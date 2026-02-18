Polestar betont „größte Modelloffensive seiner Geschichte“

Polestar betont die „größte Modelloffensive in der Geschichte des Unternehmens“. Vier neue Fahrzeuge des schwedisch-chinesischen Elektroautobauers sollen in den kommenden drei Jahren auf den Markt kommen. Gleichzeitig gab die Marke bekannt, 2026 mit einem niedrigen zweistelligen Absatzwachstum sowie einer weiteren Vergrößerung des Vertriebsnetzwerks um 30 Prozent zu rechnen.

Bis 2028 plant Polestar die Einführung der folgenden neuen Modelle:

Polestar 5 – ein viertüriger Grand Tourer (GT), der 2025 präsentiert wurde und dessen erste Auslieferungen im Sommer 2026 erwartet werden.

Polestar 4 – eine neue Variante von Polestars aktuellem Bestseller. „Durch mehr Vielseitigkeit erhofft sich Polestar, eine breitere Kundengruppe anzusprechen“, heißt es. Die Markteinführung erfolge noch in diesem Jahr, mit geplanten Auslieferungen ab dem vierten Quartal 2026.

Polestar 2 – die nächste Generation der Limousine, die die Marke Polestar geprägt hat. „Ein komplett neuer Nachfolger, dessen Markteinführung Anfang 2027 geplant ist“, so der Hersteller.

Polestar 7 – ein kompaktes Premium-SUV, dessen Marktstart für 2028 vorgesehen ist.

„Wir richten uns auf das Zentrum des EV-Marktes aus“

„Nach unserem bislang besten Verkaufsjahr starten wir nun die größte Modelloffensive unserer Geschichte – mit vier neuen Premium-Elektrofahrzeugen innerhalb von nur drei Jahren“, erklärt CEO Michael Lohscheller. „Wir richten uns auf das Zentrum des EV-Marktes aus, dort, wo Kundennachfrage und Wertschöpfung besonders hoch sind. Zusammen mit dem weiteren Ausbau unseres Vertriebsnetzwerks und einer wachsenden Kundenbasis schaffen wir die Grundlage für profitables Wachstum und betriebliche Verbesserungen.“

Der Polestar 5 sei für das Unternehmen seine ‚Marke auf Rädern‘ und hebe Leistung und Luxus im Grand-Tourer-Segment auf ein neues Niveau. „Mit beeindruckender Fahrdynamik und einer leichten, verklebten Aluminiumplattform hat der viertürige GT bereits im Rahmen seiner Europa-Tour exzellente Resonanz erhalten“, berichtet Lohscheller.

Der Polestar 4 sei der aktuelle Bestseller. Ende dieses Jahres werde man eine neue Variante vorstellen. Mit diesem Fahrzeug setze Polestar „erneut neue Maßstäbe“. Der Polestar 2 bilde das Fundament der Marke mit über 190.000 verkauften Fahrzeugen. „Es ist äußerst aufregend, die nächste Generation dieses ikonischen Modells bereits nächstes Jahr und damit in Rekordzeit auf den Markt zu bringen. Das Fahrzeug, mit dem wir bekannt wurden, wird eine zentrale Rolle für unseren zukünftigen Erfolg spielen“, sagt der CEO.

„Wir betreten das größte EV-Segment Europas“

„Mit Polestar 7 betreten wir das größte EV-Segment Europas“, so Lohscheller weiter. „Kompakt-SUVs machten 2025 rund ein Drittel des gesamten Elektroauto-Volumens aus. Wir sind überzeugt, dass wir Kundinnen und Kunden ein progressives, performanceorientiertes Fahrzeug zu einem äußerst attraktiven Preis anbieten können – und das ‚Made in Europe‘.“

2025 sei ein Jahr kontinuierlicher operativer Fortschritte und Erfolge gewesen, erklärt der Firmenchef. „Mit unserem attraktiven Modellportfolio, der starken Unterstützung unserer Anteilseigner und Partnern mit Zugang zu modernster Technologie ist Polestar bestens positioniert, um zu den Gewinnern der Transformation in der Automobilindustrie zu gehören.“

Trotz eines herausfordernden geopolitischen und wirtschaftlichen Umfelds habe Polestar 2025 sein bislang bestes Vertriebsergebnis erzielt. Für 2026 erwartet das Unternehmen – „basierend auf einer zurückhaltenden Prognose“ – ein niedriges zweistelliges Wachstum des Absatzvolumens. Der Absatzmix dürfte sich weiter zugunsten des Polestar 4 entwickeln. Zudem will Polestar den Fokus stärker auf das Endkundengeschäft legen, unterstützt durch die Expansion des Vertriebsnetzwerks.