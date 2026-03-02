Autohandel kritisiert neue E-Auto-Prämie: Organisation „eine Katastrophe“

Der Verband der Automobilhändler Deutschlands (VAD) übt scharfe Kritik an der neuen E-Auto-Prämie der Bundesregierung. Die aus Sicht des VAD holprige Einführung verunsichere die Kunden und bremse das Geschäft, sagte Verbandspräsident Burkhard Weller dem Redaktionsnetzwerk Deutschland. Wegen zahlreicher offener Fragen zögerten Käufer, der Auftragseingang im Handel liege derzeit 20 Prozent unter Plan.

Weller fand deutliche Worte: „Es ist eine Katastrophe, wie das organisiert wird.“ Die neue Elektroauto-Kaufprämie sei nicht der erhoffte Impuls, sondern wirke gegenteilig. „Die Prämie schadet mehr, als sie nützt. Den ganzen Spuk hätte man sich sparen können und die drei Milliarden Euro für die Kaufprämie besser in Kitas und Schulen investiert.“ Aus Sicht des VAD ist das Verfahren zu kompliziert, zentrale Details seien weiterhin ungeklärt.

Die Bundesregierung hatte im Januar Zuschüsse für Neuwagen mit Elektroantrieb, Plug-in-Hybrid und Range Extender angekündigt. Gefördert werden Neuzulassungen rückwirkend ab dem 1. Januar 2026. Ein Online-Portal zur Beantragung der Subvention soll voraussichtlich im Mai freigeschaltet werden. Für Privatpersonen sind unter bestimmten Voraussetzungen Zuschüsse von bis zu 6000 Euro vorgesehen.

Bereits Anfang Februar hatte der VAD eine zügigere Umsetzung der angekündigten Prämie sowie die frühzeitige Einbeziehung junger gebrauchter Stromer in die Förderung gefordert. Als Gründe für die Kaufzurückhaltung nannte der Verband der Automobilhändler Deutschlands fehlende Klarheit über Fördervoraussetzungen, insbesondere bei der Berechnung des für die Prämie maßgeblichen Haushaltseinkommens, sowie unklare Zeitpläne für Einführung und Auszahlung. Händler und Kunden könnten daher häufig nicht zuverlässig einschätzen, ob eine Förderberechtigung besteht. Zudem erschwere die notwendige Zwischenfinanzierung Kaufentscheidungen.

Grundsätzlich hält der VAD die Kaufprämie für den falschen Weg. Wichtiger für die Elektromobilität seien aus Sicht des Verbands günstiger Strom und Preistransparenz an Ladesäulen. Der Verband der Automobilhändler Deutschlands war im vergangenen Jahr von großen Mehrmarken-Händlern gegründet worden.