Die beliebtesten Elektroauto-News der Woche

Was war los bei Elektroautos die letzten Tage? Wir zeigen die beliebtesten (meistgelesenen) News der vergangenen Woche hier auf ecomento.de.
Erlkönigfotos sollen konkreten Ausblick auf VW ID. Polo GTI geben
Das Flaggschiff der neuen E-Auto-Baureihe ID. Polo wird der ID. Polo GTI. Von dem sportlichen Stromer gibt es nun aktuelle Erlkönigfotos. Mehr »
Dacia reduziert Elektroauto-Prämie um die Hälfte, Spring-Basismodell nicht bestellbar
Dacias „Elektrobonus“ wurde auf 2500 Euro reduziert, bei Leasing und Finanzierung auf 3000 Euro. Und das günstige Basismodell ist vergriffen. Mehr »
Neuer Elektroauto-Fördertopf könnte schnell ausgeschöpft sein
Der von der deutschen Bundesregierung geplante neue Fördertopf für Elektroautos könnte laut einer Puls-Umfrage schnell ausgeschöpft sein. Mehr »
Verivox-Auswertung: Tesla wird in Deutschland am häufigsten auf Kredit gekauft
Laut einer Verivox-Auswertung wird keine andere Marke in Deutschland im Verhältnis zu ihrem Bestand so häufig auf Kredit gekauft wie Tesla. Mehr »
EWE Go: "Der Ausbau von Ladeinfrastruktur ist kein Wettrennen um Zahlen"
Laut EWE Go ist der Aufbau von Elektroauto-Ladeinfrastruktur „kein Wettrennen um Zahlen“. Zentral seien gut platzierte Schnellladepunkte. Mehr »
E-Autos drücken Werkstattumsatz, Hersteller und Händler setzen auf Verbrenner-Garantien
Die Elektromobilität senkt die Werkstattumsätze. Hersteller wie Toyota reagieren mit langen Garantien und sichern sich so die Kundenbindung. Mehr »
Cupra treibt Raval, Born-Facelift und Tindaya-Serienmodell voran
Der neue CEO von Seat und Cupra Markus Haupt hat in einem Interview über geplante neue Elektroautos der sportlichen Marke Cupra gesprochen. Mehr »
BYD: "Die Bedeutung des europäischen Marktes ist qualitativ, nicht quantitativ zu bewerten"
Europa ist für China-Elektroautobauer BYD qualitativ der wichtigste Markt. Die anspruchsvolle Kundschaft wirke als Antrieb für Innovation. Mehr »
Ihre Meinung