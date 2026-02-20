Tesla-Chef Musk bekräftigt Preis und Verkaufsstart für Cybercab

Tesla-Chef Elon Musk hat bekräftigt, dass das speziell für den vollautonomen Betrieb als Robotaxi ausgelegte „Cybercab“ später auch an Privatkunden verkauft werden soll. Kürzlich rollte das erste Exemplar von der Produktionslinie in Teslas Großfabrik in Texas, es handelte sich wohl noch um ein Vorserienfahrzeug.

Musk hatte angekündigt, dass das Cybercab ab etwa 2027 an Verbraucher für unter 30.000 US-Dollar vor Steuern (ca. 25.500 Euro) verkauft werden solle. Über X versicherte er vor wenigen Tagen, dass das der Fall sein werde. Der Serienunternehmer ist bekannt dafür, optimistische Zeitpläne zu verfolgen, die später nicht eingehalten werden können. Beim Cybercab-Verkauf an Privatkunden soll das aber nicht der Fall sein.

Das neue Robotaxi ohne Lenkrad und Pedale ist primär für den Einsatz in städtischen und vorstädtischen Umgebungen sowie als Teil von Teslas eigenem Robotaxi-Flottendienst konzipiert. Es finden bereits Tests auf öffentlichen Straßen in den USA statt. Zunächst wird das zweisitzige Coupé in begrenzter Stückzahl gefertigt. Für das Cybercab und den humanoiden Roboter Optimus sei fast alles neu, „daher wird die anfängliche Produktionsrate quälend langsam sein, aber letztendlich unglaublich schnell werden“, so Musk.

First Cybercab off the production line at Giga Texas pic.twitter.com/kY8vCqtrCA — Tesla (@Tesla) February 17, 2026

Vor der Vorstellung des Cybercab 2024 war lange spekuliert worden, dass Tesla ein ganz neues kompaktes Elektroauto als zukünftig erschwinglichstes Modell der Marke vorstellen wird. Davon ist Musk aber auf Abstand gegangen, weil er sich auf das selbstfahrende Cybercab konzentrieren will. Die Technologie dafür basiert auf den fortschrittlichen Fahrerassistenzsystemen in Teslas aktuellen Pkw.

Die Idee des CEO war eigentlich, dass das Robotaxi ausschließlich automatisch fährt, ohne dass die Insassen tätig werden. Die Verwaltungsratvorsitzende Robyn Denholm erklärte Ende letzten Jahres jedoch überraschend, dass das Cybercab auch mit regulärer Bedienung angeboten werden könnte. „Wenn es ein Lenkrad haben muss, dann kann es ein Lenkrad und Pedale haben“, wurde sie zitiert. Ob damit doch noch ein eigenständiges Elektroauto als neues Tesla-Grundmodell angeboten werden könnte, ist offen.