E-Busse: Bundesverkehrsminister zieht Förderfazit und kündigt neue Zuschussrunde an

Auf der Fachkonferenz „klimafreundliche Busse“ (BUSKON 2026) in Berlin hat Bundesverkehrsminister Patrick Schnieder (CDU) Förderurkunden an Verkehrsunternehmen aus ganz Deutschland übergeben. Im aktuellen Förderaufruf der Richtlinie zur Förderung alternativer Antriebe von Bussen im Personenverkehr erhalten 151 Unternehmen insgesamt 417 Millionen Euro. Gefördert wird die Beschaffung von 1887 neuen Elektrobussen.
„Elektrobusse sind ein zentraler Baustein für einen klimafreundlichen öffentlichen Personennahverkehr. Mit unserer Förderung investieren Verkehrsunternehmen in saubere, leise und innovative Technologien“, so Schnieder. „Mehr als 2.200 durch uns geförderte Elektrobusse sind bereits im Einsatz. Dadurch werden insgesamt bereits mehr als 130.000 Tonnen an CO₂ im Vergleich zu Dieselbussen eingespart. Weitere rund 1.900 E-Busse kommen jetzt hinzu. Das zeigt: Der Umstieg funktioniert – und bringt Vorteile für Fahrgäste und Anwohner ebenso wie für Klima und Umwelt. Insgesamt unterstützen wir diese Transformation seit 2021 mit rund 1,5 Milliarden Euro.“
Der Verkehrsminister kündigte auf der Konferenz eine neue Förderung an: „Wir wollen noch im Frühjahr eine neue Förderrichtlinie veröffentlichen und einen weiteren Förderaufruf dazu starten. Dafür stellen wir für 2026 bis zu 500 Millionen Euro bereit.“
Seit 2021 unterstützt das BMV über die „Richtlinie zur Förderung alternativer Antriebe von Bussen im Personenverkehr“ den Markthochlauf klimafreundlicher Busse. Förderfähig sind insbesondere batterieelektrische Busse sowie Busse mit Brennstoffzellentechnologie, in früheren Förderphasen auch Fahrzeuge mit Biomethanantrieb.
Neben der Fahrzeugbeschaffung werden die erforderliche Lade- und Tankinfrastruktur sowie Machbarkeitsstudien gefördert. Teile der Mittel werden im Rahmen des Deutschen Aufbau- und Resilienzplans (DARP) über die europäische Aufbau- und Resilienzfazilität (ARF) kofinanziert.
Kommentare
Thomas meint
Sehr gut! Bitte eine technologieoffene Förderung mit einheitlichen Fördersätzen pro Fahrzeug. Dann hat diese H2-Geldverschwendung endlich ein Ende. Deutschland hängt bei der Quote der eBusse europaweit deutlich hinterher. Hätte es das H2-Geld gleich in BEV-Busse investiert (und nicht erst, nachdem die H2-Projekte gescheitert sind und erst danach durch BEV ersetzt werden), wären wir heute schon viel weiter.
Karsten meint
🤔 … und warum geht das nicht völlig ohne Förderung? Das wäre für die langfristige Sinnhaftigkeit doch wesentlich ehrlicher.
Ben meint
Guter Einwand…oh warte Deutschland subventioniert den Diesel mit 8Mrd./Jahr also auch Dieselsbusse somit ist eine BEV Bus Förderung also nur fair, am besten wäre natürlich endlich die Dsieselsubvention abzuschaffen.
MK meint
@Karsten:
Jede neue Technologie braucht anfangs Förderung…sonst wird es ncihts. Was glauben Sie, warum sie diesen Kommentar heute hier auf einer Internetseite hinterlassen können?
Welches Wirtschaftsunternehmen erstellt denn Websites, wenn keiner einen Internetanschluss hat? Aber welcher Privatkunde bezahlt einen Internetanschluss, wenn es keine Websites gibt und auch kaum jemand anderen, den man per Mail erreichen könnte?
Also: So wie z.B. der Glasfaserausbau bis heute maßgeblich von staatlichen Investitionen getragen wird, ist es halt auch bei Elektrobussen: Hersteller brauchen erst mal Stückzahl, um die Entwicklungskosten umlegen zu können…das führt dann zu Preissenkungen und zum verschwinden der Subvention.
Bestes Beispiel: Offshore-Windparks. Rund um das Jahr 2000 kamen die ersten Planungen dazu in Deutschland auf. Realisiert wurden diese von Unternehmen, die die Sicherheit vom Staat bekamen, für 25 Jahre immer mindestens rund 40 ct pro kWh eingespeistem Strom zu erhalten. Alles, was der Verkauf an der Strombörse nicht bringt, wird bis heute aus dem EEG-Topf zugeschossen…erst über die Stromrechnung der Kunden, mittlerweile aus dem Bundeshaushalt. Seit einigen Jahren wird das versteigert: Wer auf die niedrigste Einspeisevergütung besteht, darf bauen. 2022 wurde erstmals die Null erreicht: Gar keine Subvention mehr. 2023 zahlten Unternehmen wie EnBW zusätzlich zum Verzicht auf Subventionen 12,6 Milliarden Euro an den Staat für das Recht, weitere Milliarden in weitere Windparks investieren zu dürfen.
Auch bei Bussen besteht ja ein nachhaltiges Interesse Deutschlands an deren Erfolg: Die Energie dafür kann eben z.B. mit Sonne, Wind, Biomasse, Wasserkraft, Geothermie usw. in Deutschland unabhängig von dauernden Brennstoffimporten erzeugt werden, was natürlich auch Arbeitsplätze und Vermögen in Deutschland schafft. Bei einem Dieselbus wird Öl irgendwo im Ausland gekauft. Der mit der Energie erzielte Gewinn ist also nicht z.B. das Zubrot für einen Renter, der auf seinem Häusschen eine Solaranlage hat oder Einnahmequelle aus dem Solar-/Windpark der lokalen Stadtwerke in Staatsbesitz, die ihre Gewinne entsprechend an den Staat abführen oder vor Ort reinvestieren…stattdessen finanziert dieser Gewinn z.B. Skihallen und Wasserparks in der Wüste von Dubai. Es ist also letztlich eine unternehmerische Entscheidung des Staates: Erst investieren, um dann später bei Gewerbesteuer, Einkommenssteuer und Co mehr zu verdienen und bei Arbeitslosengeld, Bürgergeld oder Wohngeld zu sparen.
Und auch kurzfristig gedacht ist es weniger teuer als es auf den ersten Blick erscheint: Die Subvention wird ausschließlich als prozentualer Anteil der Mehrkosten gegenüber einem Dieselbus bezahlt. Heißt: Die Subvention fließt z.B. an die Daimler-Buspsarte, die ihre Akkus wiederum meist nicht aus China bekommt, sondern von Akasol in Darmstadt. Was schätzen Sie also: Wie viel Prozent der Subvention fließen in Form von Einkommens-, Gewerbe- und Grundsteuer direkt wieder in staatliche Kassen?
Noch extremer ist es ja bei der Subvention von Privatkunden: Bekommt jemand bei der neuen eAutoprämie die vollen 6.000 € und leitet diese als Teil des Kaufpreises an den Autohändler weiter, fließen 19%, also über 1.000 €, wieder direkt zurück in die Staatskasse. Das vermeintliche 3 Milliarden Euro-Förderpaket ist also maximal ein 2,4 Milliarden Euro Förderpaket.
RudiFaehrtTesla meint
Toll geschrieben! Daumen hoch!
MK meint
@RudiFaehrtTesla
Vielen Dank!