Präsident des Bundesrechnungshofs: E-Auto-Förderung „wirkt planlos“

Der Präsident des Bundesrechnungshofs Kay Scheller kritisiert die Bundesregierung und ihre Behörden wegen Ineffizienz und „Staatsversagen“ in mehreren Bereichen. In einem Interview mit der Welt am Sonntag prangerte er besonders den Umgang mit den milliardenschweren Sondervermögen des Bundes an. „Offensichtlich fließt das Geld nicht in dem Maße in Investitionen, wie es bei diesen schuldenfinanzierten Programmen sein sollte“, sagte Scheller.

Der oberste Finanzkontrolleur des Bundes sieht dadurch Fehlentwicklungen im Bundeshaushalt. „Dadurch entstehen im Kernhaushalt Spielräume für Konsumausgaben. Das kann nicht sein, das widerspricht der geforderten und angebrachten Zusätzlichkeit dieser Mittel“, mahnte er. Verschärft werde die Situation durch ineffiziente Strukturen in den Bundesbehörden. „Jetzt trifft viel Geld auf Strukturen, die oft gar nicht in der Lage sind, es wirksam einzusetzen.“

Bei der Förderung der Elektromobilität vermisst Scheller eine klare Linie. „Vielen Bürgern fällt es schwer, hier eine Strategie zu erkennen – ich gehöre dazu. Rein in die E-Auto-Förderung, raus, jetzt wieder rein – was soll der Verbraucher davon halten?“, fragte er kritisch. „Das ist nicht gut, wenn der Staat so auftritt. Das wirkt planlos. Wo ist der langfristige Plan?“ Der Rechnungshof-Präsident forderte eine grundsätzliche Überprüfung von Subventionen. Er verwies auf weiterhin bestehende klimaschädliche Subventionen und Steuervergünstigungen wie die Diesel-Förderung für Busse im öffentlichen Nahverkehr.

Grundsätzlich forderte Scheller von der Politik mehr Mut zu Einsparungen und Prioritätensetzung bei den Staatsausgaben. „Wer mit einer veränderten Wirklichkeit umgehen muss, muss Prioritäten setzen, muss entscheiden, was wirklich Vorrang hat – und was nicht“, sagte er der Welt am Sonntag. „Dazu braucht es Entscheidungsbereitschaft und Mut – den sehe ich derzeit nicht in dem Maße, wie das Land ihn bräuchte.“

Dazu gehöre es auch die Leistungen des Sozialstaats zu hinterfragen. „Er sollte ausgerichtet sein auf die wirklich Schwachen und auf die wirklich Hilfsbedürftigen“, so der Rechnungshof-Präsident. „Dass mit dem Sozialstaat bis weit in die Mittelschicht hinein gefördert wird, muss aber auf den Prüfstand. Was können wir uns noch leisten, wenn wir Spielraum für neue Aufgaben brauchen?“

Ein handlungsfähiger Staat brauche nachhaltiges Haushalten und stabile, solide Finanzen, erklärte Scheller. „Er muss sich an die neue Wirklichkeit anpassen. Das ist unterentwickelt. Die Wirklichkeit wird sich aber nicht uns und unseren Möglichkeiten anpassen.“ So müsse Deutschland in die Landesverteidigung investieren, da es sich nicht mehr auf den Schutz der USA verlassen könne. Auch die „auf Verschleiß gefahrene Infrastruktur: die Schiene, die Autobahnen, marode Brücken“ müsse dringend erneuert werden.