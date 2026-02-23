T&E: Elektrobusse dominieren den Stadtbusmarkt, Wendepunkt überschritten

Der europäische Markt für Stadtbusse hat laut der Umweltorganisation Transport & Environment (T&E) einen Wendepunkt überschritten: Im Jahr 2025 waren sechs von zehn neu zugelassenen Stadtbussen in der EU emissionsfrei. Batterieelektrische Antriebe kamen auf 56 Prozent der Neuzulassungen, Brennstoffzellenbusse auf weitere vier Prozent. Noch 2019, bei Verabschiedung der Clean Vehicles Directive, lag der Anteil elektrischer Busse bei lediglich 12 Prozent. Für T&E ist damit klar, dass sich auch schwere Nutzfahrzeuge schnell elektrifizieren lassen.

Sollte sich das Wachstumstempo der Jahre 2023 bis 2025 fortsetzen, könnten Stadtbusse T&E zufolge bereits 2028 vollständig emissionsfrei sein – sieben Jahre vor dem Zieljahr 2035. Während der bisherige Schub vor allem von Vorreiterstaaten und Städten mit vollständigen Elektrifizierungszielen ausging, dürfte der weitere Hochlauf nun von bislang zurückliegenden Märkten getragen werden. Entscheidend dafür sind die kommenden Vorgaben für emissionsfreie Busse im Rahmen der CO2-Standards, die sich an Hersteller richten. Diese Standards umfassen auch Fern- und Reisebusse und sollen so die Dekarbonisierung über den Stadtverkehr hinaus vorantreiben.

Fünf EU-Mitgliedstaaten erreichten 2025 bereits eine Quote von 100 Prozent emissionsfreien Stadtbussen: Bulgarien, Dänemark, Estland, Lettland und Slowenien. Weitere sechs Länder lagen bei über 90 Prozent: die Niederlande, Luxemburg, Finnland, Belgien, Litauen und Rumänien.

Unter den großen Märkten mit mehr als 1000 jährlichen Neuzulassungen führt das Vereinigte Königreich mit einem Anteil von drei Vierteln elektrischer Antriebe. Italien folgt mit nahezu zwei Dritteln emissionsfreier Busse und ist damit der einzige große EU-Markt über dem EU-Durchschnitt. Spanien liegt mit 56 Prozent knapp hinter dem Vorjahr, Deutschland kommt auf 50 Prozent. Frankreich bildet mit 42 Prozent das Schlusslicht unter den großen Märkten.

Bei den Antriebsarten zeigt sich ein klarer Trend: Batterieelektrische Busse gewannen seit 2020 jedes Jahr stärker hinzu als im jeweiligen Vorjahr. Brennstoffzellenbusse legten dagegen nur moderat von drei Prozent im Jahr 2024 auf vier Prozent 2025 zu. 62 Prozent aller Brennstoffzellen-Stadtbusse wurden in Deutschland verkauft, wo Wasserstoff fast jede zehnte Neuzulassung ausmacht.

Andere Diesel-Alternativen verloren deutlich an Bedeutung. Der Hybridanteil sank von 22 Prozent im Jahr 2023 über 16 Prozent 2024 auf nur noch 9 Prozent 2025. Gasbusse halbierten ihren EU-weiten Marktanteil auf 7 Prozent, bleiben jedoch in Italien und Frankreich mit 23 Prozent der Neuzulassungen stark vertreten.

Die erste Phase der „Clean Vehicles Directive“ (CVD) der EU legte für den Zeitraum vom 2. August 2021 bis 31. Dezember 2025 nationale Beschaffungsquoten für emissionsfreie Busse zwischen mindestens 13,5 Prozent und 22,5 Prozent fest. Betrachtet man die kumulierten Verkäufe seit 2021, haben nahezu alle Länder ihre Zielvorgaben erreicht – häufig deutlich schneller als vorgeschrieben. Insgesamt waren seit 2021 zwei von fünf neu zugelassenen Stadtbussen emissionsfrei und damit fast doppelt so viele wie das durchschnittliche Ziel von 21,5 Prozent. In den Niederlanden lag der Anteil sogar bei 99,5 Prozent und damit weit über dem nationalen Ziel von 22,5 Prozent.

Fünf Länder könnten ihre Vorgaben verfehlt haben: Tschechien, Ungarn, Estland, die Slowakei und Kroatien – wobei die offizielle Bewertung auf Ausschreibungen und nicht auf Zulassungsdaten basiert. In Ungarn stagniert der emissionsfreie Anteil bei 10 Prozent, unverändert seit 2022, obwohl das Land zunehmend ein Produktionsstandort für Elektromobilität einschließlich E-Bussen ist. Positiv entwickelt sich hingegen Tschechien mit 26 Prozent emissionsfreien Neuzulassungen 2025 sowie Estland, das von 0 Prozent batterieelektrischen Bussen 2023 auf 84 Prozent 2024 und 100 Prozent 2025 sprang.

Mit Blick nach vorn formuliert Max Molliere von T&E die Erwartung: „Nun hoffen wir, dass die zweite Phase der CVD und das kommende 90-Prozent-Ziel für 2030 den Markt für emissionsfreie Busse weiter ankurbeln und den verbleibenden Nachzüglern den nötigen Impuls zum Aufholen geben.“