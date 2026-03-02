Autohandel kritisiert neue E-Auto-Prämie: Organisation „eine Katastrophe“

Der Verband der Automobilhändler Deutschlands (VAD) übt scharfe Kritik an der neuen E-Auto-Prämie der Bundesregierung. Die aus Sicht des VAD holprige Einführung verunsichere die Kunden und bremse das Geschäft, sagte Verbandspräsident Burkhard Weller dem Redaktionsnetzwerk Deutschland. Wegen zahlreicher offener Fragen zögerten Käufer, der Auftragseingang im Handel liege derzeit 20 Prozent unter Plan.
Weller fand deutliche Worte: „Es ist eine Katastrophe, wie das organisiert wird.“ Die neue Elektroauto-Kaufprämie sei nicht der erhoffte Impuls, sondern wirke gegenteilig. „Die Prämie schadet mehr, als sie nützt. Den ganzen Spuk hätte man sich sparen können und die drei Milliarden Euro für die Kaufprämie besser in Kitas und Schulen investiert.“ Aus Sicht des VAD ist das Verfahren zu kompliziert, zentrale Details seien weiterhin ungeklärt.
Die Bundesregierung hatte im Januar Zuschüsse für Neuwagen mit Elektroantrieb, Plug-in-Hybrid und Range Extender angekündigt. Gefördert werden Neuzulassungen rückwirkend ab dem 1. Januar 2026. Ein Online-Portal zur Beantragung der Subvention soll voraussichtlich im Mai freigeschaltet werden. Für Privatpersonen sind unter bestimmten Voraussetzungen Zuschüsse von bis zu 6000 Euro vorgesehen.
Bereits Anfang Februar hatte der VAD eine zügigere Umsetzung der angekündigten Prämie sowie die frühzeitige Einbeziehung junger gebrauchter Stromer in die Förderung gefordert. Als Gründe für die Kaufzurückhaltung nannte der Verband der Automobilhändler Deutschlands fehlende Klarheit über Fördervoraussetzungen, insbesondere bei der Berechnung des für die Prämie maßgeblichen Haushaltseinkommens, sowie unklare Zeitpläne für Einführung und Auszahlung. Händler und Kunden könnten daher häufig nicht zuverlässig einschätzen, ob eine Förderberechtigung besteht. Zudem erschwere die notwendige Zwischenfinanzierung Kaufentscheidungen.
Grundsätzlich hält der VAD die Kaufprämie für den falschen Weg. Wichtiger für die Elektromobilität seien aus Sicht des Verbands günstiger Strom und Preistransparenz an Ladesäulen. Der Verband der Automobilhändler Deutschlands war im vergangenen Jahr von großen Mehrmarken-Händlern gegründet worden.
Kommentare
Justin Case meint
Bildlich gesprochen: Unsere Ideologiefreie und sehr kompetente Bundesregierung hat sich entschieden, draußen ein Strohfeuer anzuzünden anstatt warme Jacken zu kaufen. Nun muss sie auch noch schnell die nassen Streichhölzer trocknen. Das wird bestimmt der richtige Weg sein, die Leute zu dauerhaft warm zu halten.
LOL meint
„Händler und Kunden könnten daher häufig nicht zuverlässig einschätzen, ob eine Förderberechtigung besteht. Zudem erschwere die notwendige Zwischenfinanzierung Kaufentscheidungen.“
eh klar, wenn ich erst mal vorab abschätzen muss ob das zu versteuernde Haushaltseinkommen im Rahmen ist und man noch nicht mal genau sagen kann wann und wie der Antrag überhaupt gestellt werden kann … wie soll das jemandem nutzen, der sich scheinbar das Auto gar nicht leisten kann und deswegen auf die paar Tausend Euro angewiesen ist, das ergibt wenig Sinn. Wer das Geld nicht hat, kann bestenfalsl ein Auto finanzieren oder leasen und sich die Förderung, wenns die denn dann gibt, am Ende in die Tasche stecken, weil ich muss es ja ohnehin vorher zahlen … außer das Auto hat eine noch längere Lieferzeit als die Förderung, aber dann kauf ich halt was, das schneller verfügbar ist, das gibts auch
totale Verwirrung und am Ende ist noch nicht mal sicher, dass es der heimischen Industrie überhaupt irgendetwas nützt
und dann noch die Tatsache, dass man sich mit der EU scheinbar nicht abgesprochen hat
die Regierung braucht gar nicht über andere Urteilen, das ist ein Witz
F. K. Fast meint
Wer sich ein teures Auto nicht leisten kann, sollte dies besser auch nicht tun. Dann lieber zu einem günstigeren greifen, z.B. gebraucht.