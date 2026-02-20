ecomento.de

Elektroauto: Alle Modelle & News

Elektroauto-Leasing: Aktuelle Angebote & Vergleich

Die beliebtesten Elektroauto-News der Woche

in Autoindustrie von | Kommentieren

Was war los bei Elektroautos die letzten Tage? Wir zeigen die beliebtesten (meistgelesenen) News der vergangenen Woche hier auf ecomento.de.

Erlkönigfotos sollen konkreten Ausblick auf VW ID. Polo GTI geben

VW-ID-GTI-Concept Das Flaggschiff der neuen E-Auto-Baureihe ID. Polo wird der ID. Polo GTI. Von dem sportlichen Stromer gibt es nun aktuelle Erlkönigfotos. Mehr »

Dacia reduziert Elektroauto-Prämie um die Hälfte, Spring-Basismodell nicht bestellbar

Dacia-Spring Dacias „Elektrobonus“ wurde auf 2500 Euro reduziert, bei Leasing und Finanzierung auf 3000 Euro. Und das günstige Basismodell ist vergriffen. Mehr »

Neuer Elektroauto-Fördertopf könnte schnell ausgeschöpft sein

Dacia-Spring Der von der deutschen Bundesregierung geplante neue Fördertopf für Elektroautos könnte laut einer Puls-Umfrage schnell ausgeschöpft sein. Mehr »

Verivox-Auswertung: Tesla wird in Deutschland am häufigsten auf Kredit gekauft

Tesla-Model-Y Laut einer Verivox-Auswertung wird keine andere Marke in Deutschland im Verhältnis zu ihrem Bestand so häufig auf Kredit gekauft wie Tesla. Mehr »

EWE Go: "Der Ausbau von Ladeinfrastruktur ist kein Wettrennen um Zahlen"

EWE-Go_McDonald’s_St~t-Neu-Wulmstorf Laut EWE Go ist der Aufbau von Elektroauto-Ladeinfrastruktur „kein Wettrennen um Zahlen“. Zentral seien gut platzierte Schnellladepunkte. Mehr »

E-Autos drücken Werkstattumsatz, Hersteller und Händler setzen auf Verbrenner-Garantien

Toyota-bZ4X Die Elektromobilität senkt die Werkstattumsätze. Hersteller wie Toyota reagieren mit langen Garantien und sichern sich so die Kundenbindung. Mehr »

Cupra treibt Raval, Born-Facelift und Tindaya-Serienmodell voran

Cupra-Raval-getarnt Der neue CEO von Seat und Cupra Markus Haupt hat in einem Interview über geplante neue Elektroautos der sportlichen Marke Cupra gesprochen. Mehr »

BYD: "Die Bedeutung des europäischen Marktes ist qualitativ, nicht quantitativ zu bewerten"

BYD-SEAL-U-005 Europa ist für China-Elektroautobauer BYD qualitativ der wichtigste Markt. Die anspruchsvolle Kundschaft wirke als Antrieb für Innovation. Mehr »

Auch interessant

Über den Autor

Thomas Langenbucher ist Experte für Elektromobilität mit beruflichen Stationen in der Automobilindustrie und Finanzbranche. Seit 2011 berichtet er auf ecomento.de über Elektroautos, nachhaltige Technologien und Mobilitätslösungen. Mehr erfahren.

Leser-Interaktionen

Ihre Meinung

Ihre E-Mail-Adresse wird nicht veröffentlicht, erforderliche Felder sind markiert *. Bitte beachten Sie unsere Kommentar-Regeln & -Nutzungsbedingungen.Mit dem Absenden Ihres Kommentars bestätigen Sie, dass Sie unsere Datenschutzerklärung gelesen und akzeptiert haben.

Anzeige