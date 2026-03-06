ecomento.de

Elektroauto: Alle Modelle & News

Die beliebtesten Elektroauto-News der Woche

in Autoindustrie von

Was war los bei Elektroautos die letzten Tage? Wir zeigen die beliebtesten (meistgelesenen) News der vergangenen Woche hier auf ecomento.de.

Cupra stellt Born-Facelift vor, Markteinführung im Sommer 2026

Cupra Born Facelift 2026-1 Cupra stellt ein Facelift seines Ende 2021 gestarteten kompakten Elektroautos Born vor. Die Markteinführung ist im Sommer 2026 geplant. Mehr »

Tesla-Werk in Grünheide laut Bericht nur noch unter 40 Prozent ausgelastet

Teslas deutsches Werk baut laut einem Bericht deutlich weniger Autos, die Auslastung sinkt drastisch. Die Expansion rückt in weite Ferne. Mehr »

BMW-Online-Shop verrät kommende E-Auto-Modellversionen

BMW-iX3 Einträge im Online-Shop für die USA haben vorzeitig Modellbezeichnungen für das Modelljahr 2027 sichtbar gemacht, auch für Elektroautos. Mehr »

Volvo bringt sein „größtes Over-the-Air-Update aller Zeiten“, vereinfachte Bedienung im Fokus

Volvo-Softwareupdate-2026 Ein großes Over-the-Air-Update bringt Volvo-Kunden mit einem Modell mit integriertem Google-Infotainmentsystem eine vereinfachte Bedienung. Mehr »

Škoda wird mit neuer Montagehalle zum größten Hersteller von Batteriesystemen im VW-Konzern

Skoda-Batterieproduktion-Tschechien Škoda wird mit dem Ausbau der Batterieproduktion in Mladá Boleslav zum größten Hersteller von Elektroauto-Batteriesystemen im VW-Konzern. Mehr »

Ford-CEO erkennt Fehler und großen Vorsprung von China bei Elektroautos

Ford-CEO Jim Farley räumt Fehlannahmen bei elektrischen Automobilen ein und warnt vor Chinas rasantem Aufstieg in der Elektromobilität. Mehr »

"Starke Nachfrage": Volvo erweitert EX60-Produktion

Volvo-EX60 Volvo steigert 2026 die Produktion des E-SUV EX60, nachdem Bestellungen in Europa, besonders in Schweden, die Erwartungen klar übertreffen. Mehr »

Elektroauto- & Hybridauto-Neuzulassungen Februar 2026

Elektroauto-Zulassungen-Februar-2-2026 Im Februar 2026 kamen in Deutschland 46.275 Elektroautos und 84.838 Fahrzeuge mit Hybridantrieb (24.328 Plug-in-Hybride) zur Neuzulassung. Mehr »

Über den Autor

Thomas Langenbucher ist Experte für Elektromobilität mit beruflichen Stationen in der Automobilindustrie und Finanzbranche. Seit 2011 berichtet er auf ecomento.de über Elektroautos, nachhaltige Technologien und Mobilitätslösungen. Mehr erfahren.

