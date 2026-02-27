Marke VW liefert zweimillionstes Elektroauto an Kunden aus

Die Marke Volkswagen hat einen weiteren Meilenstein ihrer Elektrifizierung bekannt gegeben: Weltweit wurden zwei Millionen reine Stromer an Kunden ausgeliefert. Das zweimillionste Fahrzeug ist ein ID.3-Kompaktwagen, produziert im Werk Zwickau. Der Jubiläums-ID.3 wurde in dieser Woche im Auslieferungszentrum der Gläsernen Manufaktur in Dresden übergeben.

2013 ist VW mit der Markteinführung des e-up! in die Elektromobilität eingestiegen. Seitdem hat die Marke ihr vollelektrisches Portfolio ausgebaut. Zu den zwei Millionen ausgelieferten E-Autos zählen daher nicht nur Modelle der heutigen ID.-Familie, sondern auch elektrische Vorläufer wie der e-up! und der e-Golf. „Heute nimmt Volkswagen bei vollelektrischen Fahrzeugen sowohl in Deutschland als auch in ganz Europa eine führende Position ein und zählt hier zu den volumenstärksten Anbietern. Auch weltweit gehört die Marke Volkswagen zu den größten Elektroauto-Herstellern“, so die Wolfsburger.

Martin Sander, Vorstand für Vertrieb, Marketing und After Sales: „Wir haben früh die Weichen für die Elektromobilität gestellt und treiben unsere Transformation in eine vollelektrische Zukunft mit klarer strategischer Priorität voran. Unsere starke Marktposition, insbesondere in Deutschland und Europa, bestätigt die Attraktivität und Wettbewerbsfähigkeit unseres elektrischen Portfolios.“

Vom ID.3 hat VW bisher rund 628.000 Exemplare ausgeliefert. Der Kompaktwagen war das erste Modell auf Basis des Modularen E-Antriebs-Baukastens (MEB) und markierte den Einstieg der Marke in die neue Ära der Elektromobilität. Mit ihm wurde die ID.-Familie im Jahr 2020 begründet. Vom Mittelklasse-SUV ID.4 und dessen Coupé-Version ID.5 wurden etwa 901.000 Exemplare am Kunden übergeben. Vom 2023 gestarteten, als Limousine und Kombi erhältlichen großen ID.7 hat VW bisher 132.000 Stück ausgeliefert.

Der ID. Polo ist das erste von vier neuen Elektroautos von Volkswagen im Kleinwagen- und Kompaktsegment, die ab diesem Jahr sukzessive auf den Markt kommen sollen. „Mit diesen neuen Modellen machen wir Elektromobilität einer noch breiteren Kundengruppe zugänglich“, sagt Vertriebsvorstand Sander. „Unser Ziel ist es, attraktive, alltagstaugliche und bezahlbare Elektrofahrzeuge in das volumenstarke Kleinwagensegment zu bringen und damit den nächsten Wachstumsschritt in der Transformation einzuleiten.“