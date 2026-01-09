Zeekr 7GT: Elektro-Kombi ab Sommer für 45.990 Euro bestellbar

Die zum chinesischen Geely-Konzern gehörende Edel-Elektroauto-Marke Zeekr hat den neuen 7GT vorgestellt. Der Kombi sei „für pure Fahrfreude“ entwickelt worden und vereine „bahnbrechende chinesische Technologie mit europäischem Design und Charme und ist damit ein Auto für den Alltag – nicht nur, wenn die Straße interessant wird“.

Das laut Zeekr speziell für Europa konzipierte, 4817 Millimeter lange, 2070 Millimeter breite und 1456 Millimeter hohe Elektroauto wird hierzulande ab 45.990 Euro angeboten. Die Auslieferungen sollen im Juli starten. Die 800-Volt-Architektur wird angeboten in Kombination mit einer 75- oder 100-kWh-Batterie für bis zu 655 Kilometer pro Ladung. Schnelladen ist mit bis zu 480 kW möglich, um das Akkupack in bis zu 13 Minuten von 10 auf 80 Prozent zu füllen. In zehn Minuten sollen sich 340 Kilometer nachladen lassen.

Von 0 auf 100 km/h geht es in bis zu 3,3 Sekunden und weiter bis Tempo 210. Der 7GT biete „ein perfekt ausbalanciertes und extrem reaktionsschnelles Fahrverhalten“, verspricht der Hersteller. „Der 7GT vereint GT-Fähigkeiten mit spannenden Funktionen für den Alltag und eignet sich sowohl für lange Reisen als auch für kurze Ausflüge.“

Das China-Elektroauto bietet Platz für fünf Personen und einen Kofferraum mit 456 Liter Stauraum. Der Fahrer wird unter anderem von einem 35,5-Zoll-Augmented-Reality-Head-up-Display begrüßt, das zusammen mit einem 13-Zoll-Kombiinstrument wichtige Informationen zeigt. Fünf Fahrmodi stehen zur Verfügung, darunter Schnee und Sport, außerdem Camping-Anpassungseinstellungen. Hinzu kommen auch ein Dachgepäckträger, Skifach und Anhängerkupplungsfunktionen.

Für Sicherheit sorgen sollen eine verstärkte Karosserie, sieben Airbags und moderne Funktionen, darunter automatische Notbremsung und intelligente adaptive Geschwindigkeitsregelung mit Anhängerassistent.

„Der 7GT steht für unser Engagement als High-End-Herausforderer, unseren Kunden hochwertige Premiumprodukte zu liefern, ohne dabei ihr grundlegendes Bedürfnis aus den Augen zu verlieren – den Nervenkitzel der Fahrt“, so Lothar Schupet, CEO von Zeekr Europe.