DHL Supply Chain eröffnet 20. Kompetenzzentrum für E-Fahrzeuge

Der Logistikdienstleister DHL Supply Chain hat sein weltweites Netzwerk von Kompetenzzentren für Elektrofahrzeuge um einen neuen Standort in der Slowakei erweitert. Das moderne Lager in Senec bietet laut einer Mitteilung umfassende Logistiklösungen für Lithium-Ionen-Batterien, E-Fahrzeug-Teile und das gesamte Ökosystem der Elektromobilität.

DHL setzt in der Brief- und Paketzustellung bereits Tausende Elektrofahrzeuge ein. Und die Logistiksparte DHL Supply Chain bietet für Auto- und Batteriehersteller sowie Zulieferer schon seit Langem passende Lösungen an. Im slowakischen Senec hat DHL Supply Chain kürzlich das weltweit 20. „EV Center of Excellence“ eröffnet. Auf einer Fläche von 26.000 Quadratmetern werden laut DHL umfassende Logistiklösungen für Lithium-Ionen-Batterien, Elektrofahrzeugkomponenten und das gesamte Ökosystem der E-Mobilität geboten.

„Wir bei DHL freuen uns sehr, das erste EV Center of Excellence in Mitteleuropa zu eröffnen. Diese Initiative unterstreicht unser Engagement für nachhaltige Logistiklösungen im Bereich der Elektromobilität. Das Center bietet ein umfassendes Spektrum an Dienstleistungen und Lösungen und dient unseren Kunden als zentrale Anlaufstelle, um alles Notwendige zu finden und gleichzeitig auf die Expertise und Erfahrung unseres Teams zurückzugreifen“, sagt Tibor Micuch, Business Unit Director, DHL Supply Chain Slovakia.

Der Standort in Senec deckt den Angaben zufolge die gesamte Logistikkette für Elektrofahrzeuge ab – von der Wareneingangs- und Warenausgangslogistik bis zu Mehrwertdiensten im Lagerbereich wie Batterietests und -ladung sowie umfassendem Aftermarket-Support. Die Einrichtung umfasst zudem Spezialbereiche mit kontrollierter Temperatur und Luftfeuchtigkeit, separate Zonen für allgemeine und Gefahrgutgüter sowie speziell auf Zweiräder zugeschnittene Dienstleistungen.

„Unser Ziel ist es, den Markt für Elektrofahrzeuge in der Region voranzutreiben. Dank unseres globalen Netzwerks bieten wir Lösungen, die die Effizienz des Ersatzteilmarktes verbessern und das Wachstum der Elektromobilität in der Slowakei und darüber hinaus fördern“, erklärt David Šmerda, Business Development Manager bei DHL Supply Chain Slovakia.

Im italienischen Pozzuolo Martesana hatte DHL 2024 in der Nähe von Mailand sein erstes EV Center of Excellence auf dem europäischen Festland eröffnet, nachdem es zuvor bereits eine Einrichtung in Großbritannien gab. Mittlerweile nennt DHL in Europa auch Standorte in Deutschland und Frankreich. Zudem gibt es solche E-Mobilitäts-Kompetenzzentren in China, Singapur und Indonesien sowie in Australien, USA, Mexiko, Südafrika und den Vereinigten Arabischen Emiraten.