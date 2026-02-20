Škoda: Erlkönigfotos geben konkreten Ausblick auf Elektro-Flaggschiff Peaq

Škoda hat mit dem Peaq ein neues, rein elektrisches SUV-Flaggschiff in Vorbereitung. Einen ersten Ausblick auf die Baureihe gab das Unternehmen 2022 mit dem Entwurf Vision 7S. Der darauf basierende neue Siebensitzer wurde kürzlich mit nur noch wenig Tarnung bei Winter-Tests abgelichtet.

Die Fotos zeigen, dass sich der Peaq wie erwartet von der Größe und dem Format her am Vision 7S orientieren wird. Die Optik wird jedoch wie üblich auf dem Weg in die Serie zurückhaltender. Grundsätzlich scheint das Design dem des aktuellen, künftig unter dem Peaq angesiedelten Batterie-SUV Enyaq zu ähneln. Vorne scheint sich allerdings unter der Tarnung eine etwas größere Version des Frontdesigns der Designsprache „Modern Solid“ zu verstecken.

Der Peaq soll später in diesem Jahr offiziell vorgestellt werden und auch noch 2026 in den Verkauf gehen. Er wird das teuerste Modell im Programm von Škoda – aktuell ist das der als SUV und SUV-Coupé gebaute Enyaq, der ab 48.900 (SUV) beziehungsweise 51.150 Euro (Coupé) kostet. Das neue Flaggschiff-SUV soll aber dem Markenversprechen gerecht werden und ein gutes Preis-Leistungs-Verhältnis bieten.

„Mit der Vision 7S haben wir für Škoda Neuland betreten, mit einer klaren Vorstellung davon, wie wir die Marke weiterentwickeln wollen. Seitdem haben wir eine neue Designsprache eingeführt und unsere Produktidentität weiter verfeinert. Jetzt setzen wir dieses innovative Fahrzeugkonzept in die Realität um“, so kürzlich Martin Jahn, Vorstandsmitglied für Vertrieb und Marketing bei Škoda Auto.

Jahn weiter: „Unser neues Flaggschiffmodell hebt unsere Markenwerte Geräumigkeit und Praktikabilität auf ein ganz neues Niveau. Der Name Peaq – in Anlehnung an das englische Wort ‚Peak‘ (Gipfel) – steht dafür, wo dieses Modell im Portfolio seinen Platz hat.“ Der Peaq werde „von außen schön, von innen sehr praktisch“, erklärte der Vertriebschef gegenüber Autocar.

Die technische Basis stellt wie beim Enyaq Volkswagens Elektroauto-Baukasten MEB. Technische Details zu dem Serienfahrzeug gibt es noch nicht. Der Konzeptwagen Vision 7S verfügt über einen 200 kW (272 PS) starken Antrieb. Eine 89-kWh-Batterie soll für über 600 Kilometer Reichweite gut sein. Wie bei den bereits gestarteten E-Autos von Škoda dürfte der Peaq den Kunden in mehreren Ausführungen mit unterschiedlicher Leistung und Reichweite angeboten werden.