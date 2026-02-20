Im Dacia Jogger hält der neue Hybrid 155 Einzug. Der Vollhybridantrieb kombiniert einen 80 kW/109 PS starken 1,8-Liter-Vierzylinder-Benzinmotor, zwei Elektromotoren (einen 37 kW/50-PS-Motor und einen Hochspannungsstarter/Generator), eine 230-Volt-Batterie mit 1,4 kWh und ein automatisches Elektrogetriebe, das vier Gänge für den Verbrennungsmotor und zwei weitere für den Elektrobetrieb besitzt – eine Technologie, die durch das Fehlen einer Kupplung ermöglicht wird.

Der neue Antriebsstrang entwickelt eine Systemleistung von 114 kW/155 PS und ein maximales Drehmoment von 170 Nm und sorgt in Verbindung mit dem Automatikgetriebe für laut Dacia „eindrucksvolle Fahreigenschaften“ und eine hohe Effizienz im Alltag. Im Vergleich zum bisherigen Hybrid 140 im Jogger bietet der neue Antrieb eine Reduzierung der Emissionen und des Kraftstoffverbrauchs um zehn Prozent. In der Stadt soll der Jogger bis zu 80 Prozent der Fahrzeit rein elektrisch unterwegs sein, zudem erfolgt der Start stets im rein elektrischen Modus.

Der Jogger ist zusammen mit dem Sandero und Sandero Stepway eines der ersten Modelle der Marke, die die neue LED-Lichtsignatur mit einem umgekehrten „T“ über den neuen Scheinwerfern erhalten. „Das Design betont die robuste Anmutung des Fahrzeugs und seine Markenidentität“, heißt es. „Am Heck verlängern die neuen LED-‚Pixel‘-Leuchten die Linie der Heckscheibe und sorgen so für einen einfachen und klaren Look. Die vertikale Anordnung der Leuchten folgt den Konturen der Kotflügel und unterstreicht die kraftvolle Statur des Fahrzeugs.“

Der Jogger unterstreicht zudem seine Outdoor-Qualitäten mit neuen Schutzabdeckungen aus „Starkle“ an den Radkästen, der unteren Karosserie und den Einfassungen der Nebelscheinwerfer. Starkle ist ein von Dacia entwickeltes nachhaltiges Material, das erstmals beim neuen Duster eingeführt wurde und 20 Prozent recycelten Kunststoff enthält. Da es unbehandelt und unlackiert verwendet wird, hat es einen geringeren CO2-Fußabdruck in der Produktion und ist weniger anfällig für alltägliche Kratzer.

Der Jogger ist jetzt mit einem neuen Multimediasystem erhältlich. Es umfasst einen zentralen 10,1-Zoll-Bildschirm und vernetzte Navigation, hinzu kommt ein induktives Ladegerät für Mobiltelefone. Die digitale 7-Zoll-Instrumenteneinheit hinter dem Lenkrad erhält ein neues Design. Für mehr Fahrkomfort und Sicherheit stehen darüber hinaus drei neue Ausstattungsmerkmale zur Wahl: eine Fernlichtautomatik, eine Multi-View-Kamera und elektrisch einklappbare Außenspiegel.

Es werden zudem neue Assistenzsysteme eingeführt, die den neuesten europäischen Sicherheitsstandards entsprechen: ein automatisches Notbremssystem mit Erkennung von Fahrzeugen, Fußgängern, Radfahrern und Motorrädern sowie ein Aufmerksamkeitsassistent.