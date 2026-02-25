Lucid erreicht 2025 Umsatzplus von 68 Prozent, macht aber wieder hohen Verlust

US-Elektroautobauer Lucid hat 2025 seinen Umsatz um 68 Prozent auf 1,35 Milliarden US-Dollar erhöht. Das Unternehmen macht aber weiter hohe Verluste, im vergangenen Jahr blieb das Minus mit 2,7 Milliarden US-Dollar zumindest stabil im Vergleich zu 2024. Erst vor wenigen Tagen hatte Lucid bekannt gegeben, zur Kostensenkung 12 Prozent seines Personals in der Administration zu entlassen.
Der kalifornische Hersteller konnte 2025 die Auslieferungen um 55 Prozent auf 15.841 Elektroautos steigern. Hergestellt wurden 18.378 Fahrzeuge, darunter neben der Limousine Air mit dem Luxus-SUV Gravity die neue zweite Baureihe der Marke. Dieses Jahr soll die Fertigung auf 25.000 bis 27.000 Fahrzeuge gesteigert werden.
Für ein größeres Produktions- und Absatzvolumen sollen 2026 vor allem zwei Neuerungen sorgen: ein Robotaxi auf Basis des Gravity, für das der Fahrdienstvermittler Uber vergangenes Jahr 300 Millionen US-Dollar in Lucid investiert hat. Im Fokus steht zudem der Einstieg in das Mittelklasse-Segment mit einem neuen SUV, das ab diesem Jahr vom Band rollen soll. Ab 2029 soll zudem eine Robotaxi-Version dieses Mittelklasse-SUV für eine deutliche Skalierung dieses Geschäftsfelds sorgen.
Lucid will in diesem Jahr in mehrere weitere europäische Länder expandieren. Zusätzlich zu Deutschland, den Niederlanden, Norwegen und der Schweiz sollen künftig auch in Belgien, Dänemark, Frankreich, Italien, Österreich, Schweden und Spanien E-Autos verkauft werden. Dazu sollen auf dem Kontinent 25 neue Standorte eröffnet werden, davon drei in Deutschland, sowie weitere im Nahen Osten und in Nordamerika.
Während Lucid in Nordamerika weiter komplett auf Direktvertrieb setzt, wird in Europa und dem Nahen Osten ein Hybridansatz aus Direktvertrieb über die eigenen Lucid Studios und online, Agenturmodell für Händler sowie Importeuren weiterentwickelt.
„2025 stand ganz im Zeichen der Umsetzung und Strategieanpassung, um Lucid langfristig erfolgreich zu positionieren. Trotz eines herausfordernden wirtschaftlichen Umfelds konnten wir die Produktion nahezu verdoppeln, Marktanteile gewinnen, die Stückkosten senken und unsere Finanzlage stärken“, so Marc Winterhoff, Interims-CEO von Lucid. „Auch 2026 konzentrieren wir uns auf operative und finanzielle Disziplin, nachhaltiges Wachstum und die weitere Erzielung von Profitabilität. Wir freuen uns auf die Produktion unseres ersten Fahrzeugs der Mittelklasse und die Inbetriebnahme der ersten Lucid-Robotaxis im kommerziellen Betrieb mit unseren Partnern.“
Neben dem Ergebnis des Gesamtjahres hat Lucid auch die Zahlen für das vierte Quartal 2025 veröffentlicht. Der Umsatz belief sich auf 522,7 Millionen US-Dollar, was ein Plus von 123 Prozent gegenüber dem Vorjahresquartal ist. Der Verlust belief sich in den letzten drei Monaten 2025 auf 814 Millionen US-Dollar – mehr als doppelt so viel wie die 397 Millionen US-Dollar im Vorjahresquartal. Lucid-Finanzvorstand Taoufiq Boussaid betont, dass das vierte Quartal „einen deutlichen Wendepunkt in Produktion und Stückkostenrechnung“ markiert habe.
Kommentare
Future meint
Lucid gehört zu den wenigen reinen Elektroautoherstellern. Man muss ihnen ein bisschen Zeit geben. Wichtig ist, dass weiter genügend Risikokapital vorhanden ist.
hu meint
Das wird aber noch viele Mrd. kosten.
Bin einen Lucid Air Pur leider ohne ADAS Pro Paket eine Woche gefahren. Neufahrzeug von Europcar! War der erste Kunde!
Das reine Fahren war recht gut, war auch recht sparsam.
Auto ist für Europäische Verhältnisse meiner Meinung zu groß. Software noch sehr stark Verbesserungswürdig!
Bekannte technische Probleme beim Frunk sind aufgetaucht. Service von Europcar und auch direkt von Lucid konnten leider nicht weiterhelfen! Foren in denen das grundsätzliche Problem aufgezeigt wurde leider auch nicht.
Erst meine Lebensgefährtin hat das Problem durch zartes Drücken an genau einer Stelle der Frunkhaube gelöst!
Ohne diese Lösung war die Höchstgeschwindigkeit auf bis zu 20km/h beschränkt. Das Abschleppen des Fahrzeugs wurde schon in Erwägung gezogen.
Ich glaube das wird trotz guter Ansätze nichts!
David meint
Die Uhr tickt und die Lösungsideen sind so absurd wie bei Tesla. Mit denen ist man insgesamt in unglücklicher Beziehung. Denn man war angetreten, um ein besseres Auto als Tesla zu bauen. Das war zu einer Zeit als ein Model S für 80k das Basismodell war. Dann brauchte man ewig, hatte dabei nicht auf die Kosten geachtet und das Ziel erreicht. Nur war Tesla schon lange nicht mehr das Maß der Dinge. Ein Mittelklasse Lucid ist nicht auf dem Markt, kommt vielleicht 2027. Während ein iX3 die Goalposts seit letztem Jahr deutlich verschoben hat.
Thomas meint
Nach den Erfahrungen anderer großer Unternehmen mit der Entwicklung autonomer Fahrzeuge klingt es doch reichlich unrealistisch, dass eine kleine Bude wie Lucid hier vorne mitspielen kann. 300 Mio. EUR invest sind hier ja auch eher ein Tropfen auf den heißen Stein…