Polestar 6 soll nicht vor 2029 gebaut werden und nur in Kleinserie kommen

Polestar hat 2022 den Entwurf eines vollelektrischen Sportwagens vorgestellt. Das Konzept kam so gut an, dass die chinesisch-schwedische Elektroauto-Marke nicht lange nach der Premiere eine Serienversion ankündigte. Diese lässt allerdings noch länger auf sich warten. Das Unternehmen konzentriert sich vorerst auf vier andere neue Modelle.

Der Polestar 6 hätte laut AutoExpress eigentlich in diesem Jahr eingeführt werden sollen, werde nun aber nicht vor 2029 in den Verkaufsräumen stehen. „Der Polestar 6 wird in kleiner Stückzahl produziert werden“, erklärte Michael Loscheller, Geschäftsführer des Unternehmens. „Wir zielen auf das große Gewinnpotenzial der Segmente ab, und das hätten wir von Anfang an tun sollen. Wir arbeiten am 6 als High-End-Produkt.“

Zunächst soll die Sportlimousine Polestar 5 bald in die Auslieferung gehen. Ebenfalls noch in diesem Jahr will die Marke eine Kombi-artige Variante ihres SUV-Coupé Polestar 4 verfügbar machen. 2027 steht dann als nächste Neueinführung die nächste Generation der Mittelklasse-Limousine Polestar 2 auf dem Programm. 2028 soll ein kompaktes SUV namens Polestar 7 eingeführt werden. Ab 2029 könnte dann der Polestar 6 realisiert werden.

Der Polestar 6 baut auf dem vor etwa dreieinhalb Jahren präsentierten Konzeptauto Polestar O₂ auf. Das Hardtop-Cabriolet basiert auf Polestars Plattform aus geklebtem Aluminium mit 800-Volt-Elektroarchitektur, die erstmals beim Polestar 5 zum Einsatz kommt. Polestar peilt eine Leistung von bis zu 650 kW (884 PS) und 900 Nm an. Das Fahrzeug soll einen Allradantrieb mit zwei Motoren erhalten und damit von 0 auf 100 km/h in 3,2 Sekunden sowie weiter bis 250 km/h fahren.

Zunächst werde man 500 Exemplare der limitierten „Polestar 6 LA Concept edition“ produzieren, kündigte der Hersteller 2022 an. „Sie werden exklusiv mit dem einzigartigen ‚Sky‘-blauen Exterieur, dem hellen Lederinterieur und den speziellen 21-Zoll-Rädern des ursprünglichen Polestar-O₂-Konzeptautos ausgestattet sein.“ Zur aktuellen Stückzahl-Planung gibt es keine Informationen.