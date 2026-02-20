Elektrischer Range Rover Velar: Erlkönigfotos geben Ausblick auf sportliches Design

Land Rover bringt demnächst als erstes Elektroauto eine entsprechende Version des Luxus-SUV Range Rover auf den Markt. Auch der darunter angesiedelte Range Rover Sport soll in Zukunft rein elektrisch fahren. Außerdem wird das SUV Velar später mit Batterieantrieb angeboten, aktuelle Erlkönigfotos geben einen Ausblick.

Die zweite Generation des Velar wird laut Carscoops noch in diesem Jahr auf den Markt kommen. Die abgelichteten Vorserienfahrzeuge sind noch stark getarnt. Dem Bericht zufolge wird es aber eine abgerundete Frontpartie mit einem vollständig geschlossenen Kühlergrill geben, der von schlanken Scheinwerfern flankiert wird.

Der neue Velar zeigt zudem eine schräge Windschutzscheibe, die in ein steil abfallendes Dach übergeht. Dies führt zu einem dynamischeren Design, scheint jedoch auf Kosten des Laderaums und der Kopffreiheit auf den Rücksitzen zu gehen. Hinten fällt eine markante Heckklappe mit steil aufragendem Abschluss auf. Eine auf dem Dach montierte Kamera könnte darauf hindeuten, dass der Velar künftig wie der Polestar 4 auf eine Heckscheibe verzichtet.

Die Basis für den neuen Velar stellt laut dem Bericht die Electrified Modular Architecture (EMA). Technische Details zu dem Fahrzeug sind noch nicht bekannt. Dem Bericht zufolge könnte das neue Elektroauto eine Fahrbatterie mit 117 kWh Speicherkapazität mit einem Allradantrieb verbinden. Die zwei Motoren sollen gemeinsam um die 440 kW (550 PS) Leistung erzeugen. Es könnte weitere Konfigurationen geben.

Im Rahmen seiner „Reimagine“-Strategie hatte der JLR-Konzern (Jaguar Land Rover) ein tiefliegendes elektrisches Modell mit der vorläufigen Bezeichnung „Road Rover“ in Planung. Dieses sollte eine Alternative von Land Rover zu Luxuslimousinen wie Mercedes S-Klasse und BMW 7er werden, allerdings mit einer gewissen Geländetauglichkeit. Die Pläne für den Road Rover wurden wohl auf Eis gelegt. Der neue Velar soll aber früheren Berichten zufolge einen ähnlichen Ansatz wie der Road Rover verfolgen. Zur neuen, vollelektrischen Generation könnte sich später noch eine Variante mit Verbrennungsmotor gesellen.