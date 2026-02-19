Audi stellt „Hochleistungs-Plug-in-Hybrid“ RS 5 mit 470 kW (639 PS) Leistung vor

Der neue Audi RS 5 ist der erste seiner Art: „ein Hochleistungs-Plug-in-Hybrid (PHEV) mit echten RS-Genen und ausgeklügelter Hybrid-Technologie“, werben die Ingolstädter. „Ob sportliche Kurvenjagd, ausdauernde Performance auf langen Strecken oder elektrisches Gleiten durch die Stadt – der RS 5 meistert jede Situation souverän, agil und mit beeindruckender Präzision.“

Zum ersten Mal kombiniert Audi Sport einen 2,9-Liter-V6-Biturbo mit 375 kW (510 PS) und eine 130 kW/177 PS starke E-Maschine. Hinzu kommen das „feinjustierte“ RS-Sportfahrwerk mit 2-Ventil-Dämpfer-Technologie und der neu entwickelte Antriebsstrang quattro mit Dynamic Torque Control, der erstmalig elektromechanisches Torque Vectoring an der Hinterachse ermöglicht. Die Längsverteilung übernimmt das neue selbstsperrende Mittendifferenzial mit Grundsperrmoment. Die Querverteilung erfolgt durch das neu entwickelte Hinterachsgetriebe, das die Momente zwischen den Hinterrädern verteilt. Das ergibt laut den Entwicklern „ein außergewöhnlich agiles, souveränes und müheloses Fahrerlebnis“.

„Das neue Top-Modell der A5-Baureihe ist unser erster Hochleistungs-Plug-in-Hybrid. Mit unserem neu entwickelten Antriebsstrang quattro mit Dynamic Torque Control setzen wir elektromechanisches Torque Vectoring im Hinterachsgetriebe weltweit erstmals in Großserie ein. Das technisch ausgefeilte Zusammenspiel von Verbrenner- und Elektroantrieb vereint Performance und Effizienz wie nie zuvor bei Audi. Kundinnen und Kunden erleben so beides: maximale Sportlichkeit und Komfort im Alltag“, erklärt Audi-CEO Gernot Döllner.

Rolf Michl, Geschäftsführer der Audi Sport GmbH: „Der RS 5 mit seinem innovativen Antriebskonzept markiert den Beginn eines neuen Zeitalters der RS-Modelle. Dabei bringen wir die von unseren Kunden geschätzten Fahreigenschaften mit innovativen Technologien auf ein neues Fahrdynamiklevel und verbessern zudem die Alltagstauglichkeit mit elektrischer Reichweite. Ein echtes RS-Fahrerlebnis, neu interpretiert.“

Mit rund neun Zentimetern mehr Breite vorn und hinten im Vergleich zum Audi-A5-Grundmodell sowie ausgestellten Radhäusern steht die RS-Version selbstbewusst auf der Straße. An der Front dominiert der dreidimensionale Singleframe mit Wabengitter, flankiert von Air Curtains, die den Luftstrom optimal lenken. Am Heck prägen der aerodynamisch gestaltete Diffusor und die ovalen, matten Endrohre der RS-Sportabgasanlage den Abschluss. Sowohl tagsüber als auch nachts setzen die abgedunkelten Matrix-LED-Scheinwerfer mit ihrer digitalen Tagfahrlicht-Signatur im stilisierten Zielflaggen-Design Akzente.

Sie sehen gerade einen Platzhalterinhalt von YouTube. Um auf den eigentlichen Inhalt zuzugreifen, klicken Sie auf die Schaltfläche „Inhalt entsperren“. Bitte beachten Sie, dass dabei Daten an Drittanbieter weitergegeben werden. Mehr Informationen Inhalt entsperren

Mit seiner Premiere als „High-Performance-PHEV“ kommt erstmals in einem RS-Modell ein elektrifizierter und modular aufgebauter Triebstrang zum Einsatz. Kernkomponenten sind das laut Audi umfangreich weiterentwickelte 2,9-Liter-V6-TFSI-Biturbo-Aggregat, die 130 kW starke E-Maschine, das hybridische Achtganggetriebe sowie das komplett neu entwickelte Hinterachsgetriebe mit elektromechanischem Torque Vectoring als Weltneuheit in Großserie: „quattro mit Dynamic Torque Control“.

„Durch das intelligente Zusammenspiel von Aktuator, Überlagerungsgetriebe und Differenzial verteilt das Torque Vectoring die Antriebsmomente je nach Fahrsituation nahezu vollvariabel zwischen den Hinterrädern und sorgt damit für hohe Agilität und Stabilität“, erläutert das Unternehmen. Die Fahrdynamikregelung berechne blitzschnell das optimale Differenzmoment für die vorliegende Fahrsituation. Dieses werde anschließend durch das Torque-Vectoring-System „unmittelbar und mit enormer Präzision“ umgesetzt. „Damit ist das elektromechanische Torque Vectoring der unsichtbare Dirigent, der Fahrspaß und Sicherheit wie nie zuvor orchestriert und für Kundinnen und Kunden erlebbar macht“, heißt es.

Das präzise abgestimmte Zusammenspiel aller Fahrwerkskomponenten definiere das charakteristische Fahrverhalten des RS 5, so Audi weiter. „Im Fokus stehen eine optimierte RS-spezifische Vorder- und Hinterachse, das RS-Sportfahrwerk mit innovativer 2-Ventil-Dämpfer-Technologie, die RS-typisch abgestimmte Lenkung, große 20- und 21-Zoll-Räder mit spezifisch abgestimmten Reifen sowie leistungsstarke Stahl- und Keramikbremsanlagen. Der Einsatz eines 2-Ventil-Systems ermöglicht beides, ein besonders komfortables und enorm sportliches Fahrerlebnis. Nick- und Wankbewegungen der Karosserie werden spürbar reduziert und die Dämpfer reagieren besonders schnell auf wechselnde Fahrbahnbedingungen.“

Rein elektrisch können 84 Kilometer nach WLTP-Norm gefahren werden, dafür ist eine Batterie mit 25,9 kWh Speicherkapazität verbaut. Die E-Technik hilft dabei, den RS 5 in 3,6 Sekunden von 0 auf 100 km/h zu beschleunigen. Mit dem „Audi Sport Paket“ erreicht der Teilzeitstromer 285 km/h Höchstgeschwindigkeit. Der Kraftstoffverbrauch wird angegeben mit 4,5–3,8 l/100 km, der Stromverbrauch mit 18,7–17,7 kWh/100 km und die CO2-Emissionen mit 102–86 g/km.

Die neue serienmäßige Funktion „Audi driving experience“ erlaubt eine detaillierte Auswertung der gefahrenen Strecken über die Darstellung im 14,5-Zoll-MMI-Touchdisplay. Auf Rundkursen lassen sich Zeiten sektorweise analysieren und speichern. Im Audi-drive-select-Modus „RS torque rear“ liefert die Funktion zudem Einblicke etwa in den erzielten Driftwinkel.

Der Audi RS 5 mit 470 kW/639 PS maximaler Systemleistung ist in Deutschland als Limousine ab 106.200 Euro erhältlich. Der Preis für den RS 5 Avant startet bei 107.850 Euro. Die neuen Modelle, die in Neckarsulm produziert werden, sind im ersten Quartal 2026 in Europa bestellbar. Die Markteinführung ist für den Sommer 2026 geplant.