Lancia zeigt erste Bilder des neuen Gamma, vorerst kein Deutschland-Start

Lancia gibt einen ersten Ausblick auf den neuen Gamma – ein Modell, das die künftige Ausrichtung der zum Stellantis-Konzern gehörenden Marke unterstreichen soll. Der neue Gamma sei vollständig in Italien entwickelt, konstruiert und gestaltet worden, wird betont. Die Produktion erfolge im italienischen Werk Melfi, einem der technologisch fortschrittlichsten Fertigungsstandorte innerhalb des Stellantis-Konzerns. Mit den ersten Erprobungsfahrten auf öffentlichen Straßen trete das Projekt nun in seine finale Entwicklungsphase ein.

Der neue Gamma basiert auf der STLA-Medium-Plattform und kombiniert das Format eines Crossover mit der Silhouette eines Fastback. Mit einer Länge von 4,67 Metern, einer Breite von 1,89 Metern und einer Höhe von 1,66 Metern sei das Modell auf hohe Effizienz, Funktionalität und eine markante Präsenz ausgelegt worden, heißt es.

Zum Marktstart sind verschiedene Antriebe vorgesehen. Dazu zählt eine Hybridversion mit 107 kW/145 PS und einer Reichweite von mehr als 1000 Kilometern. Ergänzt wird das Angebot durch mehrere vollelektrische Varianten: eine Version mit 169 kW/230 PS und einer Reichweite von über 540 Kilometern, eine weitere mit 180 kW/245 PS und mehr als 740 Kilometern Reichweite sowie eine 257 kW/350 PS starke Allradversion mit einer Reichweite von bis zu 675 Kilometern.

„Mit dem neuen Gamma interpretiert Lancia seine traditionellen Markenwerte neu und positioniert das Modell als modernen Ausdruck italienischer Eleganz, technologischer Innovation und Effizienz“, so die Italiener. „Die Fertigung in Melfi nimmt dabei eine Schlüsselrolle ein: Der Gamma wurde für den europäischen Markt entwickelt, in Italien produziert und soll die industrielle Kompetenz sowie den technologischen Anspruch des Standorts sichtbar machen.“

Lancia ist aktuell auf folgenden Märkten vertreten: Italien, Frankreich, Spanien, Portugal, den Niederlanden, Belgien und Luxemburg. Dort wird seit 2024 der neu aufgelegte Kleinwagen Ypsilon in einer vollelektrischen Version sowie als Mild-Hybrid angeboten. Nun kommt der neue Gamma hinzu.

Eine Rückkehr auf den deutschen Markt wurde zwar in der Vergangenheit von Lancia ins Auge gefasst, bisher aber nicht umgesetzt. Entsprechend wird der neue Gamma vorerst nicht bei deutschen Händlern verfügbar sein. Bestellstart für die genannten Märkte ist für Spätsommer beziehungsweise Herbst geplant.