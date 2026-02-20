Cupra: Mögliche Serienversion des DarkRebel weiter offen

Die Seat-Schwestermarke Cupra arbeitet an drei neuen Elektroautos: dem Kleinwagen Raval, einem Update des Kompaktwagens Born und dem noch länger auf sich warten lassenden großen SUV-Crossover Tindaya. Mit dem Crossover Tavascan gibt es einen weiteren Vollstromer im Angebot. Ob und wann der 2023 gezeigte Entwurf eines rein elektrischen Sportwagens DarkRebel in Serie gehen wird, ist weiter offen.

Im Gespräch mit AutoExpress sagte der neue Seat/Cupra-Chef Markus Haupt, dass es immer noch eine Chance gebe, dass der DarkRebel als Vorzeigemodell realisiert wird. „Ja, ich meine, für eine Marke wie Cupra ist es ein Traum, ein Auto wie den DarkRebel auf die Straße zu bringen. Das ist etwas, das wir für die Zukunft weiter verfolgen werden, wir müssen die Positionierung der Marke sichern. Es ist ein schöner Traum.“

Sollte es eine Serienversion geben, soll diese laut dem CEO möglichst so wie der Konzeptwagen aussehen. „Ein Sportwagen würde perfekt zur Marke Cupra passen. Ist dieser Traum derzeit nahe an der Realität? Nein. Ein Hero Car muss großartig sein, aber auch auf der Straße sichtbar, denn nur dann können wir langfristig wirklich etwas bewirken“, so Sven Schuwirth, Executive Vice-President für Vertrieb und Marketing.

Der DarkRebel ist im virtuellen Raum entstanden und das Ergebnis von mehr als 270.000 Konfigurationen von Fans der Marke Cupra. Der 4,5 Meter lange, 2,2 Meter breite und 1,3 Meter hohe Zweisitzer verkörpere „das Maximum an Provokation“ der Designsprache der Marke und setze neue Maßstäbe bei Design und Performance, hieß es zur Vorstellung im September 2023.

Wie ein vollelektrischer Sportwagen von Cupra technisch realisiert würde, ist offen. Aktuell nutzen die Vollstromer der Marke den Elektroauto-Baukasten MEB des Mutterkonzerns Volkswagen, der keine superpotenten Modelle zulässt. Mit der Premium Platform Electric (PEE) gibt es inzwischen aber auch eine Stromer-Architektur im Konzern für besonders leistungsstarke und dynamische Wagen. In einigen Jahren soll zudem die Scalable Systems Plattform (SSP) neue Möglichkeiten schaffen.