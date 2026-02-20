Auto-Abo-Report 2025: Elektroauto-Anteil liegt bei 18,4 Prozent

Der „Faaren“-Marktplatz ist eigenen Angaben zufolge die größte digitale Plattform für Auto-Abos in Deutschland und führender Anbieter von Softwarelösungen für Fahrzeug-Abonnements. Die Betreiber haben nun zum sechsten Mal den „Auto Abo Report“ veröffentlicht. Die jährlich erscheinende Studie liefert einen Blick auf die Entwicklung des Auto-Abo-Marktes in Deutschland.

Grundlage des Auto Abo Report 2026 sind laut den Erstellern ausschließlich reale Buchungen, echte Preise und tatsächliche Nutzungsdaten aus dem Gesamtjahr 2025. Der Report liefere tiefe Einblicke in Preisstrukturen, Laufzeiten, Fahrzeugsegmente, Antriebe, Kundengruppen sowie digitale Nutzungsgewohnheiten. Damit diene die Auswertung Händlern, Autoherstellern und Auto-Abo-Anbietern als Hilfestellung für Strategie, Preisbildung und Angebotsgestaltung.

Die diesjährige Auswertung zeigt einen deutlich gereiften Markt. Die durchschnittliche Abo-Rate liegt bei rund 510 Euro, während sich die durchschnittliche Laufzeit auf 10,8 Monate erhöht (9,8 im Vorjahr). Gleichzeitig stabilisieren sich die Kilometerpakete bei rund 1500 Kilometer pro Monat. „Das Auto-Abo wird damit zunehmend als planbare Mobilitätslösung genutzt und verliert den Charakter eines rein kurzfristigen Übergangsprodukts“, so Faaren.

Besonders deutlich wird die steigende Effizienz im Preis-Leistungs-Verhältnis: Der Abo-Faktor sinkt 2025 auf durchschnittlich 1,07 Prozent (2024: 1,31 %) und erreicht damit den niedrigsten Stand seit Beginn der Erhebung. Für Abonnenten bedeutet das laut Faaren mehr Fahrzeugwert für die gleiche Monatsrate, das Auto-Abo werde wirtschaftlich attraktiver als je zuvor.

Die zentralen Erkenntnisse aus dem Auto Abo Report 2026: