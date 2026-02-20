Die beliebtesten Elektroauto-News der Woche

Was war los bei Elektroautos die letzten Tage? Wir zeigen die beliebtesten (meistgelesenen) News der vergangenen Woche hier auf ecomento.de.

Das Flaggschiff der neuen E-Auto-Baureihe ID. Polo wird der ID. Polo GTI. Von dem sportlichen Stromer gibt es nun aktuelle Erlkönigfotos. Mehr »

Dacias „Elektrobonus“ wurde auf 2500 Euro reduziert, bei Leasing und Finanzierung auf 3000 Euro. Und das günstige Basismodell ist vergriffen. Mehr »

Der von der deutschen Bundesregierung geplante neue Fördertopf für Elektroautos könnte laut einer Puls-Umfrage schnell ausgeschöpft sein. Mehr »

Laut einer Verivox-Auswertung wird keine andere Marke in Deutschland im Verhältnis zu ihrem Bestand so häufig auf Kredit gekauft wie Tesla. Mehr »

Laut EWE Go ist der Aufbau von Elektroauto-Ladeinfrastruktur „kein Wettrennen um Zahlen“. Zentral seien gut platzierte Schnellladepunkte. Mehr »

Die Elektromobilität senkt die Werkstattumsätze. Hersteller wie Toyota reagieren mit langen Garantien und sichern sich so die Kundenbindung. Mehr »

Der neue CEO von Seat und Cupra Markus Haupt hat in einem Interview über geplante neue Elektroautos der sportlichen Marke Cupra gesprochen. Mehr »

Europa ist für China-Elektroautobauer BYD qualitativ der wichtigste Markt. Die anspruchsvolle Kundschaft wirke als Antrieb für Innovation. Mehr »