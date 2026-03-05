IG Metall verliert Betriebsratswahl bei Tesla in Brandenburg

Bei der Betriebsratswahl in Teslas deutscher Fabrik in Brandenburg hat die IG Metall die Mehrheit verfehlt. Die IG Metall-Liste „Tesla Workers GFBB“ sei zweitstärkste Kraft bei der Abstimmung geworden, teilte die Gewerkschaft mit. IG-Metall-Chefin Christiane Benner sprach von einem respektablen Ergebnis nach einem „harten und von Arbeitgeberseite schmutzig geführten Wahlkampf“.
„Die Widerstände, Anfeindungen und impliziten Drohungen der Arbeitgeberseite, die diesen Wahlkampf geprägt haben, müssen uns allen eine Warnung sein, wie sehr Gewerkschaftsarbeit unter Druck gesetzt wird“, sagte Benner. Sie sei überzeugt, dass sich die IG-Metall-Liste auch unter widrigen Umständen mit all ihrer Kraft für die Beschäftigten vor Ort und bessere, fairere Arbeitsbedingungen einsetzen werde.
Sieger der Abstimmung wurde laut Angaben von Tesla die Liste „Giga United“ der aktuellen Betriebsratschefin Michaela Schmitz. Das einzige Werk des Elektroauto-Konzerns in Europa in der Gemeinde Grünheide bei Berlin hat etwa 10.700 Beschäftigte. Insgesamt 550 Kandidaten standen auf elf Listen zur Betriebsratswahl. Die Wahlbeteiligung lag Tesla zufolge bei 90 Prozent.
Die IG Metall schnitt schlechter ab als bei der vorherigen Abstimmung im Jahr 2024. Damals stellte die Gewerkschaft noch die größte Gruppe, die Mehrheit der Stimmen ging jedoch an gewerkschaftsfreie Kandidaten. Jetzt kommt die IG Metall auf 13 der 37 Mitglieder im Betriebsrat.
Immer wieder habe das Tesla-Management versucht, die Abstimmung zu beeinflussen, sagte Jan Otto, Bezirksleiter der IG Metall Berlin-Brandenburg-Sachsen. „Dafür nutzte es alle Mittel und alle Kanäle von Betriebsversammlungen, Einzelgesprächen mit Vorgesetzten bis hin zum Werksradio auf den Toiletten.“ Gegipfelt habe es in der Drohung der Geschäftsführung und von Konzernchef Elon Musk, bei einem Wahlsieg der IG Metall die Investitionen einzustellen. „Nie zuvor habe ich als Gewerkschafter ein Management erlebt, das mit all seiner Macht derart eine Betriebsratswahl zu beeinflussen drohte.“
Der Streit eskalierte im letzten Monat, als Tesla einem Gewerkschaftssekretär vorwarf, eine Betriebsratssitzung mitgeschnitten zu haben, und Anzeige erstattete. Die IG Metall zeigte ihrerseits Werksleiter Andre Thierig wegen übler Nachrede an. Später legten beide Seiten ihren Streit mit einem gerichtlichen Vergleich bei.
Kommentare
BEV meint
Gewerkschaft und Betriebsrat sind zwei Paar Schuhe, die IGM versucht sich viel zu sehren die Unternehmenspolitik einzumischen, da geht’s mehr um Macht und weniger um das Interesse der Belegschaft
Der Arbeitsplätze hängt am Erfolg des Unternehmens und nicht an der Gewerkschaft
Tinto meint
Die 11 Listen zeigen doch eindrucksvoll wie zerrissen die Belegschaft im Werk Grünheide ist, da verfolgt jede eine eigene Strategie, es gibt keinen Gemeinschaftsgedanken, nur Zwietracht und Missgunst. Da hat das Management beste Arbeit geleistet. Nein, verloren hat nicht die IGM, sondern die gesamte Belegschaft. Jeder kennt doch den Spruch über die d….n Kälber.
Nun gut, nach der Wahl ist vor der Wahl und Elon muss jetzt liefern was er versprochen hat. Es bleibt spannend.
Future meint
Es braucht halt mal einen starken Gewerkschaftsführer in Grünheide. Tinto, das wäre doch nochmal ein Grund, in die Gewerkschaftsarbeit zurückzukehren, denn du kennst dich damit so gut aus.
Tinto meint
Hallo Future, nein, ich bleibe bei meinen Rosen. Heute ist ein Sonniger Tag, ich werde mich aufs Rad schwingen und auf die Insel Reichenau fahren. Dort ist es noch schön ruhig. Das Sandseele öffnet erst am 20. wieder, besser als Sylt :-)
Jörg2 meint
„Die 11 Listen zeigen doch eindrucksvoll wie zerrissen die Belegschaft im Werk Grünheide ist,“
Es zeigt, dass demokratische Prozesse funktionieren und sich Mitarbeiter organisieren können, wie sie wollen.
Es sagt aus, dass viele in den Betriebsrat wollen um sich dort einzubringen.
Es sagt nichts darüber aus, ob es diametrale Interessen unter der Belegschaft gibt, ob es eine „Zerrissenheit“ gibt.
Das Grabensystem orakelt da natürlich sofort negative Dinge rein.
eBikerin meint
„Es sagt aus, dass viele in den Betriebsrat wollen um sich dort einzubringen.“
Oder weil die den Kündigungsschutz wollen, oder hoffen dass sie einen Platz bei den freigestellten BR bekommen, oder einfach nur um die nächsten 6 Monate nicht gekündigt zu werden.
Manche wollen sich auch einfach nur wichtig machen.
Gibt mehr Gründe als nur „sich einbringen“
Jörg2 meint
„Das Grabensystem orakelt da natürlich sofort negative Dinge rein.“
Das dermaßen schnell hierfür eine Bestätigung kommt…. Alle Achtung!
Ich blicke in meiner Welt eher auf die positiven Varianten, auf die Chancen.
Fred Feuerstein meint
Sehr gut, die IG Metall hat verloren. Das ist begrüßenswert.
brainDotExe meint
Schade, aber nicht aufgeben und weiter kämpfen!
Paule meint
Als wenn es nicht schon genug Kämpfe auf dieser Welt gäbe. Es war einfach eine demokratische Entscheidung derer, die wirklich Teilhabe am Unternehmen haben: die Mitarbeiter.
Keine Politiker, keine externen, keine Blogger. Die Mitarbeiter haben entschieden, was aus ihrer Sicht das beste für Sie ist.
Jetzt melden sich natürlich einige – wie du – denen das nicht schmeckt. Vielleicht hast du einfach nur ein gestörtes Demokratieverständnis. Denk mal darüber nach.
Future meint
Die IG Metall sorgt ja auch für gute Abfindungen, wenn aus Kostengründen die Arbeitslätze wegfallen. Mit den Abfindungen können die Leute dann endlich machen, was sie schon immer machen wollten: Der ehemalige Ingenieur von Bosch hat beispielsweise endlich seinen Traum verwirklicht und eine Alpaka Farm gegründet (Quelle: SPON, 15.12.2025). Es gibt viele solcher Berichte.
Tim Leiser meint
Witzig. Musst Musk jetzt dann den Ausbau der Fabrik vorantreiben? Wer wird schuld sein, falls die Produkte weiterhin nicht nachgefragt werden, wie benötigt?
Future meint
Die Produkte werden doch nachgefragt. Tesla soll 1,6 Mio. Elektroautos verkauft haben in 2025. Das sind mehr als alle VW-Marken zusammen. Deutschland ist immer noch ein Land, das 70 Prozent seiner Autoproduktion exportiert.
Alle deutschen Autowerke sind nicht ausgelastet – das ist doch nicht nur Tesla, sondern auch bei VW so. Deshalb wurde und wird doch auch bei anderen über Produktionsverlagerung und Werkschließungen diskutiert.
In 2025 hat Deutschland nach Berechnungen von EY über 120.000 Arbeitsplätze in der Industrie verloren. Die IG Metall konnte das vermutlich auch nicht ändern, obwohl sie so mächtig und einflussreich sein soll.
brainDotExe meint
„Alle deutschen Autowerke sind nicht ausgelastet“
Das BMW Werk München ist schon seit ein paar Jahren voll ausgelastet, da musste sogar Kapazität vom 3er abgezogen werden um mehr i4 produzieren zu können.
Das Mercedes Werk Rastatt kommt ebenfalls mit der Produktion des CLA kaum nach.
Paule meint
Ja ja, und bei Volkswagen ein Jahr Wartezeit. Die sind alle auf Endanschlag.
Future meint
Man kann sich die Situation aber nicht schönreden, auch wenn einzelne Modelle gut nachgefragt sind. Es geht ja um die ganze Branche im Land. Hier ein paar Meldungen dazu für die Presseschau:
»Die deutschen Automobilwerke sind im Jahr 2025 nicht voll ausgelastet. Die Branche befindet sich in einer strukturellen Krise, die durch Überkapazitäten, schwächelnde Nachfrage und hohen Wettbewerbsdruck gekennzeichnet ist.« (Ingenieurde, 09.02.2026)
»Analysen deuten darauf hin, dass die durchschnittliche Kapazitätsauslastung der deutschen Werke bereits 2024 mit rund 67 % deutlich unter der Schwelle für profitable Produktion (meist ca. 80 %) lag. Dieser Trend setzte sich 2025 fort. Zwar stieg die Pkw-Produktion 2025 im Vergleich zum Vorjahr leicht auf etwa 4,15 Millionen Einheiten, sie lag jedoch weiterhin 11 % unter dem Niveau von 2019.« (VDA, 05.01.2026)
brainDotExe meint
Future
Weißt du wie sich ein Durchschnitt zusammensetzt?
Nur weil Tesla, Ford, VW und Opel den Schnitt runter ziehen, heißt das noch lange nicht, dass BMW und Mercedes Probleme haben.
Future meint
Ich weiß nichts von Problemen bei BMW und Mercedes. Ich kenne nur die Pressemeldungen dazu. Es gab Meldungen über starke Gewinneinbrüche bei Mercedes: – 49 Prozent in 2025. Aber es ist natürlich schön, wenn es bei BMW so gut läuft.
Natürlich jammert die ganze Branche auch immer sehr gerne sehe viel in der Öffentlichkeit. Das gehört wohl zum Pokern dazu.
Andi EE meint
In Norwegen verkauft Tesla 25x mehr BEVs pro Kopf, als es in Deutschland der Fall ist. Norwegen ist ein erwachsenes Elektroauto-Land mit einer nahezu 100% Quote. Ohne verfälschenden Einfluss von heimischen Herstellern.
Erklär dich doch mal, wieso die Norweger so anders über Tesla, als ihr denken. Um eine professionellen Beurteilung kann es sich sicher nicht handeln, wenn dank Firmenwagen-Steuersparkonstrukt (DE) die Vorentscheidung leider von einem übergeordneten Gremium, und nicht vom User selber getroffen wird.
eBikerin meint
„In Norwegen verkauft Tesla 25x mehr BEVs pro Kopf, als es in Deutschland der Fall ist.“
Bitte rechne das doch nochmal nach – hab ich dich schon mal drum gebeten. Deine Aussage ist falsch.
Andi EE meint
gerne (2025) …
Norwegen 34’285 bei 5,6 Mio. … jeder 163.te
Deutschland 19’390 bei 84 Mio. … jeder 4333.te
Es sind sogar mehr als das, 26x so viel.
eBikerin meint
Da muss ich mich jetzt tatsächlich bei Andi entschuldigen – da habe ich mich bei den Deutschlandzahlen vertan.
Sorry Andi – mein Fehler.
Andi EE meint
Macht nichts … aber jetzt zur Sache, du siehst an Norwegen, wo die Elektromobilität maximal erfolgreich etabliert wurde und die Leute frei von patriotischen Entscheiden (heimische Hersteller), frei von Steuersparkonstrukt frei von eigene Hersteller bevorzugen, … ihren Kauf tätigen.
Es ist nicht so wie @Leiser sagt, dass Tesla abgelehnt wird. Explizit dort nicht, wo die Leute maximal frei von Politik, Patriotismus und Herstellereinfluss sind.
brainDotExe meint
Hat Norwegen heimische Automobilhersteller? Nein.
Da hast du deine Erklärung.
Natürlich kauft man primär heimische Marken.
Powerwall Thorsten meint
Das ist aber jetzt leider ein Eigentor – wenn nur deutsche primär deutsche Autos kaufen.
Dann bleiben ja nur 194 Länder, weltweit die dann potenziell anders kaufen.
Das am weitesten transformierte Land ist jetzt eben Norwegen. Der Rest wird folgen.
M. meint
Man braucht halt auch in jedem Land auch Rechtspopulisten, weil’s sonst ja niemand mehr kauft.
Norwegen hat Rechtspopulisten.
brainDotExe meint
Das ist kein Eigentor, sondern Patriotismus.
Es gibt ja noch viele andere Länder die gerne deutsche Autos kaufen.
Der VW Konzern ist beispielsweise auf Platz 2 weltweit und Toyota auf Platz 1.
Beide verkaufen auch deutlich mehr Autos im Ausland als im jeweiligen Heimatland.
eBikerin meint
Oh zum Thema Norwegen – da war der VW Konzern 2025 Platz 1 in den Zulassungen.
Future meint
Gut, dass nicht in allen Ländern so patriotisch eingekauft wird, wie in Deutschland. Sonst wäre das für so ein Exportland wie Deutschland nicht so ideal. Allerdings frage ich mich immer, ob alle Leute in Deutschland verstehen, dass der importierte BMW aus Ungarn, USA oder China weniger patriotisch ist als sie denken.
brainDotExe meint
Es ist ja erst mal wichtig wo das Auto entwickelt wurde und wo die Marke beheimatet ist.
Wenn das Auto dann noch in Deutschland gebaut wurde ist das das Sahnehäubchen auf der Torte.
Man kauft ja lieber einen BMW aus den USA als einen Tesla aus Deutschland.
Future meint
Norwegen und China sind natürlich seit vielen Jahrn schon viel weiter bei der ganzen Transformation. Da muss man den Leuten nicht mehr erklären, warum Elektroautos so gut sind. Da ist das alles schon Alltag. Natürlich hat Tesla da als etablierter Hersteller auch mehr Vertrauen als ein elektrischer Newcomer wie VW.
eBikerin meint
„Natürlich hat Tesla da als etablierter Hersteller auch mehr Vertrauen als ein elektrischer Newcomer wie VW.“
Ach darum sind ja von den Top 10 all Time auch nur 5 aus dem VW Konzern.
ach und weist du was besonders lustig ist – wenn man die 5 Zusammenrechnet – dann ergibt das ziemlich genau die selbe Summe wie TY und T3 zusammen.
ach und dann gibts da noch die beliebte Statistik Seite wo man nach Marketshare filtern kann – hm ja der VW Konzern ist echt ganz weit hinten in Norwegen.
Future meint
Dann ist ja alles gut und VW soll endlich ein paar mehr Elektroautos bauen, als sie für die Quote »müssten«. Stattdessen bauen sie sich zu 90 Prozent Verbrenner und vergiften weiter schön verlässlich die Welt. Da stimmt etwas nicht mit Wolfsburg. Tesla macht das besser.
M. meint
„Tesla macht das besser.“
Nein, Tesla verkauft seine Emissionsrechte an andere Hersteller, nimmt damit die Emissionen auf die eigene Kappe und ermöglicht anderen Herstellern, mehr Verbrenner zu bauen.
Tesla’s Einfluss ist damit bilanziell NULL.
Wenn man mal genauer hinschaut, als Fans das tun, würde man sehen, dass es EM nicht um das Klima geht: für seine xAI Rechenzentren baut er gerade Gaskraftwerke im Dutzend und schießt damit Millionen Tonnen CO2 in die Luft.
Nicht PV, nicht Wind. Gas. Nicht für etwas wichtiges, für die Verdummungsmaschine.
Das ist der Weltenretter, an dessen Lippen ihr hängt.
brainDotExe meint
Future
Das ist dein Denkfehler. Den Käufern ist es relativ egal, welchen Antrieb das Auto hat.
Da VW mit Verbrennern nunmal noch mehr Marge macht als mit Elektroautos ist es deren berechtigtes Interesse auch noch ausreichend viele Verbrenner zu kaufen und Elektroautos nicht zu verschleudern.
Envision meint
Da ist doch Tesla auch auf dem absteigende Ast
Man darf nicht vergessen mit der Steuerpolitik auf Verbrenner und Strompreis unter 8cent sind im Ölstaat Norwegen! (mit Öl Gas Giganten wie Equinor mehrheiltlich im Staatsfondbesitz aber auch Anker BP) – vermutlich die meisten „early Adopter“ im BEV Bereich in ganz Europa, da dürfte eine – alte große Tesla Base sein – allein aus der BEV Historie sein, der TeslaBjorn nur als Beispiel.
Powerwall Thorsten meint
Du hast schon verstanden wie Influencer Geld verdienen, oder?
Bestes Beispiel aus Deutschland ist ja wohl Car Maniac der hat am Anfang mit Tesla viel Geld verdient und dann geschnallt, dass man hierzulande sogar mehr Geld verdienen kann, wenn man sich gegen Tesla positioniert. So einfach ist die Erklärung manchmal.
M. meint
Er hat wohl weniger in Tesla investiert als du – sonst müsste er heute die gleichen Töne spucken wie du.
Da hat er wohl was richtig gemacht.
M. meint
Du musst von diesem Stoff runterkommen.
Wenn in Norwegen Neuwagen eher privat und dann „25x mal so viele Tesla“ verkauft werden – dann kann man das hier doch auch machen.
Niemand, wirklich niemand, wird zum Kauf eines Firmenwagenrückläufers gezwungen.
Jeder, der das so machen will wie die Leute in Norwegen, kann das hier auch so machen. Vielleicht wissen die Leute das nicht. Aber sobald sie es wissen, kaufen sie morgen 25x mal so viele Tesla.
Das hat nichts mit Politik zu tun. Ganz, ganz sicher nicht. Auch, dass die Zahlen eingebrochen sind (in Europa insgesamt, hat nichts damit zu tun. Dass das zeitgleich kam mit dem strammen rechten Arm und Liveschaltungen zur a*d – reiner Zufall.
Norwegen, übrigens, 2 Fakten:
1) fast alle Neuwagen dort sind elektrisch, Marktanteil Tesla: 16,x%
2) auch dort gibt es Rechtspopulisten, die ca. 28% der Sitze im Parlament haben
Ich will ja jetzt nichts unterstellen, aber wenn man als Rechtspopulist schon elektrischen fahren „muss“, weil das nur so geht… ach, da kommst du jetzt selbst drauf.
Tim Leiser meint
Bei mir hat Tesla in den letzten 8 Jahren Unendlich % mehr Autos verkauft, als ALLE anderen Auto- Flugzeug- und Bootshersteller ZUSAMMEN. Ich weiß nur nicht, was das damit zu tun hat, dass ich gespannt bin, ob die Fabrik jetzt so stark ausgelastet ist, dass sie erweitert wird, wie Musk es in Aussicht gestellt hat, es zu sein, wenn nur die linksextremen Gewerkschaften nicht gewinnen.