen Weg. Das bezweifle ich aber, dass du das technisch überhaupt verstehst.
Muss man sich mal überlegen, bei dem meisten autoherstellern hat man schon ein Problem nach fünf Jahren mal ein Update für das Navi zu bekommen, und braucht dafür einen ganzen Tag in der Werkstatt. Du versuchst die Firma anzugreifen, bei denen das selbst bei 15 Jahre alten Modellen ohne nachzudenken, ohne Kosten läuft. Du solltest dich wirklich was schämen, wenn du ein fünkchen Ehre in der Brust hast.
Fred Feuerstein meint
Drive Assisi ist FSD überlegen? Ah ja, danke für die komödiantische Einlage. Der Drive Assist steigt ja schon bei einer etwas stärkeren Kurve ohne Ankündigung aus, Wenn eine Linie auf der Straße fehlt erst Recht. Also der Drive Assist von Volkswagen ist ganz ok, aber dem echten FSD (das in Europa noch nicht erhältlich ist) deutlich unterlegen.
Welche 10 € muss man bei Tesla für Alltagsfunktionen bezahlen? Fährt das Auto nicht mehr? Funktioniert die Sitzheizung wie bei Volkswagen oder Audi nicht? Oder was sollen die so wichtigen Alltagsfunktionen sein?
Ben meint
Hey Mary Schmitt wenn der Travel Assist, ja so heißt das Ding, bei VW besser ist als FSD von Tesla kannste doch bestimmt ein Video eines ID.4 der in Chattanooga produziert wurde verlinken der so fahren kann wie die Model Y aus den Videos von Dirty Tesla oder AI Driver, danke schonmal.
Oh und btw. wo kann ich einstellen das mein12/2024er ID.4 GTX so wie mein altes 2022er Model Y automatisch an roten Ampeln anhält und losfährt ?
Steffen meint
Jörg2: BUCHUNGSTECHNISCH vergleichbar. Einmal gekauft, für immer keine Kosten. Ist das wirklich so schwierig zu verstehen?
Ben meint
Komisch David, mein ID.4 GTX sagt was anderes, ich hab ein VW connect/connect plus Abo und Onlinedaten für connected Travel Assist gilt alles nur bis 2026, damit das Auto richtig funktioniert, Spotify musste ich mir auch extra runterladen und einen Ladeplan damit man dynamische Stromtarife nutzen kan und we charge damit man plug&charge nutzen kann…warum lügst du schon wieder ?
ID.4 statt Golf meint
Bei VW ist das etwas wild. Ich habe gebraucht einen 11/2021 ID.4 gekauft. Mit Software 3.2 sind zum vierten Geburtstag alle Abos ausgelaufen. Ob der Vorbesitzer da schon was verlängert hatte weiß ich nicht. Allerdings nach dem OTA Update auf 3.7 habe ich jetzt die WeConnect bis 2033 und die Plus Version bis 2027 – also zwei Jahre geschenkt. Meine Vorklimatisierung per App ist also bis 2033 gesichert – die Plus Version zeight mir im Navi dann jetzt auch wieder den Verkehr an sowie genauere Infos zu Ladesäulen… mehr kann das Zahl-Abo nicht?
Ich glaube in dem Punkt ist Tesla womöglich besser… habe aber auch noch keinen von innen gesehen.