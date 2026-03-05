CDU-Politiker: „Wir lehnen pauschale Quoten für Unternehmensflotten ab”

In ihrer Ablehnung der EU-Pläne für gewerbliche Flotten bekommt Deutschlands Automobilbranche Unterstützung aus der Politik. „Wir lehnen pauschale Quoten für Unternehmensflotten ab”, sagte laut der Automobilwoche Christian Hirte (CDU), Parlamentarischer Staatssekretär, auf einer Veranstaltung des Verbands der Internationalen Kraftfahrzeughersteller (VDIK) in Berlin.

Ein Entwurf der EU-Kommission schreibt vor, zu wie viel Prozent gewerbliche Flotten wie von Vermietern, Leasingfirmen und Unternehmen null beziehungsweise nur sehr niedrige Emissionen haben müssen. Die Branche sieht darin ein Verbrenner-Aus durch die Hintertür.

Die EU-Kommission will mit ihrem „Automobilpaket“ das sogenannte Verbrenner-Aus aufweisen: Neuwagen sollen nach dem Vorschlag von Ende letzten Jahres ab 2035 noch zu zehn Prozent Emissionen ausstoßen dürfen. Eigentlich wollte die EU keine Auspuffemissionen mehr erlauben, mit der neuen Regelung könnten aber weiter Verbrenner verkauft werden. Die höheren Emissionen sollen durch die Verwendung grünen Stahls und den Einsatz von Biokraftstoffen ausgeglichen werden.

Die EU-Kommission sieht außerdem die Quoten für Unternehmensflotten vor. Diese sollten ersatzlos gestrichen werden, forderte Hirte auf Nachfrage der Automobilwoche. Bezogen auf die geplanten Vorgaben zu grünem Stahl und E-Fuels sagte der CDU-Politiker: „Da müssen wir schauen, dass es keine Scheinlösungen gibt.”