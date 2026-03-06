ecomento.de

Lancia Gamma soll als SUV mit Elektro-, Hybrid- und Verbrennerantrieb wiederkommen

Lancia-Gamma-Berlina-2000-2500-1.-Serie-(1976-1980)–

Bild: Lancia (Symbolbild)

Lancia arbeitet laut einem Bericht weiter daran, den Gamma als hochwertiges SUV wieder aufleben zu lassen, das mit dem Peugeot 3008 und dem DS N°7 desselben Mutterkonzerns Stellantis verwandt ist. Das Portal Autocar veröffentlicht erste Erlkönigfotos des Modells.

Der Gamma war ursprünglich ein luxuriöses Fahrzeug der oberen Mittelklasse, das von 1976 bis 1984 als Schräghecklimousine (Artikelbild) und als elegantes Coupé gebaut wurde. Bei der neuen Generation handelt es sich den aktuellen Erlkönigfotos zufolge um ein großes und schnittiges SUV, das sich an der jüngsten Generation des Kleinwagens Ypsilon orientiert.

Die technische Basis für den künftigen Gamma stellt die Plattform STLA Medium von Stellantis, die einen Antriebsmix aus reinen Verbrenner-, Hybrid- und vollelektrischen Systemen erlaubt. Der abgelichtete Prototyp ist dem Bericht zufolge ein Vollstromer.

Lancia-CEO Luca Napolitano hatte zuvor gesagt, der Gamma sei „ein Meilenstein auf unserem Weg in die Zukunft“ und stehe für „Innovation, Stil und das unermüdliche Streben nach Exzellenz“. Schon 2024 hieß es, dass der zukünftige Gamma in Arbeit ist. Er soll demnach in diesem Jahr starten und anders als früher geplant nicht nur als reiner Stromer, sondern auch als Hybrid angeboten werden.

Der neue Gamma wird laut den älteren Berichten in Form einer Schrägheck-Limousine mit rund 4,7 Metern Länge als Top-Modell der Marke antreten. „Das Flaggschiff von Casa Lancia wird ein schönes und elegantes italienisches Auto sein, schön von außen und schön von innen, wo man sich wirklich wie im Wohnzimmer eines italienischen Hauses fühlen wird“, so im Oktober 2024 CEO Luca Napolitano.

Die italienische Traditionsmarke plant früheren Berichten zufolge auch eine Neuauflage des Delta HF Integrale, über 30 Jahre nach dem Produktionsende des legendären Kompaktsportlers. Der Name „Integrale“ soll künftig wieder die leistungsstärksten Modelle der Marke kennzeichnen, das ist bereits bestätigt.

  1. M. meint

    Ich kam bis „… als SUV“ in der Überschrift.
    Dann dachte ich an den Mustang Mach-E und den Capri.
    Aber macht nur.

