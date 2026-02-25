Volvo EX30 erhält neue Einstiegsmotorisierung, weitere Updates

Der Volvo EX30 startet ins neue Modelljahr 2027: Eine neue Einstiegsmotorisierung, zwei exklusive Interieur-Designs sowie Technik-Features wie Vehicle-to-Load (V2L) und ein Update für die Benutzeroberfläche werten das kleinste Elektro-SUV der schwedischen Premiummarke auf. Einige der Neuerungen macht Volvo zudem für Kunden, die schon mit ihrem EX30 auf den Straßen unterwegs sind, per „Over-the-Air“-Software-Update kostenlos verfügbar.

Auch der EX30 Cross Country bietet künftig mehr Auswahl: Neu im Programm ist die Ausstattungsvariante Cross Country Plus. Das Modelljahr 2027 des EX30 wird ab Mitte April dieses Jahres im belgischen Ghent produziert.

Als neue Motorisierung führt Volvo eine Kombination aus einem 110 kW (150 PS) starken Elektromotor und einer 51-kWh-Batterie ein – mit einer Reichweite von bis zu 339 Kilometern nach WLTP. Analog zur beim EX60 eingeführten neuen Motoren-Nomenklatur lautet die Bezeichnung des neuen Motors P3. Preise werden erst später veröffentlicht. Aktuell geht es hierzulande ab 38.90 Euro los. Die bisherigen Antriebsoptionen mit einem oder zwei Elektromotoren bleiben im Programm.

Verbessert hat Volvo zum neuen Modelljahr auch das Benutzererlebnis. Ein Update für die Bedienoberfläche soll den Zugriff auf die wichtigsten und am häufigsten genutzten Bedienelemente erleichtern. Hinzu kommt eine anpassbare Inhaltsleiste, die sich für die wichtigsten Aktionen nutzen lässt.

Mit der hardwareseitigen Vorbereitung auf Vehicle-to-Load wird der Volvo EX30 zur rollenden Powerbank. Mit der zunächst in ausgewählten Märkten verfügbaren Vehicle-to-Load-Funktion (V2L) lassen sich elektrische Geräte mit Energie aus der Fahrzeugbatterie versorgen – etwa um E-Bikes aufzuladen oder Elektrowerkzeuge, Soundsysteme und Campingausrüstung zu betreiben. Dafür ist ein Adapter erforderlich, der das Gerät mit dem V2L-Anschluss verbindet.

Die V2L-Funktion und die neue Benutzeroberfläche sollen im Laufe des Sommers über Over-the-Air-Software-Updates für neue und bestehende Kunden des EX30 bereitgestellt werden.

Darüber hinaus führt Volvo zwei neue Innenraumdesigns ein. Das Innenraum-Design „Harvest“ zeichne sich durch eine warme Atmosphäre aus, die von späten skandinavischen Sommerabenden inspiriert sei, erklären die Schweden. „Helle, gewebte Polster aus recyceltem Textil, dezent kontrastierende Nordico-Polster aus recyceltem Material wie PET-Flaschen, elegante dunkle Flachsdekore und ein schwarzer Dachhimmel kreieren ein modernes, natürliches Ambiente.“

In der Interieur-Option „Black“ ist der Innenraum in einem tiefen Schwarz gehalten. „Dabei werden die glatten Nordico-Polster mit leicht kontrastierenden Nähten und natürlichen, dunklen Flachsdekoren kombiniert, um eine zeitlose Optik zu schaffen“, heißt es. Auch die EX30 Black Edition – bisher ausschließlich mit dem Innenraumdesign Indigo verfügbar – ist mit dem neuen Designthema „Black“ erhältlich. Drei Außenfarben stehen zur Wahl: Onyx Black, Vapour Grey und Crystal White.