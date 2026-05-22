MAN zeigt vollelektrischen eTGS für die Feuerwehr

Im Vorfeld der Interschutz 2026, einer Messe für Feuerwehr, Rettungswesen und Bevölkerungsschutz, zeigt MAN Truck & Bus als Weltpremiere den batterieelektrisch angetriebenen eTGS 28.449 6×2-4 BL CH EB für den Einsatz bei der Feuerwehr.

Der dreiachsige 28-Tonner ist als flexibel einsetzbarer Wechsellader (WLF) konzipiert und mit einem Abrollkippersystem von Meiller ausgestattet. Den Antrieb dafür übernimmt der optional für den eTGS verfügbare elektromechanische Nebenantrieb (emPTO). Dieser bietet bis zu 90 kW/121 PS Spitzenleistung und 620 Nm Drehmoment.

Die zentral im Rahmen positionierte CCD-Antriebseinheit des eTGS leistet umgerechnet 330 kW (449 PS) und sein maximales Drehmoment von 1150 Nm steht von 0 bis 2740 U/min zur Verfügung. Die Kraftübertragung erfolgt über MANs integriertes automatisiertes TipMatic 4-Gang-Getriebe auf eine vom Diesel bewährte Antriebsachse.

Das speziell auf Einsatzfahrten ausgelegte Fahrprogramm Emergency bietet den Angaben zufolge kürzeste Schaltzeiten bei minimiertem Zugkraftverlust und eine auf optimale Beschleunigung ausgelegte Rückschaltlogik. Das Fahrgestell mit einem Radstand von 4850 Millimetern verfügt in der gezeigten Konfiguration über fünf NMC-Hochvoltbatterien (Nickel-Mangan-Cobalt) mit einer nutzbaren Gesamtkapazität von 400 kWh.

Das 2240 Millimeter breite und 2280 Millimeter lange Fahrerhaus bietet einer dreiköpfigen Besatzung komfortablen Platz mit drei luftgefederten Komfortsitzen mit integrierten höhenverstellbaren Dreipunktgurten für sichere Einsatzfahrten. Das optionale digitale Spiegelersatzsystem MAN OptiView soll tote Winkel weitgehend eliminieren. Die DIN-gerechte feuerwehrtechnische Ausstattung des Fahrzeugs realisiert das MAN Modification Center in Wittlich.

„Mit dem vollelektrischen MAN eTGS zeigen wir, dass Elektromobilität auch im Feuerwehreinsatz eine sinnvolle, lokal emissionsfreie und von fossilen Energieträgern unabhängige Alternative zum herkömmlichen Verbrennerantrieb darstellt. Dabei steht er hinsichtlich Aufbaubarkeit und Einsatzverlässlichkeit vergleichbaren Diesel-Fahrzeugen in nichts nach“, sagt Christian Höhns, Leiter Kommunalfahrzeuge MAN Truck & Bus Deutschland.