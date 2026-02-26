Stellantis meldet Milliardenverlust: „Haben Tempo der Energiewende überschätzt“

Der europäische Autoriese Stellantis hat für das Geschäftsjahr 2025 einen massiven Nettoverlust von 22,3 Milliarden Euro gemeldet. Der Konzern richtet sich angesichts der aktuellen Entwicklung und den Erwartungen für die nächsten Jahren neu aus. Das führte zu einmaligen Sonderbelastungen in einer Gesamthöhe von 25,4 Milliarden Euro.
Stellantis-Chef Antonio Filosa sprach in einer Mitteilung von „Lücken der Vergangenheit“. Filosa steht seit Juni 2025 an der Spitze des Unternehmens, das bekannte Automarken wie Citroën, Peugeot, Opel, Fiat oder Chrysler vereint. Zuvor war von 2021 bis 2024 Carlos Tavares der CEO von Stellantis, der aufgrund von Gewinneinbrüchen und verfehlter Absatzzahlen gehen musste.
Umfassender strategischer „Reset“
„Unsere Ergebnisse für das Gesamtjahr 2025 spiegeln die Kosten wider, die durch die Überschätzung des Tempos der Energiewende und die Notwendigkeit entstanden sind, unser Geschäft neu auszurichten, um unseren Kunden die freie Wahl aus der gesamten Palette an Elektro-, Hybrid- und Verbrennungsmotortechnologien zu ermöglichen“, sagte nun Filosa.
Das Jahr 2025 war für Stellantis durch eine deutliche Verschlechterung der Profitabilität im Vergleich zum Vorjahr geprägt. Die Nettoumsatzerlöse beliefen sich auf 153,5 Milliarden Euro, ein Rückgang von zwei Prozent gegenüber 2024 (156,9 Mrd. Euro). Dieser Rückgang wurde laut der Automobilwoche primär durch ungünstige Wechselkurseffekte und Preisrückgänge im ersten Halbjahr verursacht.
Während der Konzern 2024 noch einen Nettogewinn von 5,5 Milliarden Euro erreichte, schloss Stellantis 2025 mit einem Nettoverlust von 22,3 Milliarden Euro ab. Das bereinigte operative Ergebnis war nach einem Gewinn von 8,6 Milliarden Euro im Vorjahr 2025 ein Verlust von 842 Millionen Euro. Die entsprechende Marge sank von +5,5 auf -0,5 Prozent
. Der Cashflow aus dem operativen Geschäft war mit -4,65 Milliarden Euro negativ, verglichen mit einem positiven Cashflow von 1,53 Milliarden Euro im Vorjahr (nach IFRS).
Zurück zur „Freiheit der Wahl“
Die außerordentlichen Belastungen resultieren der Automobilwoche zufolge primär aus der Abkehr der auf Elektroautos fokussierten Produktplanung. Filosa und sein Team räumten ein, das Tempo der Energiewende überschätzt zu haben. Nun passe das Management die E-Strategie und die damit verknüpften Lieferketten an die tatsächliche Kundennachfrage an. In einer Finanzmitteilung schreibt das Unternehmen von einer Rückkehr zur „Freedom of Choice“ (Freiheit der Wahl). Schon zuvor hatte der Konzern anders als etwa Volkswagen sich nicht auf reine E-Auto-Architekturen konzentriert, sondern auf flexible „Multi-Energy-Plattformen“ gesetzt.
Für das Gesamtjahr 2026 bestätigte Stellantis seine Prognose und erwartet eine schrittweise Verbesserung der Finanzkennzahlen. Der Umsatz soll im mittleren einstelligen Prozentbereich zulegen. Bei der Umsatzmarge peilt man eine bereinigte operative Marge im niedrigen einstelligen Bereich an. Eine Dividende soll es zur Sicherung der Bilanzstärke nicht geben. Um die Liquidität zu stützen, plant der Konzern die Emission von Hybridanleihen im Wert von bis zu fünf Milliarden Euro. 2027 soll dann wieder ein positiver freier Cashflow erwirtschaftet werden.
Filosa sieht den Konzern unter seiner Führung bereits auf einem besseren Weg: „In der zweiten Jahreshälfte konnten wir erste positive Anzeichen für Fortschritte erkennen, darunter erste Ergebnisse unserer Bemühungen um Qualitätsverbesserungen, die erfolgreiche Einführung unserer neuen Produktpalette und eine Rückkehr zum Umsatzwachstum.“
Kommentare
Böhser Neffe meint
Die Stellantis-Technik (eigentlich PSA Technik) in Europa ist Müll, GM und Fiat Technik war besser und in den USA hat man Kundenwünsche ignoriert (V8 zeiteise eingestellt).
Kein Wunder, dass der Konzern Verluste schreibt, in Europa würde ich einen weiten Bogen um deren Produkte machen (genauso wie um Ford-Europa), in den USA würde ich eher GM oder Ford kaufen, obwohl ich Dodge immer am meisten mochte.
Teamracer meint
Kann das unterschreiben.
Wir haben einen Citroen e C3 gekauft vor 2 Jahren da er damals einen sehr attraktiven Preis hatte. Bis der Wagen 12 Monate später bei uns ankam, gab es aber bei andern Herstellern bessere Angebote.
Das Auto ist softwareseitig eine Katastrophe. Die Klimaautomatik über die App funktioniert gar nicht. Einzige sinnvolle Funktion der App ist die Anzeige vom Akku. Dies kostet 9,99 Euro im Monat –> Frechheit. Auto muss immer bis 100% laden, da vom Hersteller vorgegeben.
South meint
Machen wir mal ein kleines Zahlenspiel. Nur knapp jede siebte Auto beim VW Konzern war 2025 überhaupt ein BEV, so 14% ? Die BEV Nachfrage in Europa liegt aber bei knapp 20% anstatt der Prognostizierten 25%, also nur knapp 20% darunter.
Wenn das bei VW nur BEV 14% sind und der Markt nur um 20% falsch eingeschätzt wurde, dann reden wir also von nicht einmal 3% Unterschied !
DREI PROZENT. Die Frage müsste also eher lauten warum VW und Stellantis dem Markt hinterhinken und nicht prozentual soviele E Autos verkaufen, wie der Markt.
Erfolg und Misserfolg hängen an einem marktgängigen E Auto, das man kostentechnisch gut produzieren kann. Und genau da hakt es bei einigen gewaltig…
Futureman meint
Woher bei solchen Zahlen noch der Optimismus für die Zukunft herkommt ist echt ein Wunder. Der Markt der E-Autos boomt weltweit. Keine andere Fahrzeugform hat solche Steigerungszahlen. Und trotzdem erfolgt solch ein Absturz bei vielen etablierten Herstellern. Evtl. liegt es nicht der falschen Einschätzung des Marktes, sondern an den falschen Produkten.
Neuanbieter wie Xiaomi, Leapmotor usw. haben Steigerungsraten von über 50%, dank guter Produkte zu passenden Preisen. Und die Steigerungen werden dieses Jahr weiter gehen. Da bleibt für Stellantis und Co nur noch die USA. Aber ob das reichen wird?
Jörg2 meint
Ich vermute, dieses Problematik zieht sich durch alle alten Verbrennerhersteller. Der Geschäftsbereich „BEV“ scheint mit zuwenig Marge versehen zu sein, um aktuell positive Bilanzbeiträge leisten zu können.
Eine Ursache könnte sein, dass die Produkte nicht ausreichend marktgängig sind und nur zu deutlich abgesenkten Preisen/Leasingraten die Zulassungsstückzahlen bringen, die gewünscht/notwenig sind.
Werner Mauss meint
Das Problem liegt, ich nenne es mal Marken und Modellwahn, dazu kommt noch der Systemwahn Verbrenner und Elektro gleichzeitig anzubieten weil man es allen recht machen will. Man muss irgendwann den harten Schnitt machen. Was würde passieren, wenn VW sagt, ab heute nur noch BEV, weil es das bessere Konzept ist. Es würde nichts passieren, ein bisschen Verwirrung, bisschen Shitstorm. In kurzer Zeit wäre alles vergessen. Man könnte sich voll auf vielleicht 5 Kategorien konzentrieren und zwar richtig. Der Kunde will auch geführt werden. Die Führungsriege hat einfach Angst. Man sieht es gerade auch beim Heizungsgesetz, man will die 20% Blauwähler, man will es aus Angst denen recht machen und richtet lediglich ein Chaos an.
ap500 meint
Mit Verbrenner ist die Marge viel viel höher.
Reine Eautohersteller haben diesen Vorteil nicht.
MK meint
Ich glaube, Stellantis hat nicht den Markt falsch eingeschätzt, sondern die eigenen Fähigkeiten.
Beispiel elektrischer Opel Corsa: Dieser 4 m lange Kleinwagen liegt im Normverbrauch über dem 5 m langen ID.7 von VW und der Einstiegslistenpreis gleich auf mit dem eine Klasse höher angesiedelten ID.3. Als letztes Jahr noch die Einstiegsmodelle vom Skoda Elroq noch angeboten wurden und mit einem festen Rabatt geworben wurde, lag sogar dieses 4,50 m lange SUV mit deutlich besserer Ausstattung gleich auf mit dem Corsa…bei gleicher Akkugröße und gleichem Normverbrauch.
Also: Wenn mir ein Händler ein 4,50 m langes SUV „made in Europe“ mit gut 50 kWh-Akku für 30.000 € anbietet, sollte ein 4 m langer Kleinwagen „made in Europe“ mit 50 kWh-Akku und deutlich weniger Ausstattung und schwächerem Motor billiger sein und weniger verbrauchen. Zu beidem ist Stellantis aber offensichtlich bisher nicht in der Lage. Natürlich steigt der Verbrauch bei schneller Autobahnfahrt beim Elroq dann stärker als beim Corsa, da breitere, höhere Front einfach mehr Luftwiderstand bedeutet…aber trotzdem zeigt sich einfach, dass Stellantis da bei der Effizienz hinterm Wettbewerb hinterherhinkt.
Anderes Beispiel: Opel Astra: Auch diesen gab es zumindest Anfang letzten Jahres als ich geschaut habe mit nur einem einzigen Akku mit 54 kWh für rund 40.000 €. Auch da wieder: Den ID.3 gibt es mit ähnlich großem Akku deutlich günstiger und für den gleichen Preis mit deutlich größerem Akku (alleine schon die Wahl zwischen unterschiedlichen Akkus zu haben, ist ja ein entscheidender Vorteil der Konkurrenz…). Warum sollte ich also das Auto aus dem Stellantis-Konzern wählen? Ich selber habe übrigens keinen einzigen Händler in größerem Umkreis gefunden, wo ich den elektrischen Astra mal hätte Probe fahren können…und ganz ehrlich: Wenn ich als Privatperson 40.000 € auf den Tisch lege, will ich das Modell vorher mal gefahren sein.
Dazu kommen andere technische Defizite: Alle Welt redet davon, dass man zum Erhalt des Akkus besser nicht immer auf 100% laden sollte. Zumindest im Peugeot e208 bei uns im örtlichen Carsharing fehlt aber selbst diese banale Einstellung.
Lange Rede, kurzer Sinn: Stellantis hat ambitioniert angefangen und bietet immerhin als einziger der „alten Hersteller“ nahezu alle Modelle auch vollelektrisch an…damit kann man z.B. im Gegensatz z.B. VW oder Tesla wenigstens überhaupt elektrische Kleinwagen anbieten. Darauf hat man sich aber scheinbar ausgeruht und im Sparwahn unter Tavares die Entwicklung vernachlässigt: Bis heute hat man keine wirkliche Elektroplattform und die in die Verbrenner-Modelle reingebastelten Elektrovarianten sind ineffizient und teuer.
Hinzu kommt natürlich das ACC-Desaster: Auch das hat ja nichts mit fehlender Nachfrage zu tun, sondern mit fehlenden Fähigkeiten: Wenn die Fabrik in Frankreich gegenüber der Planung ein vielfaches an Ausschuss produziert, verbrennt das natürlich Unsummen: Ich habe die Fabrik, kaufe das Material, bezahle das Personal…und habe am Ende trotzdem kein Produkt, das Umsatz bringt. Wenn ich mit dieser Erkenntnis die komplett fertig gestellten Planungen für zwei weitere Fabriken in Deutschland und in Italien in die Tonne trete, muss ich natürlich auch da entsprechend die bereits getätigten Investitionen (Planung) plötzlich abschreiben.
ID.4 statt Golf meint
@MK: Volle Zustimmung. Die Modelle sollten günstiger sein, gerade eben dadurch, dass diese auf der gleichen Anlage mit den Verbrennern gebaut werden verringert ja die Umkosten und sollte sich skalen technisch auch positiv auswirken. Sprich geringe Chasis- und Entwicklungskosten gegen etwas teurere E-Komponenten mangels deren Stückzahl. Da stimmt der Preis zur Leistung einfach nicht. Der Corsa ist ja an sich nicht schlecht, der Astra verliert in seiner Klasse aber dann Haushoch gegen den ID.3. Dazu dann noch das Dilemma mit den defekten AC Ladern welches den Ruf nachhaltig belastet. Technischer Ausfall ist deutlich schlimmer als im Vergleich dazu die geringen Nachteile der ID Software 3.0 oder höher(wenn man die Beta Auslieferung nicht kennt). Bei Stelantis sieht der informierte Elektroautokäufer einfach keine Vorteile gegenüber dem Wettbewerb.
David meint
Ich denke, das ist nicht die ganze Wahrheit. Stellantis hat unter dem alten Chef nicht F&E und auch nicht die Umrüstung der Fabriken so betrieben, wie es sinnvoll gewesen wäre. Sie sind ja eigentlich am stärksten im B-Segment, aber bis heute gibt es kein Fahrzeug auf der STLA Small. Verglichen mit den Stückzahlen, die in Europa zugelassen wurden, ist die Quote von BEV bei Stellantis deutlich geringer als bei VW oder bei Hyundai oder bei Renault. Ihr wirkliches Problem ist, dass sie jetzt massiv investieren müssen, während ihre Elektrofahrzeuge nur zu einem kleinen Teil attraktiv sind. Für VW ist es dagegen genial, dass Stellantis in ihren Kernsegmenten aktuell fast wehrlos ist.
MK meint
Sehe ich ganz genauso: Der aktuelle Erfolg des VW-Konzerns beruht natürlich teils darauf, dass man recht gute (also z.B. effiziente), vergleichsweise bezahlbare eAutos anbietet…aber eben auch darauf, dass bisherige Konkurrenten auf dem Volumenmarkt wie Stellantis, aber auch Toyota oder Ford, einfach komplette Totalausfälle sind…im Vergleich zu den beiden steht Stellantis ja zumindest in Hinblick auf das Modellportfolio sogar noch gut da.
Andi EE meint
Es fehlen 60 Mrd. für die nächsten drei Jahre (Verluste in die Zukunft verschieben). Das Ganze ist wohl eher der kreativen Buchführung zu verdanken, denn der Realität die ihr hier gerade wieder Zusammendichter.
MK meint
@AndiEE:
Wem genau fehlen jetzt wo angeblich 60 Milliarden in den nächsten 3 Jahren?
Böhser Neffe meint
Stellantis ist vor allem Chrysler, RAM und Jeep verdienen das Geld, nicht die margenschwachen Kleinwagen, das europäische Management hat sich vor allem auch den US Markt versaut, Toyota, GM und selbst Ford dürften global besser aufgestellt sein als STLA, der Konzern in der jetzigen Form wird vermutlich wieder zerschlagen werden.
Lancia hätte ich durchaus ein Revival gegönnt, Opel kann weg und wenn Franzose dann Renault.
MK meint
@Böhser Neffe:
Ihnen ist schon klar, dass Chrysler seit 3 Jahren nur noch ein einziges Modell, einen Familienvan, anbietet? Und dass dieser seit 10 Jahren auf dem Markt ist und kein Nachfolgemodell in Sicht ist? Und dass dieser auch nur noch mit einer einzigen Motorvariante (einem Benziner mit knapp 11 Liter Normverbrauch) angeboten wird? Insgesamt wurden weltweit in 2025 übrigens weniger als 150.000 Fahrzeuge unter der Marke Chrysler verkauft, nachdem man vor 15 Jahren noch im Bereich von Millionen unterwegs war.
Dodge bringt es immerhin noch auf 2 Modelle, hat aber 2025 einen Rückgang der Verkäufe um knapp 30% gegenüber 2024 vermeldet.
Die Verkäufe von Jeep sind in den letzten 10 Jahren von über 1 Mio. Fahrzeuge weltweit pro Jahr auf weniger als 600.000 eingebrochen.
Ram ist immerhin 2025 wohl „stabil“ auf dem Niveau von 2024 geblieben, das aber einen Einbruch um fast 20% gegenüber 2023 darstellte.
Also ich weiß ja nicht, wo Sie da eine rosige Zukunftsperspektive sehen.
hu.ms meint
Für 2025 wurden 25% BEV-verkaufsanteil in europa erwartet, als die produnktions-planungen 2020-22 erfolgten.
Satz mit X !
Nicht nur stellantis – auch bei VW in Zwickau und Emden fallen schichten aus und werksferien werden verlängert.
David meint
Unfug. Die Situation ist nicht vergleichbar. VW tastet die Grenzen des für die Elektromobilität machbaren ab, Stellantis hatte weder die Kapazitäten noch attraktive Modelle. Der überbordende Marktanteil des VW Konzerns im BEV Bereich beweist nicht nur, dass sie die richtigen Produkte haben, sondern auch, dass die Anderen die nicht haben. Ebenso ist VW im Ergebnis trotz Riesen-Dividende positiv und Stellantis ohne Dividende negativ.
MK meint
@hu.ms:
Wobei VW sicher ein Sonderfall ist: Ja, Zwickau streicht Stellen und Schichten…und gleichzeitig liegt der dort gebaute Cupra Born bei einer Lieferzeit von 18 Monaten. Es fehlen also nicht die Kunden, sondern die Akkus. Die hat der VW-Konzern trotz aller Beteuerungen, wie viele eAutos man angeblich verkaufen wolle, offensichtlich nie bestellt gehabt und daher hat auch kein Zulieferer entsprechende Kapazitäten aufgebaut. Jetzt die Akku-Fabriken nachzuziehen, dauert halt einige Jahre.
South meint
Völliger Unsinn. Erstens sind wir in Europa bei knapp 20% E Autos, dass könnte niemals einen so großen Abschreibungsbedarf bei Stellantis und auch Probleme bei VW verursachen. Mal davon abgesehen steigen die E Autoanteile weltweit stark an. Die Probleme sind schlicht hausgemacht… die Produktion der Accus in Europa funktioniert nicht… sie bekommen schlicht die Accus nicht mehr her…
ap500 meint
Ich schrieb vor Jahren:
ohne Akkufabriken keine Eautos! :)
Die Gewinne sind mit Verbrennern einfach höher.