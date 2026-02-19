GWM gewährt 5500 Euro Rabatt für Plug-in-Hybrid-SUV Wey 03 und Wey 05

Neben reinen batterieelektrischen Fahrzeugen gibt es die neue Stromer-Kaufprämie der Bundesregierung auch für ausgewählte Plug-in Hybridmodelle. Dazu gehören der Wey 03 und Wey 05 des chinesischen Herstellers GWM. Das Unternehmen gewährt ergänzend einen zusätzlichen Aktionsnachlass in Höhe von 5500 Euro.

Den Rabatt gibt es für beide Modelle im Zeitraum vom 1. Februar bis 30. Juni 2026 bei teilnehmenden Herstellern. Dieser Preisvorteil ist unabhängig von einer staatlichen Förderung verfügbar und steht allen Käufern offen. Wird zusätzlich die staatliche E-Auto-Prämie von bis zu 4500 Euro in Anspruch genommen, ergibt sich ein Gesamtvorteil von bis zu 10.000 Euro gegenüber der unverbindlichen Preisempfehlung.

Voraussetzung für die staatliche Förderung von Plug-in-Hybriden ist ein maximaler CO₂-Ausstoß von 60 Gramm pro Kilometer und eine rein elektrische Reichweite von mindestens 80 Kilometern. Diese Voraussetzungen werden von den SUVs Wey 05 und Wey 03 übertroffen: Sie liegen unter dem angesetzten CO₂-Grenzwert und können nur mit Strom bis zu 132 Kilometer (Wey 05) beziehungsweise bis zu 124 Kilometer (Wey 03) fahren.

Der Wey 05 verfügt serienmäßig über einen Allradantrieb und erreicht eine Systemleistung von bis zu 350 kW/476 PS. Für den Wey 03 stehen zwei Varianten zur Wahl: eine Frontantriebsversion mit Elektromotor an der Vorderachse und einer Systemleistung von 270 kW/367 PS sowie eine Allradversion mit zwei Elektromotoren, die eine Systemleistung von bis zu 325 kW/442 PS bietet.

Anspruchsberechtigt für die staatliche Stromer-Prämie sind Privatpersonen mit einem zu versteuernden Jahreseinkommen von bis zu 80.000 Euro. Pro Kind erhöht sich diese Einkommensgrenze um jeweils 5000 Euro, maximal jedoch um insgesamt 10.000 Euro. Die Förderung ist ausschließlich für private Autokäufer vorgesehen und gilt für Plug-in-Hybridfahrzeuge rückwirkend ab dem 1. Januar 2026 bis zum 30. Juni 2027, vorbehaltlich der verfügbaren Fördermittel.