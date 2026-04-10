Volvo macht EX30 zum Mini-Transporter, Deutschland-Start ungewiss

Volvo Car UK hat sein Angebot an Elektroautos mit dem neuen EX30 Cargo erweitert – einem Fahrzeug, das speziell für Geschäftskunden und Flotten konzipiert wurde. Der EX30 Cargo basiert auf dem vollelektrischen Kompakt-SUV EX30 und kombiniert laut dem Anbieter die Praktikabilität eines Nutzfahrzeugs mit dem Komfort, der Technologie und den Sicherheitsmerkmalen der Pkw der schwedischen Marke. Die Version ist als EX30 Cargo und EX30 Cross Country Cargo erhältlich, wobei letzterer eine höhere Bodenfreiheit bietet.

Für eine optimale Verwendung als Nutzfahrzeug wurde der Innenraum des EX30 Cargo umgebaut: Die hinteren Sitze wurden entfernt, um einen flachen Boden und eine Zugangsklappe zum unteren Bereich zu schaffen. Das Ladevolumen beträgt 1000 Liter, die maximale Zuladung liegt bei 390 Kilogramm. Die Trennung zwischen Kabine und Ladebereich erfolgt durch eine speziell gestaltete Trennwand. Weitere Modifikationen an den hinteren Seitenwänden und Türen erhöhen das Ladevolumen.

Das Fahrzeug ist exklusiv über die Flottenverkaufskanäle von Volvo Car UK erhältlich. Der EX30 Cargo wird durch eine zweite Umbaustufe von Volvo Car UK aus dem kleinsten E-SUV der Marke entwickelt, wodurch das Fahrzeug zusätzliche praktische Eigenschaften für gewerbliche Nutzungen erhält. Diese Umbaumaßnahme des EX30 ist sowohl für neu bestellte Fahrzeuge als auch für Bestandsfahrzeuge verfügbar und gilt für Modelle des Jahrgangs 2026 und 2027.

Für das Modelljahr 2027 wird eine neue P3-Extended-Range-Antriebseinheit (112 kW/152 PS) angeboten. Diese kommt laut Volvo denjenigen zugute, die eine geringere Leistung als den P5 (203 kW/276 PS) wünschen, jedoch weiterhin eine Reichweite von bis zu rund 480 Kilometern nutzen wollen. Der EX30 Cargo bietet zusätzlich eine erweiterte Türöffnung und eine zusätzliche Arbeitsbeleuchtung im Ladebereich, die die Sichtbarkeit verbessern soll. Eine neue Unterbodenstruktur schafft zusätzliche Befestigungs- und Montagemöglichkeiten für gewerbliche Anwendungen.

Jack Munford, Head of Fleet bei Volvo Car UK: „Während wir vor allem für unsere Personenkraftwagen bekannt sind, erkennen wir an, dass auch Geschäftsinhaber und Flotten die Qualität, Sicherheit und Technologie von Volvo in einem kompakten Nutzfahrzeug wünschen, weshalb wir den äußerst praktischen EX30 Cargo entwickelt haben.“

Die Sicherheit des EX30 Cargo erfülle weiterhin die hohen Volvo-Standards, betont das Unternehmen. Das Elektroauto sei umfassend getestet worden, um sicherzustellen, dass alle Sicherheitssysteme wie vorgesehen funktionieren und das hohe Schutzniveau der Fahrzeuge der Schweden beibehalten wird. Der EX30 Cargo ist in verschiedenen Antriebsvarianten erhältlich, darunter der P3 (112 kW/152 PS), P5 (203 kW/276 PS) sowie der leistungsstärkere P8 (319 kW/434 PS) mit Allradantrieb.

Die Preise für den Volvo EX30 Cargo starten in Großbritannien ab 36.010 Pfund (umgerechnet rund 41.000 Euro). Für andere Märkte hat der Hersteller die Cargo-Version des EX30 bislang nicht angekündigt.