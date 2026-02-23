Renault Group übernimmt volle Eigentümerschaft von Flexis

Flexis hat bekannt gegeben, dass seine drei Gründungsaktionäre – Renault Group, Volvo Group und CMA CGM Group – der Renault Group die vollständige Übernahme des Unternehmens ermöglichen. „Diese Vereinbarung markiert einen wichtigen Meilenstein und schafft eine stabile Grundlage, um die Entwicklung des Projekts zu beschleunigen und wegweisende Lösungen für die urbane Logistik voranzubringen“, heißt es.

Im Rahmen der Vereinbarung erwirbt die Renault Group die derzeit von der Volvo Group (45 %) und von CMA CGM Group (10 %) gehaltenen Anteile. Damit soll die Voraussetzung geschaffen werden, die vollständige Entwicklung und Industrialisierung der nächsten Generation vollelektrischer leichter Nutzfahrzeuge abzuschließen. Durch den Wechsel in der Unternehmensführung soll Flexis gestärkt werden, ohne dessen Produktambitionen oder den industriellen Fahrplan zu verändern. „Die Volvo Group bleibt engagierter Partner von Flexis, während Renault Trucks ab 2027 mit dem Vertrieb der Fahrzeuge beginnen wird“, wird in einer Mitteilung unterstrichen.

„Was die Teams in den vergangenen Jahren erreicht haben, macht mich unglaublich stolz. Diese Vereinbarung ist ein Wendepunkt für Flexis. Sie sichert die langfristige Finanzierung, die industriellen Ressourcen und das Engagement, die notwendig sind, um unser neues Portfolio an Elektrofahrzeugen auf den Markt zu bringen und die urbane Logistik neu zu gestalten“, so der die CEO-Rolle abgebende Manager Philippe Divry.

„Diese Vereinbarung bringt uns einen entscheidenden Schritt bei der Verwirklichung unserer Ambitionen voran – beginnend mit der Auslieferung des Renault Trafic Van E-Tech electric und unserem Aufbau als führendes Unternehmen für nachhaltige leichte Nutzfahrzeuge. Unsere Teams sind hochmotiviert und dieser Mission gänzlich verpflichtet. Mit der Unterstützung von Renault und der fortbestehenden Partnerschaft mit der Volvo Group haben wir alles, was wir für unseren Erfolg benötigen“, sagt der neue Flexis-Chef Krishnan Sundararajan.

Flexis, gegründet im Jahr 2024, ist ein europäisches Unternehmen für Mobilitätslösungen mit Sitz in Frankreich. Es entwickelt, produziert und vertreibt eine neue Generation von vollelektrischen Nutzfahrzeugen sowie Flottenmanagementlösungen auf Basis einer Software-Defined-Vehicle-(SDV)-Architektur. Flexis-Fahrzeuge sind laut dem Hersteller speziell darauf ausgelegt, den wachsenden Bedarf an effizienten, CO2-armen Logistiklösungen zu decken. Die ersten E-Transporter sollen ab diesem Jahr im Renault-Werk Sandouville produziert werden.