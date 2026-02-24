Zeekr startet Auslieferungen in Deutschland

Geelys Elektroauto-Marke Zeekr nimmt seit Anfang Dezember in Deutschland Bestellungen an, nun sind die ersten Auslieferungen erfolgt. Seit einigen Tagen stehen Fahrzeuge der Chinesen auch bei Kunden hierzulande. Mitte Februar hat Lukas Dohle, der frisch ernannte Leiter der Marke in Deutschland, den ersten Zeekr an einen Kunden in Stuttgart übergeben.

„Die Auslieferung unseres ersten Kundenfahrzeugs in Deutschland ist für uns ein besonderer Moment – und die große Resonanz seit dem Marktstart bestärkt uns enorm“, wird Dohle von dem Portal Electrive zitiert. „Das zeigt uns, dass unser Konzept von State-of-the-Art-Premium-Elektromobilität bei deutschen Kundinnen und Kunden einen Nerv trifft. Jetzt sind wir bereit, Zeekr weiter zügig auf die Straße zu bringen und die Elektromobilität in Deutschland voranzutreiben.“

Die 2021 gegründete chinesische Elektroauto-Marke startete im letzten Jahr in Deutschland, nachdem sie zuvor in kleineren europäischen Märkten Fuß gefasst hatte. Zunächst können drei Modelle der Premium-Tochter des Geely-Konzerns per Direktbestellung geordert werden. Das Kompakt-SUV Zeekr X ist ab 37.990 Euro verfügbar. Das Ober-Mittelklasse-SUV SUV Zeekr 7X kostet mindestens 54.990 Euro. Das Topmodell Zeekr 001, ein sportlicher Shooting Brake, beginnt bei 59.990 Euro. Im Januar wurde zudem der neue Kombi 7GT vorgestellt.

Konkrete Absatzprognosen für Deutschland verrät die Marke nicht. Das Management verweist jedoch auf Marktanteile von ein bis zwei Prozent in Ländern, in denen Zeekr bereits präsent ist. Für Deutschland erwartet man ein langsameres Wachstum, ist aber optimistisch, „ein ernst zu nehmender Player im Dienstwagensegment zu werden – und später auch im Privatkundenbereich.“

Eine europäische Produktion der Zeekr-Modelle ist aktuell nicht vorgesehen, obwohl sie in einem der Volvo-Werke möglich wäre. Weltweit hat Zeekr laut eigenen Angaben aus dem Dezember bisher insgesamt 550.000 Einheiten ausgeliefert. Die Marke hat ehrgeizige Wachstumsziele für die nächsten fünf Jahre, wobei Europa eine zentrale Rolle spielt.