Dacia beschleunigt Elektrifizierung der Modellpalette

Nach der Vorstellung der neuen Strategie der Renault Group sowie der Pläne der Kernmarke Renault präsentiert nun auch die Tochter Dacia ihre strategische Roadmap für 2030: Vier neue Elektrofahrzeuge, die weiter vorangetriebene Elektrifizierung der gesamten Modellpalette sowie der Ausbau des Modellangebots im C-Segment (Kompakt) mit dem neuen Lifestyle-Kombi Striker sollen die Positionierung „als Maßstab für bezahlbare, essenzielle und robuste Mobilität“ stärken.

Mit der Einführung von vier vollelektrischen Fahrzeugen bis 2030 will Dacia sein Angebot reiner Elektromobilität deutlich ausbauen. Den Auftakt soll in diesem Jahr ein neues Elektrofahrzeug des A-Segments (Kleinstwagen) machen, das auf der Plattform AmpR Small der Renault Group basiert und in Europa hergestellt wird. Das E-Auto sei in weniger als 16 Monaten entwickelt worden und spiegele mit einem Einstiegspreis von unter 18.000 Euro die DNA von Dacia wider, heißt es.

Dacia will die Elektrifizierung zügig auf die gesamte Modellpalette ausweiten. „Schon jetzt ist jedes vierte verkaufte Dacia Fahrzeug elektrifiziert, künftig werden es dank neuer Vollhybridmodelle und intelligenter Elektrifizierungslösungen zwei Drittel der Verkäufe der Marke sein“, erklären die Rumänen. Man verfüge über alle erforderlichen Ressourcen und das nötige Know-how, um dieses Ziel zu erreichen.

Dacia will seine Präsenz im C-Segment (Kompakt) verstärken, der Anteil der Fahrzeuge in dem Segment an seinem Absatzmix soll von derzeit einem Fünftel in den kommenden Jahren auf ein Drittel steigen. Um dies zu erreichen, stellt Dacia den 4,62 Meter langen Striker vor, einen neuen elektrifizierten Lifestyle-Kombi. Die Modellpalette umfasst eine Hybridversion, einen Hybrid 4×4 sowie eine LPG‑Variante. Los geht es bei unter 25.000 Euro.

„Die nächste Modellgeneration des Kleinwagens Sandero wird über eine vollständig multi-energetische Antriebspalette verfügen, die ganz auf die Bedürfnisse der Kundinnen und Kunden zugeschnitten und perfekt auf die Elektrifizierungsstrategie von Dacia abgestimmt ist“, heißt es weiter. „Vor allem aber bleibt der Sandero auch in Zukunft das Maß aller Dinge in Sachen Preis-Leistungs-Verhältnis in seinem Segment. Das ist das Versprechen von Dacia, an dem die Marke weiterhin festhält.“

Dacia werde auch in Zukunft auf Säulen aufbauen, die das Unternehmen einzigartig machen: „seine anerkannte 4×4-Kompetenz, die für alle zugänglich ist, und seine Führungsposition bei LPG-Lösungen“, so die Marke. Mit dieser mittelfristigen Roadmap stärke man seine Positionierung und bekräftige das Ziel, pragmatische, zugängliche und zukunftsfähige Mobilität zu bieten.