Volkswagen Group liefert vier Millionen vollelektrische Fahrzeuge aus

Mit der Auslieferung von vier Millionen vollelektrischen Fahrzeugen verkündet die Volkswagen Group einen Meilenstein ihrer Elektrifizierungsstrategie. 2025 habe man weltweit zu den Top-5-Herstellern von Vollstromern gehört und sei im Heimatmarkt Europa klarer E-Marktführer mit einem Marktanteil von rund 27 Prozent gewesen, so der Konzern.

2013 wurde mit dem VW e-up! das erste rein elektrische Serienfahrzeug des Konzerns eingeführt, 2014 kam der VW e-Golf dazu. Ab 2019 folgte eine markenübergreifende Produktoffensive auf Basis des neuen Modularen E-Antriebsbaukastens (MEB), die zu deutlichen Volumensteigerungen führte. „Bis heute wurden rund drei Millionen Konzern-Fahrzeuge auf der MEB ausgeliefert, damit ist sie die führende Elektro-Plattform des Konzerns“, berichten die Wolfsburger.

Die Volkswagen Group hat mit ihrer Produktoffensive über alle Marken hinweg in den vergangenen beiden Jahren ihr Portfolio erneuert und rund 60 neue Modelle auf den Markt gebracht. Rund ein Drittel davon hat einen vollelektrischen Antrieb. „Die Konzernmarken bieten ihren Kunden aktuell allein im Pkw-Bereich mehr als 30 reine E-Fahrzeuge an, vom Kompaktfahrzeug bis zum Luxus-SUV“, erläutert das Unternehmen. „Hinzu kommen vollelektrische Lkw und Busse der Traton-Marken Scania, MAN, International und Volkswagen Truck & Bus. Damit verfügt die Volkswagen Group über eines der umfassendsten BEV-Portfolios der Automobilindustrie.“

Im laufenden Jahr baue man das Angebot weiter aus und bringe erneut mehr als 20 neue Modelle auf die Straße, rund die Hälfte davon vollelektrisch. Darunter seien wegweisende neue Elektro-Modelle in China und die „Electric Urban Car Family“ in Europa, bestehend aus vier vollelektrischen Fahrzeugen im Einstiegssegment.

E-Produktionsnetzwerk umfasst mehr als 20 Standorte

Die Volkswagen Group fertigt ihre vollelektrischen Fahrzeuge in mehreren europäischen Märkten, in China, in den USA und in Brasilien. Mit rund 77 Prozent wurde der Großteil der vier Millionen Elektroautos im Heimatmarkt Europa hergestellt. Hier befinden sich mit Emden, Zwickau, Hannover, Bratislava, Mlada Boleslav, Ingolstadt, Neckarsulm, Leipzig, Zuffenhausen, München und Södertälje elf E-Fahrzeug-Produktionsstandorte.

Mit Pamplona und Martorell stehen zwei weitere Standorte in den Startlöchern, hier laufen künftig die Modelle der Electric Urban Car Family der Brand Group Core vom Band. Auch im Stammwerk der Marke Volkswagen in Wolfsburg laufen die Vorbereitungen für den Einstieg in die Elektrofahrzeug-Produktion, ebenso im Bentley-Werk im englischen Crewe.

Im weltgrößten Elektromarkt China wurde jeder fünfte Vollstromer des Konzerns gebaut. Dort gibt es die vier Fertigungsstandorte Anting, Foshan, Hefei und Changchun. In den Werken Chattanooga und Tulsa in den USA wurden rund drei Prozent der bislang ausgelieferten E-Fahrzeuge produziert. In Brasilien ist vor Kurzem im Werk Sao Paulo die Produktion vollelektrischer Nutzfahrzeuge angelaufen.

95 Prozent der Elektrofahrzeuge wurden in Kernmärkten Europa, China und USA ausgeliefert

Die drei E-Fahrzeug-Kernmärkte stehen auch bei den Auslieferungen mit rund 95 Prozent klar im Mittelpunkt. Mehr als zwei von drei rein elektrischen Fahrzeugen wurde an Kunden in Europa übergeben (68 %). Wie bei der Produktion entfielen auch bei den Auslieferungen 20 Prozent auf China. Rund 8 Prozent der Fahrzeuge ging in die USA. Alle weiteren Märkte zusammen kamen auf 5 Prozent.

Marken-Schwerpunkt im Volumensegment

Mit rund 72 Prozent entfiel die klare Mehrzahl der Elektrofahrzeuge auf die Markengruppe Core, die im Volumensegment aktiv ist. Mit rund zwei Millionen Fahrzeugen kam rund die Hälfte aus der Marke Volkswagen Pkw. Es folgten Škoda mit 480.000 Einheiten, Seat/Cupra mit 230.000 Einheiten und Volkswagen Nutzfahrzeuge mit 140.000 Einheiten.

Die Markengruppe Progressive steuerte rund 22 Prozent aller E-Fahrzeuge bei. Dabei handelt es sich um 870.000 Audi-Modelle im Premiumsegment. Rund sechs Prozent der reinen E-Fahrzeuge wurden in der Markengruppe Sport Luxury ausgeliefert. Dies waren 250.000 Porsche-Fahrzeuge, die die Sportwagenmarke an ihre Kunden übergab.

Die Markengruppe Trucks stand für insgesamt rund 0,3 Prozent der Vollstromer-Auslieferungen, das entspricht rund 11.000 Fahrzeugen.

Kompaktklasse und SUV-/Crossover-Modelle am beliebtesten

Beliebtestes Fahrzeugsegment bei den Elektrofahrzeugen war mit einem Anteil von rund 70 Prozent die Kompaktklasse. Dazu gehören Fahrzeuge in der Größe der VW-Modelle ID.3 und ID.4, des Škoda-Modells Enyaq, des Cupra Born und des Audi Q4 e-tron.

Bei den Aufbauarten lagen Fahrzeuge mit einer SUV- oder Crossover-Silhouette ganz oben in der Käufergunst. Mehr als jedes zweite E-Fahrzeug fiel in diese Kategorie.

Die folgende Liste zeigt eine Übersicht der 10 beliebtesten reinen Elektrofahrzeuge der Volkswagen Group, auf die zusammen mehr als 80 Prozent der bisherigen Auslieferungen entfielen (in Tausend Fahrzeugen):

VW ID.4/ID.5: 901

VW ID.3: 628

Audi Q4 e-tron (inkl. Sportback): 387

Škoda Enyaq (inkl. Coupé): 352

Audi e-tron/Q8 e-tron (inkl. Sportback): 255

Porsche Taycan (inkl. Turismo): 177

Cupra Born: 172

VW e-Golf: 152

VW ID. Buzz (inkl. Cargo): 132

VW ID.7 (inkl. Tourer): 132

Schon Ende Februar hatte die Marke Volkswagen gemeldet, ihr zweimillionstes vollelektrisches Fahrzeug an Kunden ausgeliefert zu haben.