Here optimiert E-Fahrzeug-Routenplanung auf der letzten Meile

Here Technologies, eigenen Angaben zufolge ein führendes Unternehmen für digitale Karten und ortsbezogene Daten, bietet eine erweiterte Lösung für Logistikanbieter, die sich mit den Herausforderungen des modernen Verkehrs- und Lieferumfelds auseinandersetzen.

Das Unternehmen hat seine Software „Here Tour Planning“ mit neuen Funktionen ausgestattet, um speziell die Elektrifizierung von Flotten und die damit verbundenen Anforderungen an eine effiziente Routenplanung zu unterstützen. Besonders auf der letzten Meile, wo strenge Vorschriften und steigende Anforderungen an Nachhaltigkeit eine Rolle spielen, soll das Tool dabei helfen, die Planung und Genauigkeit zu verbessern.

Die Hauptfunktion der erweiterten Lösung ist das sogenannte EV Planning. Es optimiert die Routenplanung für Elektrofahrzeuge und berücksichtigt dabei fahrzeugspezifische Daten, wie die Reichweite der Batterie und andere Leistungsfaktoren. Laut Here ermöglicht diese neue Funktion eine bis zu 20 Prozent verbesserte Planung und Streckenführung für E-Fahrzeuge. Das Tool soll die Reichweite präziser kalkulieren und bezieht auch Ladepunkte sowie deren Verfügbarkeit in die Tourenplanung ein, was eine nachhaltigere und effizientere Nutzung von Elektroflotten ermöglichen soll.

Ein weiteres wichtiges Feature ist die Integration von KI-gestützten, zeitbasierten Variablen. Diese Prognosen berücksichtigen reale Einschränkungen wie Straßensperren, Staus oder zeitliche Lieferbeschränkungen, die für eine präzisere ETA-Berechnung (Estimated Time of Arrival/Voraussichtliche Ankunftszeit) und die Einhaltung von Regularien sorgen. Logistikmanager sollen so frühzeitig auf potenzielle Störungen reagieren und ihre Routen entsprechend anpassen können, was zu weniger Verspätungen und einer besseren betrieblichen Effizienz führen soll.

„Statische Routenplanung entspricht nicht der Wirklichkeit, der Flotten heutzutage begegnen“, sagt Bart Coppelmans von Here Technologies. „Aufgrund immer neuer Variablen, zunehmender Komplexität und elektrischen Fahrzeugen als Teil des Flottenalltags benötigen Logistikanbieter Möglichkeiten, die auf die Optimierung ihrer spezifischen Anforderungen, KPIs und SLAs abgestimmt sind.“

Die Lösung von Here Tour Planning wird laut dem Unternehmen bereits weltweit von führenden Logistikunternehmen genutzt. Die aktualisierte Version ist derzeit für ausgewählte Kunden verfügbar und soll kontinuierlich weiterentwickelt werden.