Stellantis-Chef bestätigt Leapmotor-Produktion in Spanien

Stellantis-Chef Antonio Filosa hat die Pläne zur Produktion des voll und teilelektrisch verfügbaren SUV B10 des chinesischen Partners Leapmotor in seinem spanischen Werk Figueruelas nahe Saragossa bestätigt.„Der Start ist für die zweite Hälfte des Jahres 2026 geplant“, erklärte der Manager bei der Vorstellung der Geschäftsergebnisse.

Filosa hat vorerst nur die europäische Fertigung des B10 bestätigt, die Planungen sollen aber auch weitere Modelle von Leapmotor umfassen. Laut Aussagen des Leapmotor-Managers Ding Yongfei von Ende 2025 sollen ab dem nächsten Jahr auch die Modelle B05, A10 und A05 in Figueruelas vom Band rollen. Der in China als A10 verkaufte Kleinwagen wird dabei in Europa als B03X vertrieben.

Der B10 ist ein 4,52 Meter langes SUV, das zwischen der Kompakt- und Mittelklasse angesiedelt ist. In Deutschland sind die derzeit noch aus China importierten rein elektrischen Exemplare ab 29.990 Euro erhältlich. Mit dem größeren Akkupack und Vollausstattung kostet der B10 ab 33.990 Euro.

Der B10 und weitere Modelle der Marke werden von Leapmotor International nach Europa gebracht. Das Joint Venture von Stellantis (51 %) und Leapmotor (49 %) wurde 2023 für den Vertrieb und die Produktion von Leapmotor-Fahrzeugen außerhalb Chinas ins Leben gerufen. Die Entwicklung findet weiter in der Volksrepublik statt. Berichten zufolge könnte Stellantis Technologien seines Partners künftig auch in eigenen Modellen nutzen.

Zwischenzeitlich wurde schon der Kleinwagen T03 im polnischen Stellantis-Werk Tychy montiert, die Fertigung aber wieder eingestellt. Flankierend zur nun wieder anlaufenden lokalen Europa-Produktion will Leapmotor sein Händler- und Werkstattnetz innerhalb des Stellantis-Ökosystems ausbauen. Man hat bisher über 800 Verkaufs- und Servicestellen in Europa eingerichtet und damit die Größe des Netzwerks gegenüber 2024 verdoppelt.