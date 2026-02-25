Mercedes VLE: Neuer Elektro-Van soll mit fortschrittlicher Technologie punkten

Mercedes hat vor der vollständigen Enthüllung des neuen VLE-Modells einige Schlüsselmerkmale bekannt gegeben, berichtet unter anderem AutoExpress. Der VLE wird ein neuer Elektro-Van mit drei Sitzreihen und fortschrittlicher Technologie. Im Gegensatz zum Mercedes EQV, den der VLE ersetzt, basiert das Modell auf einer speziell entwickelten Plattform und integriert neue Technologien aus den aktuellen Mercedes-Pkw.

Zu den Neuerungen gehören ein autonomer Parkassistent, der das Einparken erleichtert, sowie eine Hinterachslenkung, die das Fahrzeug noch manövrierfähiger macht. Der Van wird Theater-Bildern zufolge eine markante Frontpartie mit einer großen, beleuchteten Kühlergrill und modernen Scheinwerfern ähnlich denen des Mercedes GLC und CLA bieten.

Der VLE basiert auf der neuen, maßgeschneiderten VAN.EA-Plattform, die speziell für Elektrofahrzeuge entwickelt wurde und eine neue Ära für Mercedes‘ E-Vans einläuten soll. In Windkanaltests und auf der Nardo-Teststrecke in Italien wurde das E-Fahrzeug auf seine Aerodynamik und Hochgeschwindigkeitsdynamik hin optimiert. Mercedes spricht von Aerodynamik mit „herausragender Effizienz“, und die Hinterachslenkung sorge für „einfaches und agiles Handling, selbst in engen Kurven“. Die Fahrzeugproportionen sollen denen des EQV ähneln, jedoch mit neuen technischen Grundlagen.

Der VLE wird laut dem Bericht dank einer 115 kWh Batterie eine Reichweite von über 480 Kilometern ermöglichen. Die 800-Volt-Elektroarchitektur soll schnelles Laden mit bis zu 320 kW erlauben. Mercedes hat bereits gezeigt, dass der VLE bei Langstreckentests von Stuttgart nach Rom (rund 1100 km) mit zwei kurzen Ladepausen von jeweils 15 Minuten auskommt. Die E-Plattform bietet außerdem Flexibilität mit dem Einsatz von einem oder zwei Elektromotoren.

In Bezug auf den Antriebsstrang wird die neue Architektur nach Informationen von AutoExpress auch eine starke Differenzierung zwischen Luxus-Vans und kommerziellen Modellen ermöglichen. Nach der Elektroversion auf der VAN.EA sollen später Benzinversionen folgen auf der VAN.CA-Plattform angeboten werden. Der VLE wird als Mittelklasse-Minivan mit Platz für bis zu acht Personen positioniert, während ein größerer VLS als „große Limousine“ später erwartet wird.

Zusätzlich zum fortschrittlichen E-Antriebsstrang soll der VLE mit einem umfassend vernetzten Infotainment-System ausgestattet sein, das über das neue MB.OS verfügt. Auch Level-2-Automatisierung ist geplant, mit einer möglichen Erweiterung auf Level-3-Automatisierung bis Ende des Jahrzehnts.

Die langfristige Mercedes-Strategie für seinen neuen Transporter umfasst laut AutoExpress die Entwicklung maßgeschneiderter Modelle für verschiedene Anwendungen – von Familienfahrzeugen in Europa bis zu Luxus-Transportern in Japan.