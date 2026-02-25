Polestar: „Grid Rewards“ sollen Gesamtkosten für Kunden senken

Polestar reduziert die Gesamtkosten für Kunden, indem der schwedisch-chinesiche Elektroautobauer in europäischen Märkten „Grid Rewards“ im Rahmen des Angebots Polestar Energy einführt und gleichzeitig Fahrzeug-gesteuertes Smart Charging ermöglicht. Unter anderem Kunden in Deutschland können davon profitieren.

„Das europäische Energiesystem befindet sich im Wandel und das Laden zu Hause wird zu einem wichtigen Bestandteil der Netzstabilität. Durch die Erweiterung der Grid Rewards und die Einführung des Fahrzeug-gesteuerten Smart Charging trägt Polestar aktiv dazu bei, dass zum richtigen Zeitpunkt geladen wird, die Stromkosten sinken und gleichzeitig die lokalen Netze stabilisiert werden“, so das Unternehmen. „Dies entspricht einem wachsenden Bedürfnis der Verbraucherinnen und Verbraucher nach zuverlässigem und kostengünstigem Heimladen.“

Seit der Einführung Ende 2024 und der Ausweitung auf 12 europäische Märkte bis Mitte 2025 bietet Polestar Energy bereits Smart Charging und Integration von Solarstrom aus dem eigenen Haus an. Nun erweitert man das Angebot gemeinsam mit dem Partner Octopus um Grid Rewards in Deutschland und Frankreich.

Grid Rewards ermöglichen zusätzliche Einsparungen, indem Nutzer dafür belohnt werden, wenn ihr Fahrzeug durch Smart Charging die Netzstabilität unterstützt. In Deutschland sollen Polestar-Fahrer mit Polestar Energy und einem Intelligent-Octopus-Energievertrag ihre Ladekosten um bis zu 50 Prozent pro Ladevorgang zu Hause senken können. So sollen sich zu jährlichen Einsparungen von bis zu 300 Euro realisieren lassen.

Bis zu 300 Euro weniger Stromkosten pro Jahr

„Die Ausweitung der Grid Rewards auf weitere Märkte ist ein wichtiger Schritt, um die Gesamtkosten für Polestar Fahrerinnen und Fahrer zu senken. Durch Einsparungen von bis zu 300 € pro Jahr reduzieren wir die Stromkosten unserer Kunden erheblich – gerade in Zeiten hoher Energiepreise und wachsender Sorgen um die Netzstabilität in mehreren europäischen Märkten“, sagt Olivier Loedel, Head of Product Software Management bei Polestar.

Polestar hat außerdem das Fahrzeug-gesteuerte Smart Charging für den Polestar 2 und Polestar 4 eingeführt, das über die Polestar-Energy-App in allen Polestar-Energy-Märkten verfügbar ist. Mit dieser neuen Funktion benötigen Nutzer keinen spezifischen Heim-Ladepunkt mehr. Stattdessen verwaltet das Elektroauto, wenn es verbunden ist, selbst die Ladezeiten basierend auf Energiepreissignalen, dem Haushaltsbedarf und den Netzbedingungen.

„So wird eine der größten Hürden für die Nutzung von Smart Charging beseitigt und ermöglicht Kosteneinsparungen beim Laden über die Polestar Energy App“, erklärt das Unternehmen. Loedel ergänzt: „Der Großteil des Ladens von Elektrofahrzeugen findet zu Hause statt, und kosteneffizientes, nahtloses Heimladen ist heute ein entscheidender Komfort für Fahrerinnen und Fahrer. Indem wir die Notwendigkeit eines spezifischen Heim-Ladepunkts eliminieren, machen wir die Vorteile von Polestar Energy und Smart Charging für noch mehr Kunden zugänglich.“

Smart Charging reduziere nicht nur Lade- und Stromkosten, betont Polestar. Es könne auch den CO₂e-Fußabdruck während der Nutzungsphase eines Fahrzeugs senken, indem das Laden auf Zeiten optimiert wird, in denen die Strompreise am niedrigsten sind – typischerweise, wenn der Anteil erneuerbarer Energien im Netz am höchsten ist. In den verfügbaren Märkten kann die Polestar-Energy-App kostenlos heruntergeladen werden.