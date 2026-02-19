Dacia reduziert Elektroauto-Prämie um die Hälfte, Spring-Basismodell nicht bestellbar

Neben der ab Januar gewährten neuen staatlichen Förderung für Elektroautos gibt es bei vielen Autoherstellern zusätzlich eigene Rabatte. Auch Dacia bietet einen Nachlass, reduziert diesen aber nun deutlich: Der „Elektrobonus“ beim Barkauf wurde auf 2500 Euro halbiert, bei Leasing und Finanzierung auf 3000 Euro gesenkt. Und das günstige Basismodell kann aktuell nicht geordert werden.

Das kleine Elektro-SUV Spring (ab 16.900 Euro) wurde auf der Dacia-Homepage Anfang Januar noch mit 5000 Euro Hersteller-Bonus beworben. Nach Abzug der möglichen 6000 Euro vom Staat war das Modell damit für nur 5900 Euro erhältlich. Das Angebot sollte bis zum 28. Februar gelten, doch jetzt wurde die Prämie gekürzt.

Aktuell können Käufer nur die Modellvarianten Expression (ab 18.700 Euro) und den stärkeren Extreme (ab 19.700 Euro) bestellen. „Es gab eine beeindruckende Nachfrage, die Händler wurden mit Anfragen überrannt. Die Basisversion ist daher bis auf Weiteres nicht verfügbar“, sagte ein Dacia-Sprecher der Bild. „Wir arbeiten daran und wissen, wie wichtig das Modell unseren Käufern ist. Ein genauer Zeitpunkt für die Lieferbarkeit ist leider aktuell nicht absehbar.“

Bis dahin stehen den Interessenten die teureren Versionen zur Verfügung. Bei Leasing und Finanzierung mit maximaler staatlicher Förderung sinkt beim Expression der Basispreis nach Halbierung der Hersteller-Prämie noch von 18.700 Euro auf 9700 Euro. Der Spring bleibt damit das aktuell günstigste Elektroauto in Deutschland.

Der Bund gewährt beim Kauf von Elektroautos, Plug-in-Hybriden und E-Autos mit sogenanntem Range Extender wieder eine staatliche Förderung. Je nach Fahrzeugart und persönlichen Umständen liegt sie zwischen 1500 und 6000 Euro. Es gibt Einkommensobergrenzen, bis zu denen der Zuschuss ausgezahlt wird – diese liegen bei 80.000 Euro Haushaltseinkommen im Jahr, mit zwei Kindern bei 90.000 Euro.