Auto-Abo-Report 2025: Elektroauto-Anteil liegt bei 18,4 Prozent

Der „Faaren“-Marktplatz ist eigenen Angaben zufolge die größte digitale Plattform für Auto-Abos in Deutschland und führender Anbieter von Softwarelösungen für Fahrzeug-Abonnements. Die Betreiber haben nun zum sechsten Mal den „Auto Abo Report“ veröffentlicht. Die jährlich erscheinende Studie liefert einen Blick auf die Entwicklung des Auto-Abo-Marktes in Deutschland.
Grundlage des Auto Abo Report 2026 sind laut den Erstellern ausschließlich reale Buchungen, echte Preise und tatsächliche Nutzungsdaten aus dem Gesamtjahr 2025. Der Report liefere tiefe Einblicke in Preisstrukturen, Laufzeiten, Fahrzeugsegmente, Antriebe, Kundengruppen sowie digitale Nutzungsgewohnheiten. Damit diene die Auswertung Händlern, Autoherstellern und Auto-Abo-Anbietern als Hilfestellung für Strategie, Preisbildung und Angebotsgestaltung.
Die diesjährige Auswertung zeigt einen deutlich gereiften Markt. Die durchschnittliche Abo-Rate liegt bei rund 510 Euro, während sich die durchschnittliche Laufzeit auf 10,8 Monate erhöht (9,8 im Vorjahr). Gleichzeitig stabilisieren sich die Kilometerpakete bei rund 1500 Kilometer pro Monat. „Das Auto-Abo wird damit zunehmend als planbare Mobilitätslösung genutzt und verliert den Charakter eines rein kurzfristigen Übergangsprodukts“, so Faaren.
Besonders deutlich wird die steigende Effizienz im Preis-Leistungs-Verhältnis: Der Abo-Faktor sinkt 2025 auf durchschnittlich 1,07 Prozent (2024: 1,31 %) und erreicht damit den niedrigsten Stand seit Beginn der Erhebung. Für Abonnenten bedeutet das laut Faaren mehr Fahrzeugwert für die gleiche Monatsrate, das Auto-Abo werde wirtschaftlich attraktiver als je zuvor.
Die zentralen Erkenntnisse aus dem Auto Abo Report 2026:
- Der durchschnittliche Abo-Faktor sinkt 2025 auf 1,07 % (2024: 1,31 %). Für Abonnenten bedeutet das ein deutlich verbessertes Preis-Leistungs-Verhältnis. Sie erhalten spürbar mehr Fahrzeugwert pro investiertem Euro.
- Cupra ist mit rund 12,7 % Marktanteil die meistgebuchte Marke im Auto-Abo und löst damit VW von der Spitzenposition ab.
- Der Ford Focus ist mit 5,8 % aller Buchungen das am häufigsten abonnierte Fahrzeug und bleibt der Maßstab in der Kompaktklasse.
- Der Polestar 4 führt das Elektrosegment mit 23,7 % Anteil an allen BEV-Abos deutlich an und ist damit das beliebteste Elektrofahrzeug im Abo.
- Der durchschnittliche Bruttolistenpreis aller Auto-Abos liegt bei 48.885 Euro, was den Nutzwert- und Mittelklassefokus des Marktes unterstreicht.
- Benzin bleibt mit rund 56 % Anteil der dominierende Antrieb im Auto-Abo.
- Anteil batterieelektrischer Fahrzeuge (BEV): Der BEV-Anteil liegt bei 18,4 % – Elektrofahrzeuge sind damit ein relevantes, aber weiterhin selektives Segment.
- Abonnenten sind im Schnitt 38,4 Jahre alt. Im Vergleich zum Vorjahr mit 38,6 % bleibt die Altersstruktur konsistent.
- Geschlechterverteilung: 73,8 % der Abos werden von Männern, 26,2 % von Frauen abgeschlossen – ein stabiles Verhältnis über die Jahre hinweg.
- Digitales Nutzerverhalten: 56 % der Buchungen starten über Smartphones, während Desktop-Nutzer eine deutlich höhere Abschlussquote aufweisen.
- Gewerbekunden zahlen im Schnitt deutlich mehr als private Abonnenten. Die Abo-Rate bei B2B-Abos liegt bei durchschnittlich 946 Euro bei einem Kilometerpaket von 2.111 Kilometern.
Kommentare
Deity meint
„Abonnenten sind im Schnitt 38,4 Jahre alt. Im Vergleich zum Vorjahr mit 38,6 % bleibt die Altersstruktur konsistent.“
Wäre auch mal eine Idee das Alter prozentual zur erwarteten Lebensdauer anzugeben. Da weiß man wie viel man noch vor sich hat ;P