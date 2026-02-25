Mercedes VLE: Neuer Elektro-Van soll mit fortschrittlicher Technologie punkten

Mercedes hat vor der vollständigen Enthüllung des neuen VLE-Modells einige Schlüsselmerkmale bekannt gegeben, berichtet unter anderem AutoExpress. Der VLE wird ein neuer Elektro-Van mit drei Sitzreihen und fortschrittlicher Technologie. Im Gegensatz zum Mercedes EQV, den der VLE ersetzt, basiert das Modell auf einer speziell entwickelten Plattform und integriert neue Technologien aus den aktuellen Mercedes-Pkw.
Zu den Neuerungen gehören ein autonomer Parkassistent, der das Einparken erleichtert, sowie eine Hinterachslenkung, die das Fahrzeug noch manövrierfähiger macht. Der Van wird Theater-Bildern zufolge eine markante Frontpartie mit einer großen, beleuchteten Kühlergrill und modernen Scheinwerfern ähnlich denen des Mercedes GLC und CLA bieten.
Der VLE basiert auf der neuen, maßgeschneiderten VAN.EA-Plattform, die speziell für Elektrofahrzeuge entwickelt wurde und eine neue Ära für Mercedes‘ E-Vans einläuten soll. In Windkanaltests und auf der Nardo-Teststrecke in Italien wurde das E-Fahrzeug auf seine Aerodynamik und Hochgeschwindigkeitsdynamik hin optimiert. Mercedes spricht von Aerodynamik mit „herausragender Effizienz“, und die Hinterachslenkung sorge für „einfaches und agiles Handling, selbst in engen Kurven“. Die Fahrzeugproportionen sollen denen des EQV ähneln, jedoch mit neuen technischen Grundlagen.
Der VLE wird laut dem Bericht dank einer 115 kWh Batterie eine Reichweite von über 480 Kilometern ermöglichen. Die 800-Volt-Elektroarchitektur soll schnelles Laden mit bis zu 320 kW erlauben. Mercedes hat bereits gezeigt, dass der VLE bei Langstreckentests von Stuttgart nach Rom (rund 1100 km) mit zwei kurzen Ladepausen von jeweils 15 Minuten auskommt. Die E-Plattform bietet außerdem Flexibilität mit dem Einsatz von einem oder zwei Elektromotoren.
In Bezug auf den Antriebsstrang wird die neue Architektur nach Informationen von AutoExpress auch eine starke Differenzierung zwischen Luxus-Vans und kommerziellen Modellen ermöglichen. Nach der Elektroversion auf der VAN.EA sollen später Benzinversionen folgen auf der VAN.CA-Plattform angeboten werden. Der VLE wird als Mittelklasse-Minivan mit Platz für bis zu acht Personen positioniert, während ein größerer VLS als „große Limousine“ später erwartet wird.
Zusätzlich zum fortschrittlichen E-Antriebsstrang soll der VLE mit einem umfassend vernetzten Infotainment-System ausgestattet sein, das über das neue MB.OS verfügt. Auch Level-2-Automatisierung ist geplant, mit einer möglichen Erweiterung auf Level-3-Automatisierung bis Ende des Jahrzehnts.
Die langfristige Mercedes-Strategie für seinen neuen Transporter umfasst laut AutoExpress die Entwicklung maßgeschneiderter Modelle für verschiedene Anwendungen – von Familienfahrzeugen in Europa bis zu Luxus-Transportern in Japan.
Kommentare
Future meint
Es wird Zeit, dass endlich die vielen VIP-Shuttle Busse ausgewechselt werden. Überall fahren noch diese Diesel von Mercedes rum. Die Fahrstrecken sind meistens eh nicht lang und an den Flughäfen könnte immer bequem nachgeladen werden während der Wartezeit auf die Gäste. Ein ID Buzz würde in dem Segment von den Kunden nicht akzeptiert werden. Aber wenn Mercedes jetzt endlich ein passendes Auto anbietet, dann wäre das die Lösung.
MrGreenEyes meint
Bei 1100km Fahrt – 2x Ladestopps – 115kWh netto
100-10% SoC (103,5kWh)
15min Laden 10~65% SoC (+63,25kWh)
15min Laden 10~65% SoC (+63,25kWh)
10% SoC Ankunft Total 200kWh verbraucht.
Fahrverbrauch von ca. 20,9 kWh oder 550km real Reichweite –> „über 480km“
Realistisch die Kiste mit 21kWh zu bewegen. Dann sollten 500km+ immer drin sein. Der iD-Buzz kränkelt bei 350km.
David meint
Unser zweites Fahrzeug neben dem Porsche ist seit letztem Jahr ein ID.Buzz mit 86 kWh. Wir haben Strecken von 400 km mit einer Akkuladung zurückgelegt. Diese Erfahrungen gibt es also und nicht nur von uns, es gibt genug Bilder und Beweise in Foren und Blogs, wo sich die Besitzer tummeln. Das muss der VLE erst einmal in der Praxis zeigen. Ein ID.Buzz mit so einem großen Akku würde 650 km WLTP angeben. Und das wundert mich, dass der VLE da schwächelt. War er nicht erst mit deutlich über 500 km angegeben?
Paule meint
Nicht eine einzige Aussage von Dir lässt sich verifizieren, schon gar nicht die Deiner pathologischen NPS. Merkst Du das nicht selbst?
Deity meint
Um hier keine falschen Hoffnungen zu erzeugen.
die 1100km Tour wird kaum über Autobahn erfolgt sein.
Bis Landstraßentempo wird der sicherlich real 500km weit kommen.
Auf Langstrecke mit 130-140km/h werden da sicherlich mindestens 25 kWh stehen. Aber auch dieser Wert würde mich schon arg überraschen und würde ja über 400km Reichweite bedeuten. Die Stirnfläche lässt sich halt nur begrenzt ausgleichen. Das sollte für die meisten Urlaubsfahrten Locker ausreichen.
MrGreenEyes meint
Es gibt eine Berichterstattung zur VLE fahrt nach Rom. Die Strecke wurde in 13h zurück gelegt. Maps gibt für die Strecke eine reine Fahrzeit von 12h16min an. Mit 30min Laden kommt man somit auf eine Optimale Dauer von 12h46min. Diese Strecke ist ohne Autobahn Tempi nicht in dieser Zeit zu machen…
David meint
480 km beeindruckt mich jetzt leider nicht. Denn exakt 487 km stehen für den ID.Buzz mit 86 kWh netto zubuche und ich sehe nicht, dass die Stirnfläche des VLE deutlich größer wäre. Wenn das also für 115 kWh stimmen würde, stände er in unseliger Tradition des EQV. Abwarten.
Tim Leiser meint
Nun ja. In dem Fall ist die Ladegeschwindigkeit aber durchaus ein Faktor.
David meint
Was viele aber nicht wissen ist, dass der ID.Buzz, indessen eine ausgezeichnete Ladekurve mit knapp über 200 kW Peak hat, die nicht den normalen MEB Modellen entspricht. Die Ladeleistung von 80-95 % ist sogar gegenüber 800 V Systemen ganz vorne. Das wird kaum erwähnt. Da muss der Mercedes dann deutlich einen drauflegen. Der CLA hat ja bisher seine 320 kW in Tests nicht ganz erreicht.
Deity meint
Der CLA hat in den Test doch sogar 350 kW erreicht oder?
RudiFaehrtTesla meint
Letztlich irrelevant. Kein ID-Buzz schafft die kolportierten 487km.
Siehe dich in den Buzz-Foren um, der Durchschnitt zwischen 200-350km bei Autobahntempo 100-130.
ap500 meint
!! Reichweite = Autobahnreichweite bei Autobahngeschwindigkeit !!
In der Stadt speilt die Reichweite bei keinem Eauto eine Rolle.
Ein Bus wird locker 30-40kwh/100km benötigen.
MK meint
@ap500
Die Reichweite dürfte immer eine Rolle spielen. Entweder indirekt, weil weniger Reichweite mehr Verbrauch und damit höhere kosten pro km bedeuten.
Aber auch direkt: Umso höher die Reichweite, umso bequemer der Wechsel auf eMobilität: Auch wenn es immer seltener wird, dass man weder zu Hause noch auf der Arbeit laden kann und sonst mit dem Auto nur z.B. einmal die Woche einkaufen fährt, wo es dann vielleicht eine Lademöglichkeit auf dem Parkplatz gibt. Wenn dieses einmal die Woche dort laden und zwar auch nur so lange wie ich einkaufe, ausreicht, wird der Wechsel auf eMobiität natürlich viel komfortabler.
Meine persönliche Erfahrung ist auch, dass man wenn man einmal ein eAuto hat, sehr schnell diverse bequeme Lademöglichkeiten für sich findet.
Rein praktisch könnten also die meisten ohne Komforteinbußen schon heute mit weniger Reichweite auskommen als sie dann tatsächlich kaufen…psychologisch, um sich überhaupt auf ein eAuto einzulassen, dürfte es aber ein entscheidender Aspekt sein.
hu meint
Dass sind aber biem ID.Buzz keine zu erzielenden Reichweiten bei realem Verkehr und bei Autobahntempo.
Real sind eher 250-350 km und wenn man die 0% nicht riskiert eher 200 -300 km.
Alles andere sind Verbräuche die nur bei Tempo unter Landstraßentempo zu erzielen sind.
Der ID.Buss ist ein wirklich schickes Fahrzeug mit allen Vorteilen von BEV´s aber auch mit allen Nachteilen. Leider ist er Innen recht unflexibel.