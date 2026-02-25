E-Busse: Bundesverkehrsminister zieht Förderfazit und kündigt neue Zuschussrunde an

Auf der Fachkonferenz „klimafreundliche Busse“ (BUSKON 2026) in Berlin hat Bundesverkehrsminister Patrick Schnieder (CDU) Förderurkunden an Verkehrsunternehmen aus ganz Deutschland übergeben. Im aktuellen Förderaufruf der Richtlinie zur Förderung alternativer Antriebe von Bussen im Personenverkehr erhalten 151 Unternehmen insgesamt 417 Millionen Euro. Gefördert wird die Beschaffung von 1887 neuen Elektrobussen.

„Elektrobusse sind ein zentraler Baustein für einen klimafreundlichen öffentlichen Personennahverkehr. Mit unserer Förderung investieren Verkehrsunternehmen in saubere, leise und innovative Technologien“, so Schnieder. „Mehr als 2.200 durch uns geförderte Elektrobusse sind bereits im Einsatz. Dadurch werden insgesamt bereits mehr als 130.000 Tonnen an CO₂ im Vergleich zu Dieselbussen eingespart. Weitere rund 1.900 E-Busse kommen jetzt hinzu. Das zeigt: Der Umstieg funktioniert – und bringt Vorteile für Fahrgäste und Anwohner ebenso wie für Klima und Umwelt. Insgesamt unterstützen wir diese Transformation seit 2021 mit rund 1,5 Milliarden Euro.“

Der Verkehrsminister kündigte auf der Konferenz eine neue Förderung an: „Wir wollen noch im Frühjahr eine neue Förderrichtlinie veröffentlichen und einen weiteren Förderaufruf dazu starten. Dafür stellen wir für 2026 bis zu 500 Millionen Euro bereit.“

Seit 2021 unterstützt das BMV über die „Richtlinie zur Förderung alternativer Antriebe von Bussen im Personenverkehr“ den Markthochlauf klimafreundlicher Busse. Förderfähig sind insbesondere batterieelektrische Busse sowie Busse mit Brennstoffzellentechnologie, in früheren Förderphasen auch Fahrzeuge mit Biomethanantrieb.

Neben der Fahrzeugbeschaffung werden die erforderliche Lade- und Tankinfrastruktur sowie Machbarkeitsstudien gefördert. Teile der Mittel werden im Rahmen des Deutschen Aufbau- und Resilienzplans (DARP) über die europäische Aufbau- und Resilienzfazilität (ARF) kofinanziert.