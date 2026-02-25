Polestar erwägt Elektroautos als Konkurrenz für Audi RS, BMW M oder Mercedes-AMG

Der chinesisch-schwedische Hersteller von Elektroautos Polestar könnte künftig stärker auch auf sehr sportliche Modelle setzen, wie sie BMW M, Mercedes-AMG oder Audi RS anbieten. Bisher gab es entsprechende Fahrzeuge nur in limitierter Stückzahl oder als Showcars.

„Was die Leistung unserer zukünftigen Modelle angeht, denke ich, dass wir in Bezug auf die Spezifikationen von Sportwagen eine konsistentere Leistung bieten werden“, erklärte CEO Michael Lohscheller laut AutoExpress vor Journalisten am Hauptsitz des Unternehmens in Göteborg. „Wir wollen uns etwas mehr auf die Leistung konzentrieren, denn dort können wir uns in Zukunft noch weiter verbessern, sowohl auf der Strecke als auch bei der Beschleunigung, aber auch in Bezug auf die Überlegenheit gegenüber anderen.“

Konkretes ließ Lohscheller noch nicht verlauten. Die Marke hatte 2023 in limitierter Stückzahl eine besonders potente Version der Mittelklasselimousine Polestar 2 verkauft. Beim Polestar 2 BST Edition 270 (Artikelbild) mit optimiertem Fahrwerk, mehr Leistung und einem markanten Streifen auf der Fronthaube stand das „BST“ im Namen für Beast („Biest“). Philipp Romers, Designchef des Unternehmens, sagte damals: „Das ist Inspiration für die Zukunft: Er hat Charakter, sieht sportlich aus und fährt sich fantastisch.“ 2024 stellte die Marke auch eine BST-Version des Roadster-Konzepts Polestar 6 vor.

CEO Loscheller sagte nun laut AutoExpress, dass trotz der Schließung der britischen Entwicklungsabteilung, die die neue Sportlimousine Polestar 5 entwickelt hat, das Know-how für besonders dynamische Autos im Unternehmen verbleibe, um es mit Marken wie BMW M, Mercedes-AMG und Audi RS aufzunehmen. Noch ist seinen Worten zufolge aber nicht beschlossen, ob und welche Modellreihen um ein Spitzenmodell erweitert werden.

Im Fokus stehen vorerst Weiterentwicklung und Ausbau des regulären Modellangebots. Polestar hat vor wenigen Tagen die „größte Modelloffensive in der Geschichte des Unternehmens“ verkündet. Vier neue Fahrzeuge sollen in den kommenden drei Jahren auf den Markt kommen.