Tesla-Chef Musk bekräftigt Preis und Verkaufsstart für Cybercab

Tesla-Chef Elon Musk hat bekräftigt, dass das speziell für den vollautonomen Betrieb als Robotaxi ausgelegte „Cybercab“ später auch an Privatkunden verkauft werden soll. Kürzlich rollte das erste Exemplar von der Produktionslinie in Teslas Großfabrik in Texas, es handelte sich wohl noch um ein Vorserienfahrzeug.
Musk hatte angekündigt, dass das Cybercab ab etwa 2027 an Verbraucher für unter 30.000 US-Dollar vor Steuern (ca. 25.500 Euro) verkauft werden solle. Über X versicherte er vor wenigen Tagen, dass das der Fall sein werde. Der Serienunternehmer ist bekannt dafür, optimistische Zeitpläne zu verfolgen, die später nicht eingehalten werden können. Beim Cybercab-Verkauf an Privatkunden soll das aber nicht der Fall sein.
Das neue Robotaxi ohne Lenkrad und Pedale ist primär für den Einsatz in städtischen und vorstädtischen Umgebungen sowie als Teil von Teslas eigenem Robotaxi-Flottendienst konzipiert. Es finden bereits Tests auf öffentlichen Straßen in den USA statt. Zunächst wird das zweisitzige Coupé in begrenzter Stückzahl gefertigt. Für das Cybercab und den humanoiden Roboter Optimus sei fast alles neu, „daher wird die anfängliche Produktionsrate quälend langsam sein, aber letztendlich unglaublich schnell werden“, so Musk.
First Cybercab off the production line at Giga Texas pic.twitter.com/kY8vCqtrCA
— Tesla (@Tesla) February 17, 2026
Vor der Vorstellung des Cybercab 2024 war lange spekuliert worden, dass Tesla ein ganz neues kompaktes Elektroauto als zukünftig erschwinglichstes Modell der Marke vorstellen wird. Davon ist Musk aber auf Abstand gegangen, weil er sich auf das selbstfahrende Cybercab konzentrieren will. Die Technologie dafür basiert auf den fortschrittlichen Fahrerassistenzsystemen in Teslas aktuellen Pkw.
Die Idee des CEO war eigentlich, dass das Robotaxi ausschließlich automatisch fährt, ohne dass die Insassen tätig werden. Die Verwaltungsratvorsitzende Robyn Denholm erklärte Ende letzten Jahres jedoch überraschend, dass das Cybercab auch mit regulärer Bedienung angeboten werden könnte. „Wenn es ein Lenkrad haben muss, dann kann es ein Lenkrad und Pedale haben“, wurde sie zitiert. Ob damit doch noch ein eigenständiges Elektroauto als neues Tesla-Grundmodell angeboten werden könnte, ist offen.
Kommentare
Envision meint
Er baut tatsächlich das „Homermobil“ (oder tut so bis zum nächsten „next year“)
Flaches zweisitziges Coupe mit Flügeltüren und weit aufschwingender flacher Heckklappe (ist auch nicht ohne in flachen Garagen, kenne ich als Ex i4 Fahrer) ist so ziemlich das dümmste für „urbanes Taxi“ was man sich vorstellen kann.
– „out of the Box“ denken heißt nicht das man als ignoranter Knallkopf einfach das Gegenteil von allen bekannten sinnvollen machen muss, aber wer würde ihm wohl widersprechen.
Future meint
Etwas OT, aber interessant und passend dazu: In China wurde jetzt beschlossen, dass die Verantwortung beim autonomen Fahren immer beim Fahrer liegt – unabhängig vom Level des genutzten Systems (Quelle: forococheselectricoscom).
Ich gehe davon aus, dass diese Rechtssicherheit gut ist, um die Systeme auf die Straße zu bringen. Hersteller und Fahrer wissen jetzt, was gilt, und können entsprechend handeln. In Europa und Amerika wird man dazu auch klare Regeln definieren müssen, denn eines ist klar: das autonome Fahren wird sich nicht nur bei Taxis durchsetzen.
eBikerin meint
“ In China wurde jetzt beschlossen, dass die Verantwortung beim autonomen Fahren immer beim Fahrer liegt“ ist ein wenig strange finde ich. Bei einem autonomen Taxi gibt es ja gar keinen Fahrer. Und im Falle des Cybercab kann der Insasse ja gar nicht mehr als Fahrer fungieren. Des weiteren führt das ja Level 4 und 5 ad absurdum, denn wenn ich als Insasse die Verantwortung trage, dann kann ich eben nicht zB meine Mails bearbeiten, oder schlafen oder einen Film anschauen.
Tinto meint
In China wurde auch beschlossen dass alle neuen Fahrzeuge wieder physische Tasten und Schalter haben müssen.
eBikerin meint
Finde ich bei selbst gefahrenen Autos auch sinnvoll.