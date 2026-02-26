LMFP-Akkus aus Großbritannien könnten Kälteproblem bei Elektroautos lösen

Die Reichweite von Elektroautos mit robusten und kostengünstigen Lithium-Eisenphosphat-Batterien (LFP) ist bei tiefen Temperaturen oft stark eingeschränkt, da diese Akku-Technologie besonders kälteempfindlich ist. In Großbritannien gibt es jedoch neue Entwicklungen, die für die Elektromobilität und militärische Anwendungen von Bedeutung sein könnten.

Das Unternehmen Integrals Power hat laut dem Portal Edison eine neue Generation von LMFP-Zellen (Lithium-Mangan-Eisenphosphat) vorgestellt, die die Schwäche der LFP-Akkus bei niedrigen Temperaturen beheben soll. „Ohne diese Leistungsfähigkeit bieten Elektroautos im Winter nur eine begrenzte Reichweite“, heißt es in einer Auswertung der Testergebnisse.

Die Validierung fand durch externe Partner statt. Besonders hervorzuheben ist ein Kältetest der Cranfield University, bei dem die Pouch-Zellen des Unternehmens extremen Temperaturen ausgesetzt wurden. Auch bei minus 25 Grad Celsius behielt der Akku 85 Prozent seiner Kapazität. Bei minus 30 Grad waren es immer noch 68 Prozent. Zum Vergleich: Herkömmliche LFP-Zellen verlieren bei solchen Temperaturen oft die Hälfte ihrer Leistung, und auch andere LMFP-Zellen lagen bisher bei etwa 40 Prozent.

Neben der Kältetauglichkeit wurde die Langlebigkeit des Akkus geprüft. Das britische Rüstungs- und Forschungsunternehmen QinetiQ führte Zyklen-Tests durch, bei denen die Zellen nach 1500 Lade- und Entladezyklen immer noch fast 80 Prozent ihrer ursprünglichen Kapazität aufwiesen. Dies ist besonders für die Automobilindustrie relevant, da die Haltbarkeit von Akkus die Grundlage für Garantiekosten und Restwerte bildet. Ein langlebiger Energiespeicher trägt dazu bei, die Gesamtkosten über die Lebensdauer eines Fahrzeugs zu senken und das Vertrauen in die Elektromobilität zu stärken.

Das LMFP-Akkusystem basiert auf der bewährten LFP-Technologie, die sich durch Sicherheit und niedrige Kosten auszeichnet. Die Energiedichte des Akkus wird jedoch durch einen hohen Mangan-Anteil von 80 Prozent in der Kathode erhöht, was die Spannung der Zelle steigert, ohne die Sicherheitsvorteile des Eisenphosphats zu schmälern. Integrals Power positioniert seine Entwicklung Edison zufolge als „Goldlöckchen-Lösung“: Sie biete mehr Energie als LFP, sei aber sicherer, ungiftiger und günstiger als NMC und komme ohne kritische Mineralien wie Cobalt aus.

Ein weiterer Vorteil für europäische Autohersteller und Verteidigungsministerien könnte die Lieferkette sein. Integrals Power produziert die LMFP-Zellen in Großbritannien, die Rohstoffe stammen aus Europa und Nordamerika. Damit könnte der Akku nicht nur aus technischer Sicht überzeugen, sondern auch geopolitische Vorteile bieten.