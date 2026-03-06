Die beliebtesten Elektroauto-News der Woche

Was war los bei Elektroautos die letzten Tage? Wir zeigen die beliebtesten (meistgelesenen) News der vergangenen Woche hier auf ecomento.de.

Cupra stellt ein Facelift seines Ende 2021 gestarteten kompakten Elektroautos Born vor. Die Markteinführung ist im Sommer 2026 geplant. Mehr »

Teslas deutsches Werk baut laut einem Bericht deutlich weniger Autos, die Auslastung sinkt drastisch. Die Expansion rückt in weite Ferne. Mehr »

Einträge im Online-Shop für die USA haben vorzeitig Modellbezeichnungen für das Modelljahr 2027 sichtbar gemacht, auch für Elektroautos. Mehr »

Ein großes Over-the-Air-Update bringt Volvo-Kunden mit einem Modell mit integriertem Google-Infotainmentsystem eine vereinfachte Bedienung. Mehr »

Škoda wird mit dem Ausbau der Batterieproduktion in Mladá Boleslav zum größten Hersteller von Elektroauto-Batteriesystemen im VW-Konzern. Mehr »

Ford-CEO Jim Farley räumt Fehlannahmen bei elektrischen Automobilen ein und warnt vor Chinas rasantem Aufstieg in der Elektromobilität. Mehr »

Volvo steigert 2026 die Produktion des E-SUV EX60, nachdem Bestellungen in Europa, besonders in Schweden, die Erwartungen klar übertreffen. Mehr »

Im Februar 2026 kamen in Deutschland 46.275 Elektroautos und 84.838 Fahrzeuge mit Hybridantrieb (24.328 Plug-in-Hybride) zur Neuzulassung. Mehr »