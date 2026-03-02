BKA: Autodiebstähle steigen, Elektroautos für Täter wenig attraktiv

Autodiebstähle nehmen in Deutschland wieder zu. Nach dem „Bundeslagebild Kfz-Kriminalität 2023“ des Bundeskriminalamts (BKA) wurden 15.924 Pkw dauerhaft entwendet, das entspricht einem Anstieg von neun Prozent im Vergleich zum Vorjahr. Auffällig ist jedoch, dass Elektroautos bei Tätern offenbar seltener im Fokus stehen.

Wie die Bild-Zeitung unter Berufung auf Henning Hauswald, Leiter der „Soko Kfz“ beim Landeskriminalamt Sachsen, berichtet, stehlen organisierte Banden überwiegend Fahrzeuge mit Verbrennungsmotor. Elektroautos gelten unter Tätern als unpraktisch. „Diebe haben keine Zeit, um an die Ladesäule zu fahren“, sagte Hauswald der Bild.

Viele Tätergruppen bringen gestohlene Fahrzeuge noch in derselben Nacht ins Ausland. In mehreren osteuropäischen Ländern ist die Ladeinfrastruktur weniger dicht ausgebaut, zudem ist die Nachfrage nach Elektroautos dort geringer. Hinzu kommt die begrenzte Reichweite: Zwischen Tatort und Grenze liegen häufig mehrere Hundert Kilometer. Wird ein Fahrzeug etwa in Hessen oder Niedersachsen gestohlen, könnte der Akku vor Erreichen der Grenze leer sein – ein Risiko, das Täter offenbar vermeiden.

Auch die Technik moderner Stromer spielt eine Rolle. Elektroautos sind in der Regel mit Ortungssystemen ausgestattet und lassen sich im Zweifel leichter wiederfinden als ältere Modelle. Gefragt sind stattdessen vor allem hochpreisige Verbrenner, die sich im Ausland einfacher weiterverkaufen oder zerlegen lassen.