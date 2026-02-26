LMFP-Akkus aus Großbritannien könnten Kälteproblem bei Elektroautos lösen

Die Reichweite von Elektroautos mit robusten und kostengünstigen Lithium-Eisenphosphat-Batterien (LFP) ist bei tiefen Temperaturen oft stark eingeschränkt, da diese Akku-Technologie besonders kälteempfindlich ist. In Großbritannien gibt es jedoch neue Entwicklungen, die für die Elektromobilität und militärische Anwendungen von Bedeutung sein könnten.
Das Unternehmen Integrals Power hat laut dem Portal Edison eine neue Generation von LMFP-Zellen (Lithium-Mangan-Eisenphosphat) vorgestellt, die die Schwäche der LFP-Akkus bei niedrigen Temperaturen beheben soll. „Ohne diese Leistungsfähigkeit bieten Elektroautos im Winter nur eine begrenzte Reichweite“, heißt es in einer Auswertung der Testergebnisse.
Die Validierung fand durch externe Partner statt. Besonders hervorzuheben ist ein Kältetest der Cranfield University, bei dem die Pouch-Zellen des Unternehmens extremen Temperaturen ausgesetzt wurden. Auch bei minus 25 Grad Celsius behielt der Akku 85 Prozent seiner Kapazität. Bei minus 30 Grad waren es immer noch 68 Prozent. Zum Vergleich: Herkömmliche LFP-Zellen verlieren bei solchen Temperaturen oft die Hälfte ihrer Leistung, und auch andere LMFP-Zellen lagen bisher bei etwa 40 Prozent.
Neben der Kältetauglichkeit wurde die Langlebigkeit des Akkus geprüft. Das britische Rüstungs- und Forschungsunternehmen QinetiQ führte Zyklen-Tests durch, bei denen die Zellen nach 1500 Lade- und Entladezyklen immer noch fast 80 Prozent ihrer ursprünglichen Kapazität aufwiesen. Dies ist besonders für die Automobilindustrie relevant, da die Haltbarkeit von Akkus die Grundlage für Garantiekosten und Restwerte bildet. Ein langlebiger Energiespeicher trägt dazu bei, die Gesamtkosten über die Lebensdauer eines Fahrzeugs zu senken und das Vertrauen in die Elektromobilität zu stärken.
Das LMFP-Akkusystem basiert auf der bewährten LFP-Technologie, die sich durch Sicherheit und niedrige Kosten auszeichnet. Die Energiedichte des Akkus wird jedoch durch einen hohen Mangan-Anteil von 80 Prozent in der Kathode erhöht, was die Spannung der Zelle steigert, ohne die Sicherheitsvorteile des Eisenphosphats zu schmälern. Integrals Power positioniert seine Entwicklung Edison zufolge als „Goldlöckchen-Lösung“: Sie biete mehr Energie als LFP, sei aber sicherer, ungiftiger und günstiger als NMC und komme ohne kritische Mineralien wie Cobalt aus.
Ein weiterer Vorteil für europäische Autohersteller und Verteidigungsministerien könnte die Lieferkette sein. Integrals Power produziert die LMFP-Zellen in Großbritannien, die Rohstoffe stammen aus Europa und Nordamerika. Damit könnte der Akku nicht nur aus technischer Sicht überzeugen, sondern auch geopolitische Vorteile bieten.
Kommentare
Jeff Healey meint
1.500 Vollzyklen bei diesem LMFP Akku, das reicht nicht. Wenn man sich im Vergleich LFP anschaut (5000-6000 Vollzyklen), oder die CATL Naxtra mit über 10.000 Vollzyklen, dann ist dieser britische Akku eigentlich schon abgehängt, bevor überhaupt seine Produktion begonnen hat.
Speziell die CATL Naxtra hat die gleichen Vorteile wie LMFP (Kälte-unempfindlich, annähernd gleiche Energiedichte), steht aber schon voll in Produktion. Der größte Vorteil der Naxtra ist jedoch der deutlich günstigere Preis durch den Haupt-Rohstoff Natrium: Mittelfristig 30-40% günstiger als alles andere.
LMFP aus Europa? Glaub ich nicht dran.
Thorsten 0711 meint
@ecomento
„Die Validierung fand durch externe Partner statt validiert.“
Da ist ein „validiert“ zuviel 8m Satz.
Redaktion meint
Danke für den Hinweise – korrigiert!
VG | ecomento.de
ap500 meint
Ich nutze seit 2009 die LiFePo4 Akkus und liebe die Langlebigkeit von 5000 Zyklen.
Es geht ja vorwiegend beim PKW um die Kalendarischen Alterung denn kaum jemand fährt 300.000km in 4 Jahren sondern meist in 20 Jahren.
Die 1500 Zyklen deuten für mich auf einen deutlich ausgeprägtere Kalendarische Alterung hin.
Ich denke das z.B. Samsung mit seinen vorgestellten Feststoffakkus und 20 Jahren Garantie besser sind.
Wir werden sehen.
ID.4 statt Golf meint
Die Zyklenfestigkeit über die Kalenderjahre ist leider ein großes Problem. Zwar nicht für den Erstkäufer(Leasing) und die Leasingbank, aber für den „Endkäufer“ der dann als Zweiter Besitzer sich dazu entscheidet die Investition für 10-15 Jahre zu tätigen. Mal schauen wie der ID.4 bei mir halten wird und was er in 10 Jahren dann noch „Wert“ ist. Bei LMFP errinere ich mich an ein relativ aktuelles Video von Tom Bötticher wo er die Vor- und Nachteile benennt. Da gab es durchaus Probleme durch den Mangan Anteil der sich auflöst und der positive Effekt für die Ernergiekapazität ging schnell zurück. Hier heißt es nun einiges wurde verbessert und es funktioniert bei kalten Temperaturen. Ich denke kein Durchbruch – aber vielleicht eine kleine Verbesserung. Ob dies aber in zukunft ebenfalls aus China kommt(ist dort ja auch erforscht)? Oder baut man in England dann Fahrzeuge nur für die nördlichen Nachbarn?